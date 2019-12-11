أهم 6 أغذية ينصح بتناولها مع رجيم فصل الشتاء

يعتبر إنقاص الوزن في فصل الشّتاء من الأمور الصّعبة نتيجة لقلة الحركة وكميّة الطّعام الذي يتناوله الشّخص تكون أكثر، بسبب حاجة الجّسم إلى حرق المزيد من الطّاقة لكي يدفّئ نفسه، والكثير من الحميات الغذائيّة تعتمد اعتماداً كبيراً على العصائر الطّازجة، والتي تمنح الجّسم شعوراً بالانتعاش والبرودة، وهذا ما لا نريده في فصل الشّتاء.

وفي هذا المقال نقدم لكم أهم الأغذية التي ينصح بتناولها ضمن برنامج رجيم الشتاء:

1- البطاطا الحلوة

تحتوي على نسبة عالية من الألياف وفيتامين A وتعد مصدرا للبوتاسيوم ،حيث يمكن أخذها كوجبة خفيفة بين الوجبات الرئيسية فالحبة الكبيرة منها تحتوي على ما يقارب 150-160 سعرة حرارية.

2- الكستناء

تعد الكستناء الخمس حبات منها حصة نشويات حيث تمد الجسم بـ 80 سعرة حرارية وبهذا ننصح بتناول من خمس الي عشر حبات في اليوم كخيار لوجبة خفيفة، كما وأن الدهون التي فيها تعتبر من الدهون الجيدة المفيدة للجسم.

3- الكيوي

الكيوي ينصح به بالذات للأطفال الذين يعانون من الأزمة والربو أو يعانون من أمراض تراجع المناعة فهو يعد مصدرًا جيدًا لفيتامين C، كما وأن بذوره تعد مصدرا للأوميغا 3 والذي له دور كبير في تقوية جهاز المناعة.

4- الذرة

تعتبر الذرة مصدر جيد لفيتامين E (هـ) وتعد وجبة خفيفة صحية .

5- الحمضيات

الحمضيات مثل الجوافة،البرتقال، البوملي، الليمون، الكلمنتينا الفليفلة تعتبر مصادر لفيتامين C ومضادات الأكسدة.

6- البصل الأحمر والثوم

البصل الأحمر والثوم يعتبرون مصدر لمضادات الاكسدة والسيلينيوم ،ومشتقات الحليب التي تحوي الزينك والسيلينيوم معا، والمكسرات التي تحتوي أيضا أوميغا 3، والعديد العديد من الأطعمة والخضراوات والفواكه التي ينبغي التنويع فيها وأخذ ألوان مختلفة منها.

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