فوائد شرب الشاي الساخن..إليك كل ما يجب أن تعرفه

كوب جميل من الشاي الساخن مثالي للإحماء في الأيام الباردة، أو للجلوس للدردشة مع الأصدقاء، أو لتهدئة الذات عند التعامل مع التوتر، وفي الواقع، مع فوائده الصحية العديدة وأهميته الثقافية، فلا عجب أن الشاي هو أكثر المشروبات شعبية في العالم بعد الماء، حيث أن أكثر من 2 مليار شخص يشربونه كل يوم.

فوائد شرب الشاي الساخن

يحتوي الشاي على عناصر غذائية للوقاية من الأمراض

لا يحتوي الشاي على أي كميات كبيرة من السعرات الحرارية أو المغذيات الكبيرة، ومع ذلك، فإنه يحتوي على مضادات الأكسدة القوية والمركبات المعززة للصحة، بشكل أساسي من البوليفينول، وهي المواد الموجودة في النباتات، مثل الكاتيكين.

والشاي الأخضر غير المحلى والشاي الأسود هما الأنواع الأكثر دراسة لفوائدهما الصحية، وقد تكون هذه الأنواع من الشاي تساعد في منع بعض السرطانات، حيث يرتبط شرب الشاي الأسود بانخفاض 21% في خطر الوفاة بسبب السرطان بشكل عام، كما أنها تساهم في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب، حيث قد يقلل كوبان من الشاي يوميًا من خطر الإصابة بأمراض القلب، وقد يقلل 3 أكواب من الشاي الأخضر يوميًا من خطر الوفاة القلبية بنسبة 26٪.

أيضًا يساعد الشاي الساخن في خفض ضغط الدم، وتقليل خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني، حيث وجد أن شرب 4 أكواب من الشاي يوميًا يقلل من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني بنسبة 10٪.

قد يحمي الشاي الساخن من الجلوكوما

الجلوكوما هي مجموعة من أمراض العين التي تعد السبب الرئيسي للعمى الذي لا رجعة فيه في العالم، حيث ربطت الدراسات السكانية شرب الشاي الساخن بانخفاض معدل الإصابة بالجلوكوما، وفي مسح شمل 678 شخصًا، وجد الباحثون أن الأشخاص الذين شربوا ما لا يقل عن كوب من الشاي الساخن يوميًا كانوا 74% أقل عرضة للإصابة بالجلوكوما من أولئك الذين لم يشربوه

ومن المثير للاهتمام أنه لم يكن هناك تأثير كبير على الشاي الساخن منزوع الكافيين أو الشاي المثلج، حيث من المحتمل أن تكون الآثار الإيجابية ناتجة عن أنواع الفلافونويد الموجودة في الشاي الحقيقي، والتي تميل إلى أن تكون موجودة في مستويات أقل بكثير في الشاي منزوع الكافيين والمثلج.

قد يؤثر بشكل إيجابي على المزاج

إنه اعتقاد شائع بأن فنجان الشاي الساخن له فوائد عاطفية مثل الاسترخاء والوضوح العقلي، وفي الواقع، تم ربط شرب الشاي بانتظام بانخفاض خطر الإصابة بالاكتئاب بنسبة 30٪، ومن المثير للاهتمام، أنه يُعتقد أن مكونات الشاي الحقيقي، بما في ذلك الكافيين والتياسابونين والثيانين والبوليفينول، يمكن أن تؤثر على الدماغ عن طريق تقليل الالتهاب، والعمل على المسارات العصبية، وتعديل الهرمونات المؤثرة على الحالة المزاجية مثل الدوبامين.

قد يساعد في إبقائك دافئًا

يقترح بعض الباحثين أن بطن الإنسان يحتوي على مستقبلات درجة الحرارة، لذلك، قد يؤثر شرب الشاي الساخن على استجابة جسمك لدرجات الحرارة، حيث وجدت إحدى الدراسات أن تناول الماء الساخن عند 126 درجة فهرنهايت (52 درجة مئوية) يمكن أن يقلل من الارتعاش لمدة 10 دقائق، وهو ما قد يكون مفيدًا عند العمل وممارسة الرياضة في الظروف الباردة.

سلبيات شرب الشاي الساخن

يزيد الشاي شديد الحرارة من خطر الإصابة بسرطان المريء

هناك قدر كبير من الأدلة العلمية التي تربط بين شرب الشاي الساخن جدًا وتطور سرطان المريء، خاصة لدى الأشخاص الذين يدخنون ويشربون الكحول، حيث يُعتقد أن الشاي أكثر سخونة من 140-149 درجة فهرنهايت (60-65 درجة مئوية) قد يغمر الخلايا التي تبطن المريء، مما يجعلها أكثر عرضة للتلف من المواد المسببة للسرطان.

ويبدو أن الشاي الأسود والأخضر يزيد من خطر الإصابة بالسرطان عندما يكون شديد الحرارة، ولكن عندما يشرب في أقل من 149 درجة فهرنهايت (65 درجة مئوية)، يبدو أن الشاي الأخضر له تأثير وقائي.

الشاي الساخن يمكن أن يسبب الحروق

عادة ما يتم تخمير الشاي بماء ساخن جدًا أو مغلي ولا يزال حوالي 191-196 درجة فهرنهايت (91-90 درجة مئوية) عند تقديمه، وهذا يعني أنه إذا انسكب، فقد يسبب حروقًا شديدة.

وقد يكون الأطفال الصغار وكبار السن معرضين بشكل خاص لخطر الحروق نتيجة لنحافة الجلد وصغر حجم الجسم، والماء الساخن هو السبب الرئيسي للحروق لدى الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و 24 شهرا والبالغين الذين تزيد أعمارهم عن 65 عاما، لذلك، من المهم توخي الحذر عند تحضير الشاي الساخن ومن الناحية المثالية تركه يبرد قبل التقديم.

يحتوي الشاي على الكافيين

الكافيين هو منشط موجود بشكل طبيعي في الشاي والقهوة والكاكاو ومجموعة متنوعة من النباتات الأخرى، وقد يكون له آثار صحية إيجابية وسلبية، حيث قد يرغب بعض السكان في تقليل أو تجنب تناول الكافيين، مثل الأشخاص الحساسين للكافيين، والأشخاص المصابين بأمراض الكبد أو أمراض القلب، والحوامل أو المرضعات، والمراهقين، والأطفال.

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