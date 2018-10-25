من فوائد شمع العسل للبشرة يحمي البشرة من العوامل الخارجيّة

يدخل شمع النحل في صناعة الكثير من مستحضرات العناية بالبشرة؛ لأنّه يمتاز بسهولةِ مزجه مع الزيت أو الماء، كما أنّه يساعد على اختلاط الزيت والماء معاً، ولشمع النحل الكثير من الخصائص المرطبة، والمطريّة، فهو يحمي البشرة، ويخفف من المشاكل التي تتعرّض لها.

وفي هذا المقال نقدم لكِ عزيزتي فوائد شمع العسل للبشرة:

1- من فوائد شمع العسل للبشرة أنه يرطب البشرة، ويعزز إنتاج الخلايا الجديدة؛ لاحتوائه على فيتامين (أ).

2- من فوائد شمع العسل للبشرة يحمي البشرة من العوامل الخارجيّة، والتي تسرّع من تلف الخلايا.

3- يغذّي البشرة ممّا يعطيها النعومةَ، كما أنّه يوفر لها طبقةَ تبقى لفتراتٍ طويلةٍ لحمايتها من أيّ مواد تتسبّب في تحسّسها.

4- يطهر شمع العسل البشرة، ويعقمها بكفاءةٍ عالية، ممّا يمنع تعرضها للالتهابات المختلفة.

5- يعمل شمع العسل كمضادٍ للبكتيريا، والفيروسات، والفطريات، التي تتعرّض لها البشرة؛ لاحتوائه على العديد من مضادات الأكسدة.

6- يسمح شمع العسل للبشرة بأن تتنفس بصورةٍ جيدة، فهو يمنع انسداد مساماتها. يفتّح البشرة وينقيها، لذلك يدخل في تركيب الكثير من مستحضرات التفتيح.

7- يخفّف شمع العسل من آثار الجروح، فهو يدخل في تركيب المراهم التي تتخصّص في علاج الحروق، والجروح بأنواعها.

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