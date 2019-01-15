صابونة حبة البركة تقشر البشرة وتزيل خلايا الجلد الميتة

صابون حبة البركة تصنع بشكل أساسي من الزيت المستخلص من بذورها، والمعروف بخصائصه الطبية والجمالية التي لا حدود لها، إذ يحتوي على العديد من العناصر والمواد الفعالة، والتي لها قدرة في المحافظة على رطوبة جلد الجسم، وحموضة متوازنة فيه، مما يقلل من تعرضها للمشاكل، ويمكن أن يُضاف مسحوق بذور حبة البركة إلى الصابون أو أي نوع آخر من الزيوت الطبيعية الأخرى مما يزيد فائدته.

وفي هذا المقال نقدم لكم أهم فوائد صابونة حبة البركة للبشرة:

1- مضادة للفطريات، والبكتيريا، والالتهابات، وتحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة.

2- تنظف مسامات الوجه بعمق من أي دهون وأتربة وأوساخ قد تكون عالقة فيها.

3- تحتوي على أنواع عديدة من الزيوت الطبيعية التي تغذي البشرة وترطبها، وبالتالي تجعل البشرة صحية.

4- تقلل ظهور الرؤوس السوداء والحبوب والبثور.

5- من فوائد صابونة حبة البركة أيضاً أنها تقشر البشرة وتزيل خلايا الجلد الميتة.

طريقة استعمال صابونة حبة البركة:

يستخدم صابون الغار على الوجه والجسم، ويتميز بأنّه يتلاءم مع جميع أنواع البشرات، فذوي البشرة الدهنية والعادية قادرون على استعماله ثلاث مرات في اليوم، أما لأصحاب البشرة الجافة فيُنصح أن يستعمل عند الضرورة فقط، وللحصول على أكبر فائدة ممكنة يتم فرك الجسم بالصابون مدة تتراوح بين دقيقتين وثلاث دقائق، ثمّ يُغسل باستخدام الماء الفاتر.

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