صفار البيض يحتوي على مركب كيميائي يحتاجه الجسم كما أنّه معروفٌ بفعاليته الجمالية للبشرة والشعر، حيث يمكن استخدامه لإعداد أقنعة لهما، واستخداماته في غاية البساطة؛ فهو متوفر في كل بيت.

وفي هذا الموضوع نقدم لكم أهم فوائد صفار البيض للشعر:

1- يساعد في جعل الشعر أكثر حيوية ولمعاناً.

2- يزيد من كثافة الشعر وسماكته بوقتٍ قصير، بسبب احتوائه على نسبةٍ عاليةٍ من الكبريت.

3- يزيد من معدل نمو الشعر وكثافته بوقتٍ قصير وبشكلٍ ملحوظ، وذلك لاحتوائه على فيتامين (B12).

4- يمنع تساقط الشعر، وذلك لاحتوائه على البروتين بنسبٍ عالية مما يقوي جذور وبصيلات الشعر بشكلٍ ملحوظ.

5- يقوي بصيلات وجذور الشعر وبالتالي يقلل من فقدان الشعر وتساقطه، وذلك لاحتوائه أيضاً على فيتامين (A).

6- توفير الحماية من العوامل البيئية، مثل الأشعة فوق البنفسجية؛ لاحتوائه على فيتامين (E).

7- يحسّن من ملمس ولمعان الشعر وبوقتٍ قصير؛ لاحتوائه على فيتامين (D) بنسبٍ عالية.

8- يقوّي بصيلات الشعر وجذوره ويحسّن قوامه؛ وذلك لاحتوائه على مادة البيوتين.

9- يعالج فروة الرأس من الجفاف والحكّة.

10- يعالج خشونة الشعر ويزيد من نعومته.

11- يساعد في التخلص من القمل.

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