فوائد عديدة وصحية للنبات البردقوش.. أهمها تنظيم الدورة الشهرية

ما هو البردقوش

البردقوش هو أوراق سواء كانت مجففة أو طازجة، تستعمل على شكل زيت، ويمتلك الكثير من الفوائد الصحيّة، وله مجالات متعددة الاستخدام ومنها؛ استعماله في الطهي للحصول على النكهة للسلطات،والصلصات وأطباق اللحوم، وغيرها، ويستعمل في صناعة المواد التجميليّة كغسولات الجسم، وكريمات الحلاقة.

فوائد البردقوش العامة

حماية الجسم من ظهور الالتهابات، ومنع ظهور المشاكل الصحية، ومنها الحمى، والربو.

تهدئة الأعصاب والتقليل من التوتر والتعب والاكتئاب.

تقوية وظائف الجهاز الهضمي، من خلال زيادة إفراز إنزيمات الهضم واللعاب.

التخلص من غازات البطن ومعالجة التهابات، والتقليل من أعراض الغثيان.

توازن المعدة بمنعها من الاصابة بالإسهال و الإمساك.

فوائد البردقوش للشعر

يعمل زيت البردقوش على تطهير وتنظيف الشعر.

يحتوي البردقوش على خصائص مضادة للبكتيريا والفطريات تعمل على تعزيز صحة الشعر، وإزالة القشرة من فروة الرأس، وتعزيز رطوبة الشعر ومنعه من الجفاف.

يعمل على تغذية الشعر وتعزيز نموه للحصول على شعر سلس.

يساعد زيت وشاي البردقوش على جعل لون الشعر غامق.

يساعد البردقوش على تعطير الشعر.



فوائد البردقوش للدورة الشهرية

يساعد البردقوش على التخفيف من ألم الدورة الشهرية، وتنظيمها عند النساء.

فوائد البردقوش للحمل

يتسبب البردقوش بحدوث مشاكل وخطر للمرأة الحامل والمرضع بالرغم من احتواءه على الكثير من المواد المفيدة لكنه يتسبب بحدوث ضرر للمرأة الحامل.

فوائد البردقوش للهرمونات

يساعد زيت البردقوش العطري، على موازنة الهرمونات وجعلها طبيعية.



فوائد البردقوش للتخسيس

يساعد البردقوش على تعزيز صحة الجهاز الهضمي، وبالتالي يساعد في المحافظة على صحة الجهاز الهضمي، الذي يعمل على انقاص وزن الجسم، وذلك عن طريق زيادة إفراز لعاب الفم الذي يعمل على هضم الطعام ، وزيادة مستوى الإنزيمات الهاضمة في المعدة التي تساعد على هضم الطعام، وبالتالي تحسن هضم المعدة للطعام، والحصول على المعادن والفيتامينات للجسم.

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