فوائد عصير البرتقال للرجيم لا تعد ولا تحصى، ومن فوائد البرتقال فى الرجيم وللجسم أنه يعمل البرتقال على انقاص الوزن حيث إنه يحتوى على نسبة ضئيلة من السعرات الحرارية، ويقى من الامراض المزمنة التى تأتى نتيجة امراض السمنة مثل الضغط المرتفع وأمراض القلب والسكر، ونظرا لاحتوائه على فيتامين ج يعمل البرتقال تعزيز صحة الجهاز المناعى وحرق الدهون.

البرتقال من الفواكه الغنية بالمواد الغذائية الأساسية لإمداد الجسم بالطاقة، ولا تقتصر على القيام بالوظائف العامة فقط، إذ أنها مفيدة في إنقاص الوزن من خلال مساهمتها بحرق الدهون.

ويتميز البرتقال عن الفواكه الأخرى، باحتوائه على عدد قليل من السعرات الحرارية، إذ تحتوي حبة برتقال متوسطة الحجم على 65 سعرة حرارية.

فوائد عصير البرتقال للرجيم