فوائد عصير الليمون للوجه وأهم الوصفات لعملها

يُصنف الليمون من الحمضيات المفيدة والمغذية للجسم، إذ يتمتع بفوائد كثيرة تتمثل في: الوقاية من نزلات البرد والإنفلونزا، وعلاج مشاكل الجهاز التنفسي، وتعزيز جهاز المناعة، وتنظيم معدلات السكر، وتعزيز صحة القلب والشرايين، ناهيك عن فوائده المتعلقة بالشعر والبشرة، إذ يدخل في تركيب العديد من مستحضرات التجميل والعناية الخاصة بهما.

وسنتعرف في هذا المقال على فوائد عصير الليمون للوجه:

1- ترطيب البشرة وزيادة نضارتها.

2- التخلص من البقع الداكنة وتفتيح البشرة السوداء.

3- الوقاية من الكلف الناتج عن التعرض الطويل لأشعة الشمس.

4- إزالة الحبوب والبثور لقدرته على تقليل نسبة الزيوت التي تفرزها الغدد الدهنية وهو بذلك من أفضل العلاجات لمشاكل البشرة الدهينة.

5- محاربة التجاعيد وعلامات التقدم بالسن لاحتوائه على مضادات أكسدة.

6- تعزيز إنتاج الكولاجين، وبالتالي شدّ الجلد المترهل.

7- تجديد نشاط وشباب البشرة؛ لاحتوائه على الفيتامينات المختلفة وخاصة فيتامين ج.

8- الوقاية من الالتهابات؛ لاحتوائه على مضادات أكسدة.

وصفات عصير الليمون للوجه:

1- الليمون والخيار

المكوّنات:

ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

ملعقة كبيرة من عصير الخيار.

طريقة الاستخدام:

- نخلط المكوّنات في طبق صغير، ونضع المزيج الناتج على الوجه مدة خمس دقائق.

- ثمّ نغسلها بالماء الفاتر، ونكرر الوصفة مرتين أسبوعياً لزيادة نضارة البشرة.

2- الليمون والعسل

المكوّنات:

- ملعقة من عصير الليمون.

- ملعقة من مغلي الشاي الأسود.

- ملعقة من العسل الطبيعي.

طريقة الاستخدام:

- ندهن البشرة بالمزيج الناتج عن خلط المكوّناتمعاً، ونتركه مدّة خمس عشرة دقيقة قبل أن نغسله بالماء الفاتر.

- نكرر الوصفة يومياً لتجديد نشاط البشرة، وتخليصها من السموم.

3- الليمون والحليب

المكوّنات:

- ملعقة من عصير الليمون.

- ملعقة من الحليب.

طريقة الاستخدام:

- نمزج الحليب وعصير الليمون، ونضع القناع على الوجه مدة ربع ساعة تقريباً.

- ثمّ نغسله بالماء الفاتر، ونداوم على استخدام الوصفة لنحصل على بشرة مشدودة ونقية، حيثُ ستظهر النتيجة بعدة فترة قصيرة من الاستعمال.

4- الليمون وبياض البيض

المكوّنات:

- ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

- بياض بيضة.

- قطرات من ماء الورد.

طريقة الاستخدام:

- نخلط المكوّنات معاً في طبق صغير، ونضع الخليط على الوجه مع تدليكه بحركات دائرية لتنشيط الدورة الدموية، ونترك الخليط مدّة خمس عشرة دقيقة.

- ثمّ نغسله بالماء البارد، ونكرر الوصفة مرتين أسبوعياً للتخلص من حبّ الشباب، والبقع الداكنة.

5- الليمون واللبن

المكوّنات:

- ملعقة من لبن الزبادي.

- ملعقة من عصير الليمون.

طريقة الاستخدام:

- نضع المزيج الناتج عن خلط المكوّنات معاً على الوجه.

- نتركه حتّى يجف، ثمّ نغسله بالماء الفاتر، ونداوم على استخدام الوصفة لإنعاش البشرة، والتخلص من احمرارها وتهيجها.

6- الليمون والطماطم

المكوّنات:

- ملعقة صغيرة من دقيق الشوفان.

- ملعقة من عصير الليمون.

- ملعقة من عصير الطماطم.

طريقة الاستخدام:

- نمزج المكوّنات معاً، ونضعها على البشرة مدة خمس عشرة دقيقة.

- ثمّ نغسلها بالماء الفاتر، ونكرر الوصفة لنحصل على بشرة نظيفة وبيضاء.

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