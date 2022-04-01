فوائد فيتامين أ للبشرة..تعرفي عليها

فيتامين أ هو عنصر غذائي أساسي يدعم الجلد والعين والصحة الإنجابية، بالإضافة إلى وظيفة المناعة، ويوجد فيتامين أ المشكل مسبقًا، أو الريتينويد، في المنتجات الحيوانية مثل اللحوم والدواجن ومنتجات الألبان، كما يوجد في المنتجات النباتية مثل الفواكه والخضروات.

وفي الحقيقة، يحول كبدك الفيتامين إلى الريتينول، بعد ذلك، يتم تخزينه في الكبد أو نقله بواسطة الجهاز اللمفاوي إلى الخلايا في جميع أنحاء جسمك، وبشرتك تستجيب للريتينويد، مما يعني أنه يمكنها امتصاص فيتامين أ بسهولة عند تطبيقه موضعيًا.

ماذا يفعل فيتامين أ ؟

فيتامين أ يلعب دورًا في:

الرؤية

وظيفة الجهاز المناعي

وظيفة أعضاء مثل قلبك ورئتيك وكليتك

صحة الجلد، بما في ذلك حب الشباب

فوائد فيتامين أ للبشرة

تحسين مظهر التجاعيد والترهل

الريتينويد الموضعي أو فيتامين أ، يعمل على تقليل ظهور الخطوط الدقيقة والتجاعيد عن طريق تحفيز إنتاج الكولاجين، ويمكن للريتينويدات مثل الريتينول أيضًا تحسين مرونة الجلد وترهله من خلال المساعدة في إزالة ألياف الإيلاستين التالفة وتعزيز تكوين الأوعية الدموية، أو تكوين أوعية دموية جديدة.

تقليل فرط التصبغ وأضرار أشعة الشمس الأخرى

يمكن أن يساعد النظام الغذائي الغني بالكاروتينات، مثل بيتا كاروتين، في منع تلف الخلايا وشيخوخة الجلد والأمراض الجلدية، ويمكن أن تساعد الكاروتينات أيضًا في حماية بشرتك من العوامل البيئية مثل التلوث والأشعة فوق البنفسجية، والتي يمكن أن تؤثر أيضًا على صحة الجلد ومظهره.

المساعدة في معالجة حب الشباب

توصي الأكاديمية الأمريكية للأمراض الجلدية بالريتينويد الموضعي للمساعدة في علاج حب الشباب لدى المراهقين والبالغين، حيث يمكن أن تساعد الريتينويد في تقشير الجلد على السطح، وإزالة الأوساخ والزيت وخلايا الجلد الميتة من المسام لمنع البثور، كما أنها تخترق سطح الجلد لتحفيز إنتاج الكولاجين والإيلاستين، مما قد يساعد في تقليل ظهور المسام وندبات حب الشباب.

المساعدة في علاج الصدفية والأمراض الجلدية الأخرى

تحتوي الأدوية الموضعية والفموية المستخدمة لعلاج الصدفية على فيتامين أ ، حيث يقلل الريتينويد الموضعي من تكوين بقع الجلد المرتفعة وتكوين السيتوكينات والإنترلوكينات التي تسبب الالتهاب، وقد يصف أخصائي الرعاية الصحية أيضًا أسيترين عن طريق الفم، وهو ريتينويد آخر، لعلاج الصدفية الشديدة والحرارية.

هل نقص فيتامين أ شائع ؟

في الولايات المتحدة، تحتوي المنتجات المدعمة تجاريًا مثل حبوب الإفطار والحليب على فيتامين أ ، كما هو الحال مع العديد من الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية مثل الجبن والزبدة والفواكه والخضروات.

ووفقًا للمعاهد الوطنية للصحة (NIH)، يجب على الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 4 سنوات تناول 400 ميكروغرام من فيتامين أ كل يوم، ويمكنك تلبية هذا المطلب من المصادر النباتية والحيوانية.

وفي الواقع، يحصل معظم الناس في الولايات المتحدة على ما يكفي من فيتامين أ من الأطعمة التي يتناولونها، ومع ذلك، قد يحتاج الأطفال الخدج والأشخاص المصابون بالتليف الكيسي إلى كميات إضافية من هذا الفيتامين، كما يحتاج الأطفال الصغار عمومًا إلى فيتامين أ أقل من البالغين في سن الإنجاب والأشخاص الذين يرضعون الرضع.

وعلى الرغم من أن نقص فيتامين أ غير شائع في المناطق التي تتوفر فيها الأطعمة المغذية بسهولة، إلا أنه يؤثر بشكل شائع على الناس في العديد من دول إفريقيا وجنوب شرق آسيا.

طرق تناول واستخدام فيتامين أ

فيتامين أ في الأطعمة

يمكنك دعم صحة بشرتك من خلال اتباع نظام غذائي يتضمن مجموعة واسعة من الأطعمة الغنية بفيتامين أ، ويمكن العثور على الريتينويد في المنتجات الحيوانية، مثل:

سمك السلمون

كبد لحم البقر

منتجات الألبان، بما في ذلك الحليب والزبدة والجبن

البيض

الأسماك

الجمبري

ويمكن العثور على الكاروتينات في المنتجات النباتية، مثل:

الجزر

الطماطم

البطاطا الحلوة

الخضار الورقية

الفاكهة، بما في ذلك المانجو والمشمش والبرقوق

طرق أخرى للحصول على بشرة صحية

إذا كنت ترغب في تحسين بشرتك، فلديك خيارات تتجاوز فيتامين أ ، حيث يمكن أن تساعدك هذه الخطوات أيضًا في الحصول على بشرة أكثر صحة والحفاظ عليها:

الحصول على ما بين 7 و 9 ساعات من النوم كل ليلة

تناول نظامًا غذائيًا مغذيًا غنيًا بمضادات الأكسدة

واقي الشمس كل يوم

تجنب التعرض الزائد لأشعة الشمس

تجنب التدخين

غسل الوجه كل صباح ومساء

الحفاظ على روتين منتظم للعناية بالبشرة

ومن الضروري أيضًا العمل مع طبيب الأمراض الجلدية إذا كنت تعاني من مشاكل في الجلد، مثل الوردية أو حب الشباب، كما يمكن لطبيب الأمراض الجلدية أيضًا تقديم المزيد من النصائح حول رعاية بشرتك.

للمزيد من صحتك وجمالك:

8 مشروبات تنزل الدورة الشهرية بسرعة وبدون ألم