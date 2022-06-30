فوائد فيتامين الزنك للنساء وأهم مصادره المختلفة

هناك الكثير من العناصر الغذائية التي تلعب دوراً هاماً في الكثير من الوظائف الحيوية في الجسم وأبرزها عنصر الزنك، الذي أثبتت الدراسات أن له مفعول السحر في التأثير الإيجابي على صحة المرأة بشكل خاص، وفي المقابل يتسبب نقصه في حدوث الكثير من المشاكل المتعلقة بالشعر والبشرة والمناعة إلخ، فلو كنت عزيزتي مهتمة بهذا العنصر الضروري للغاية، وتريدين معرفة أهم فوائد فيتامين الزنك للنساء وأعراض نقصه، وأهم الأكلات الغنية به ومقدار الجرعة اليومية المطلوبة منه للجسم؛ تابعينا فيما هو قادم.

أسباب وأعراض نقص الزنك

الزنك هو عنصر غذائي يوجد في الجسم بشكل طبيعي، ويعتبر من العناصر الضرورية التي تدخل في الكثير من التفاعلات والعمليات الحيوية بالجسم الذي يحتاج منه إلى كميات قليلة كل يوم؛ لكون الجسم لا يستطيع تخزين الفائض من احتياجاته، بل يقوم بطرحه خارج الجسم؛ ومن هنا يأتي دور مصادر الزنك من الغذاء والمتمثلة في اللحوم والأسماك ومنتجات الألبان والمكسرات والمصادر الأخري المتنوعة أو الحصول عليه عن طريق المكملات الغذائية، ومن هنا تأتي أسباب نقص عنصر الزنك في الجسم وأبرزها الآتي:

افتقار النظام الغذائي الخاص بالشخص لعنصر الزنك.

فقدان الجسم لكميات كبيرة من عنصر الزنك بسبب سوء الامتصاص.

الإصابة ببعض الأمراض المزمنة، مثل السكري وأمراض الكبد والكلى.

تناول حبوب منع الحمل.

الإصابة بأحد أمراض الاضطرابات الهضمية.

التوتر وفرط التعرق.

تناول المضادات الحيوية أو مضادات الحموضة.

أعراض نقص الزنك في الجسم

يستخدم الجسم عنصر الزنك في إنتاج الخلايا الصحية ووظائف المناعة المختلفة؛ لذلك يعتبر من أهم العناصر الغذائية المساهمة بقوة في عملية النمو والتطور؛ لذلك عندما لا يتم تناول أطعمة تحتوي على الزنك بالقدر الكافي وتقل معدلاته عن المستويات الطبيعية؛ تظهر الأعراض التالية:

حدوث ضعف في حاستي الشم والتذوق.

تقرحات جلدية وصعوبة في التئام الجروح.

قلة اليقظة والشعور بالخمول.

الإصابة بالإسهال الشديد.

ضعف في أداء الجهاز المناعي.

فقدان الشهية وفقدان الوزن.

تأخر النضج الجنسي.

تساقط الشعر.

أبرز فوائد فيتامين الزنك للنساء

جسم المرأة ذو تكوين خاص ويحتاج إلى العديد من العناصر الغذائية التي تساعده لكي يعمل بشكل طبيعي وصحي، ويقوم بمهامه المختلفة التي خصها بها الله سبحانه وتعالى، ومع الكثير من الدراسات التي تمت حول فوائد الزنك للنساء وجد المختصين أنه من أهم العناصر المطلوبة بشكل مستمر لضمان كفاءة عمل الأجهزة المختلفة بالجسم والحفاظ على صحة الشعر والبشرة، وعن أبرز فوائد فيتامين الزنك للنساء ما يلي:

فوائد فيتامين الزنك للنساء الحوامل

كما ذكرنا عنصر الزنك هام جداً في نمو الخلايا وتقوية ودعم الجهاز المناعي والحفاظ على حواس الجسم المختلفة؛ لذلك قامت الدراسات بالربط بين نقصه وبين بعض المشاكل التي قد تحدث للمرأة أثناء الحمل، منها انخفاض وزن الجنين أثناء الولادة، وحدوث بعض المضاعفات أثناء الحمل والولادة، ومن هنا جاءت فوائد فيتامين الزنك للنساء للحمل فيما يخص تجنب حدوث التهابات، أو الإصابة بارتفاع ضغط الدم، أو حدوث تأخر في نمو الجنين أو إصابته بالتشوهات الخلقية خاصة في الأعضاء التناسلية.

فوائد الزنك في فترة الحيض

يلعب عنصر الزنك دوراً هاماً أيضاً خلال فترة الحيض فيما يخص التقليل من التقلصات المصاحبة للدورة الشهرية، وذلك من خلال تنظيم هرمون الاستروجين الذي يزيد من خطر الإصابة بمتلازمة ما قبل الحيض، لذلك ينصح الأطباء دائماً النساء الذين يعانون من عسر الطمث أو تشنجات كبيرة أثناء الدورة الشهرية؛ بتناول المكملات الغذائية المحتوية على عنصر الزنك.

فوائد الزنك في تنظيم الهرمونات

الهرمونات تلعب الكثير من الأدوار الهامة داخل جسم الإنسان، وحدوث أي اضطرابات بها يمكن أن يؤدي إلى مشاكل جمة أنت في غنى عنها، وتلك جزئية هامة من فوائد فيتامين الزنك للنساء حيث يلعب دوراً بارزاً في توازن الهرمونات وبالتالي زيادة نسبة الخصوبة، وذلك عبر تأثيره على الهرمونات الجينية الأنثوية وتكوين البويضات داخل المبيضين وإطلاقها.

الزنك والوقاية من هشاشة العظام

هناك فترة عمرية معينة عند النساء تكون أكثر عرضة لمشكلة هشاشة العظام، وفي الغالب تكون تلك الفترة المصاحبة لسن اليأس، وهنا يأتي دور معدن الزنك الذي يدخل في تكوين هيدروكسيباتيت وهو الملح الذي يجعل المصفوفة العظمية قوية وصلبة؛ لذلك لابد من إدراج عنصر الزنك ضمن النظام الغذائي مع التقدم في السن؛ لتجنب فقدان العظام ضمن أعراض الشيخوخة المبكرة.

الزنك وتعزيز مناعة الجسم

يعتبر هذا الدور من أهم الأدوار التي يلعبها الزنك داخل الجسم، فهو من أهم المعادن التي تعزز صحة الجهاز المناعي؛ عبر تعزيز نشاط الخلايا المناعية التي تحمي الجسم من البكتيريا والفيروسات وتهاجم الأجسام الغريبة، كما أنه يلعب دوراً بارزاً في التقليل من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة أو الالتهابية، كما أن بعض الدراسات أكدت على أن نقص مستوى معدن الزنك في الجسم قد يزيد من خطر الإصابة ببعض الأمراض مثل الالتهاب الرئوي وتقرحات الجلد.

الزنك وتحسين المزاج

يلعب الزنك دوراً ايجابياً في التأثير على الصحة العقلية، وقد أكد العلماء أن نقص وجود هذا العنصر في الجسم قد يؤدي إلى ظهور حالات تشبه الاكتئاب مع سلوكيات القلق؛ لذلك يتم استخدامه كجزء من العلاج في تحسين المزاج والوظائف الإدراكية؛ بسبب الدور الذي يلعبه في الناقلات العصبية الهامة المسئولة عن التحكم في المزاج والوظائف العقلية المختلفة.

فوائد فيتامين سي مع الزنك للنساء الأخرى

انتشر مؤخراً مكمل غذائي يجمع ما بين الزنك وفيتامين سي ويباع في الكثير من الصيدليات، وزاد الإقبال عليه بشكل ملحوظ خلال انتشار فيروس كورونا، كجزء من الوقاية وتأثيره القوي على الجهاز المناعي، وبسبب دوره في التقليل من أعراض الرشح ونزلات البرد، فقد توصل العلماء إلى الفوائد العظيمة لكلا من فيتامين سي وعنصر الزنك، وبالتالي عند الجمع بينهما؛ سيتم الحصول على كم أكبر من الفوائد، خاصة أنه من المعروف عن فيتامين سي قدرته على الحد من أعراض كلاً من، الشعور بالإجهاد ومضاعفات الرشح وخطر الإصابة بالسكتة الدماغية، وعلامات التقدم في العمر.

فوائد فيتامين سي مع الزنك للنساء الحوامل

نؤكد في البداية أن وصف فيتامين سي مع الزنك للحامل لابد أن يتم تحت إشراف الطبيب فقط، خاصة أن الجرعة اليومية المطلوبة للحامل من فيتامين سي تبلغ 85 مليجرام، ومن الزنك حوالي 7 مليجرام، وفي الغالب يتم وصف هذا المكمل الغذائي بسبب فوائد الزنك للحامل السابق ذكرها، بالإضافة إلى فوائد فيتامين سي الهامة والمتمثلة في الآتي:

يزيد فيتامين سي من تحفيز إنتاج الكولاجين، وهو ما يساعد في الحفاظ على صحة الجلد والعظام للمرأة طوال فترة الحمل.

الوقاية من نزلات البرد وأمراض الجهاز التنفسي طوال فترة الحمل.

تعزيز مناعة جسم الحامل ضد الفيروسات، وخاصة فيروس كورونا تحديداً.

الوقاية من حدوث تسمم الحمل؛ نتيجة ارتفاع ضغط الدم.

العمل على تنظيم مستويات السكر في الدم، وبالتالي خفض فرص إصابة الحامل بسكر الدم.

يساعد فيتامين سي في قدرة امتصاص الجسم لعنصر الحديد من الأطعمة التي تتناولها الحامل؛ وبالتالي الوقاية من الأنيميا.

الوقاية من تمزق الكيس الأمنيوسي المحيط بالجنين.

بالإضافة إلى دوره مع فوائد الزنك للبشرة والشعر في الحد من علامات الشيخوخة المبكرة وتقدم العمر.

فوائد فيتامين سي مع الزنك للبشرة

يلعب هذا المكمل الغذائي العديد من الأدوار الهامة في الحفاظ على صحة البشرة، وأبرزها الوقاية من التجاعيد والتصبغات الجلدية، كما يعتبر من أقوى مضادات الأكسدة التي تحد من ظهور حب الشباب، وبسبب غناه بمضادات الأكسدة فهو يعمل بفاعلية على سرعة تجديد الخلايا وحمايتها من الأشعة الضارة والفطريات الجلدية، كما أنه يعالج شحوب البشرة ويمنحها النضارة مع ترطيبها بشكل مكثف.

فوائد فيتامين سي مع الزنك للشعر

المزج ما بين فيتامين سي وعنصر الزنك، يمنح الشعر العديد من الفوائد أبرزها تعزيز الدورة الدموية في فروة الرأس وبالتالي منع تساقط الشعر، وزيادة نسبة امتصاص الحديد من الجسم وبالتالي الوقاية من الأنيميا وهو ما يعود بالنفع على صحة الشعر وكثافته، كما يعمل الزنك مع فيتامين سي على الحد من الهيشان ومنح الشعر الانسيابية والمرونة مع تعزيز نمو الشعر والتخلص من الفراغات.

ما هي مصادر الزنك وطريقة الاستخدام؟

الجسم لا يستطيع إنتاج عنصر الزنك بشكل طبيعي؛ لذلك لابد من الحصول عليه من خارج الجسم، إما عن طريق المكملات الغذائية أو من خلال الأطعمة الغنية به، مثل الأسماك والمأكولات البحرية، واللحوم الحمراء والدواجن، وحبوب الإفطار المدعمة، المكسرات، ومنتجات الألبان، والفول والحبوب الكاملة، أما عن الجرعة المطلوبة من الزنك للمرأة بشكل يومي فهي كالآتي:

المرأة فوق 18 عام، تحتاج إلى 8 مليغرام.

أما الحامل تحتاج إلى 11 مليغرام.

وبالنسبة إلى المرضع فهي تحتاج إلى 12 مليغرام.

أسئلة حول أهمية الزنك للنساء

هناك الكثير من الأسئلة التي تشغل بال الكثير من السيدات، حول عنصر الزنك ومدى أهميته للصحة، وهل بالفعل فوائد فيتامين الزنك للنساء تشمل كافة الجوانب الصحية والإنجابية والجمالية كذلك؟ هذا ما سيتم الرد عليه فيما هو قادم.

هل الزنك يزيد هرمون الاستروجين؟

نعم ولكن بنسبة معقولة، ولكن مع الجرعات الزائدة من الزنك وجد أنه يعمل بمثابة مثبط لإنزيم يدعى الأروماتاز aromatase inhibitor وهو المسئول عن تخليق هرمون الإستروجين estrogen.

هل الزنك مفيد للهرمونات؟

نعم، يعمل معدن الزنك على توازن نسب إفرازات الهرمونات في الجسم، وبالتالي زيادة الخصوبة والصحة الإنجابية بشكل عام.

هل حبوب الزنك تأخر الدورة؟

لا يوجد أي تأثير للزنك على تغيير موعد الدورة، ولكنه يفيد كثيراً في الحد من عسر الطمث والتشنجات.

وأخيراً، وبعدما تعرفنا على أهم فوائد فيتامين الزنك للنساء نستطيع تقدير أهمية تلبية احتياجاتك اليومية منه، حيث سيعود ذلك بالنفع على صحتك النفسية والانجابية بالإضافة إلى حمايتك من عوامل تقدم العمر والحفاظ على صحة البشرة والشعر كذلك.