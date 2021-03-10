فوائد الزنك للنساء كثير لا تعد ولا تحصى، من أهم فوائد فيتامين الزنك للنساء قدرته على تخفيف تقلصات الدورة الشهرية، حيث يلعب معدن الزنك دورًا مهمًا في تنظيم إفراز البروجسترون الذي يزيد من خطر الإصابة بمتلازمة ما قبل الحيض.

يعتبر الزنك من المعادن الأساسية في جسم الإنسان، ويلعب دورًا حيويًا، حيث يساعد الزنك الجهاز المناعي على أداء وظيفته في محاربة البكتيريا والفيروس، يحتاجه الجسم لصنع المادة الوراثية (DNA) والبروتينات في جميع خلايا الجسم بالإضافة للعديد من الوظائف.

تحتاج النساء 8 ملليغرام من الزنك يوميًا، 11 ملليغرام اذا كانت المرأة حامل، و 12 ملليغرام اذا كانت مرضع. ويمكن أن تحصل عليه من الطعام والمكملات الغذائية، لإن الجسم لا ينتج الزنك في شكل طبيعي.

فوائد الزنك للنساء

الزنك للتقليل من حب الشباب، حيث تشير العديد من الأبحاث إلى إنخفاض مستوى الزنك في الدم والجلد عند النساء المصابات في حب الشباب، ويؤدي تناول فيتامين الزنك عن طريق الفم في علاج حب الشباب.

الزنك لتقليل تساقط الشعر، حيث يلعب الزنك دورًا مهمًا في التقليل من تساقط الشعر عند النساء، لإنه يقوي بصيلات الشعر ويحمي فروة الرأس من الأمراض الجلدية كالقشرة.

الزنك لعلاج الجروح والحروق، حيث يستخدم الزنك بشكل شائع كعلاج للحروق والقروح وإصابات الجلد الأخرى. لإنه يلعب دورًا مهمًا في تصنيع الكولاجين.

الزنك لتحسين البشرة: يلعب الزنك دورًا مهممًا في تجديد خلايا الجلد وتقليل إفراز الزيوت الزائدة في البشرة.

الزنك قدرته على تخفيف تقلصات الدورة الشهرية، حيث يلعب معدن الزنك دورًا مهمًا في تنظيم إفراز البروجسترون الذي يزيد من خطر الإصابة بمتلازمة ما قبل الحيض.

الزنك يلعب دور في نمو وتطور الجنين بشكل سليم، من الممكن أن تعاني 82% من النساء الحوامل من نقص الزنك وفقًا لمعهد لينوس بولينج في جامعة ولاية أوريغون.

يلعب هذا دورًا في انخفاض وزن الجنين عند الولادة، الولادة المبكرة ومضاعفات الولادة والتشوهات الخلقية لذلك من الممكن أن تحتاج المرأة الحامل إلى تناول الزنك للتقليل من خطر هذه المضاعفات إذا رأى الطبيب ضرورة لذلك.

الزنك لتنظيم الهرمونات، تساعد حبوب الزنك في توازن الهرمونات وتلعب دورًا مهمًا في الخصوبة. فيؤدي إلى زيادة التستوستيرون بشكل طبيعي للرجال والنساء. ويؤثر على الهرمونات الجينية الإنثوية وتكوين البويضات داخل المبيضين وإطلاقها.

الزنك للوقاية من هشاشة العظام، حيث تساعد فيتامينات الزنك في الوقاية من هشاشة العظام لدى النساء، وخصوصًا بعد سن اليأس حيث تزيد حبوب الزنك من كثافة العظام.

الزنك لتعزيز مناعة الجسم، يعزز الزنك مناعة الجسم، حيث يقوم بتحفيز خلايا مناعية معينة ويقلل الإجهاد التأكسدي عليها فتؤدي مكملات الزنك إلى التقليل من خطر الإصابة بالعدوى وتعزز الإستجابة المناعية عند النساء الكبيرات بالسن.

الزنك لتحسين المزاج، تحسن مكملات الزنك الحالة المزاجية عند النساء، وتساهم في علاج الإكتئاب، حيث أظهرت دراسة أن النساء اللاتي تناولن 7 ميليغرام من الزنك لمدة 10 أسابيع ساهم ذلك في انخفاض الاكتئاب والغضب.

مصادر الزنك

منتجات الألبان.

الأسماك والمأكولات البحرية مثل المحار، سرطان البحر، الكركند.

اللحوم الحمراء.

الدواجن.

حبوب الإفطار المدعمة.

الفول والمكسرات والحبوب الكاملة.

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