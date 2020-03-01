الكثير من الأشخاص يعانون من نقص فيتامين "د" نتيجة لعدم تناول مقدار كافي من المواد الغذائية المتوفر فيها فيتامين "د"، وعدم التعرض لأشعة الشمس التي تعمل على انتاج فيتامين "د" للبشرة والجسم، ويحدد لون البشرة نسبة توفر فيتامين "د" في الجسم، وتبين أن الأشخاص الذين يمتلكون بشرة سوداء وداكنة لديهم نسبة قليلة من فيتامين "د".

فيتامين د ضروري جداً للجسم، حيث يعمل فيتامين "د" مثل الهرمون، وتقوم خلايا الجسم بامتصاصه،وذلك من خلال مبدأ عمل الجسم بتصنيعه من الكوليسترول عند التعرض للأشعة فوق البنفسجية، ويوجد بعض من الأطعمة التي يتواجد فيها فيتامين د، مثل الأسماك الدهنية والألبان المدعمة.

وفي هذا المقال نقدم لكم أهم فوائد فيتامين "د" لشعر صحي وقوي:

1- فيتامين "د" يساهم في التقليل من فقدان الشعر، وذلك بسبب قدرته على تحفيز بصيلات الشعر؛ حيث أنه هو المسؤول المباشر عن تفعيل الخلايا في الشعر، وعن صحّة الخلايا وصحّة الشعر أيضاً.

2- أفضل وسيلة للحصول على شعر صحي وقوي هو أن تدخل الأطعمة الغنية بفيتامين (د) في نظامك الغذائي.

3- يعمل فيتامين "د" على الخلايا الكيراتينية للشروع في بصيلات الشعر وتحفيز نموه.

4 - فيتامين "د" مفيدٌ جداً للمرضى الذين يتعالجون كيميائيّاً ويعانون من تساقط الشعر، إذ إنّ استخدام المواد الموضعيّة التي تحتوي على فيتامين (د) تعطي نتائج إيجابية وجيدة لنموّ الشعر.



- زيادة كمية من فيتامين "د" يعني أيضاً أنك يمكن أن تحسن نوعية الشعر الذي ينمو أيضاً .

ومن أسباب نقص فيتامين د:

1- عدم تناول مقدار كافي من فيتامين د المتوفر في المصادر الطبيعية، كالشمس.

2- قلة تناول المصادر الغذائية المتواجد بها فيتامين د، للحصول على الاحتياجات اليومية لفيتامين د.

3- اتباع حمية غذائية قاسية بنتاول الأغذية النباتية، وتجنب تناول المصادر الحيوانية، والتي يتواجد بها فيتامين د السمك، وزيوت الأسماك، وصفار البيض، والجبن، واللبن المعزز، وكبد الأبقار.

4- التعرض لإصابة بعض من الأشخاص بحدوث حساسية للحليب، وبالتالي عدم تناول الحليب ومشتقات الألبان.

5- عدم تعرض الجسم للأشعة فوق البنفسجية، التي تساعد على انتاج فيتامين د.

6- الإصابة ببعض من الأمراض التي تؤدي إلى نقص فيتامين د في الجسم.

7- قلة امتصاص الجسم لفيتامين د، يمكن أن يتسبب ظهور مرض كرون، والتليف الكيسي، والداء الزلاقي، بحدوث اضطربات للجهاز الهضمي يؤدي إلى سوء امتصاص فيتامين د.

8- حدوث اضطرابات في الكلى، يتسبب بنقص فيتتامين د.

9- تناول بعض من الأدوية التي تقلل من وزن الجسم، وتناول بعض من العقاقير الطبية التي تتكون من الكورتيكوستيرويدات مثل البريدنيزون، أو الأدوية التي تعمل على تقليل نسبة الكوليسترول في الدم.

أما طرق علاج حالات نقص فيتامين د:

- التعرض المستمر للمصدر الأساسي لفيتامين د، وهو أشعة الشمس.

- تناول العناصر الغذائية التي تحتوي على فيتامين د، كالأسماك والألبان.

- تناول حبوب فيتامين د.

- إعطاء عقاقير فيتامين د، عن طريق الوريد.

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