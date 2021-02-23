فوائد فيتامين د أنه يعزز صحة العظام والأسنان، ويقوى الجهاز المناعي والجهاز العصبي والدماغ، تنظيم مستويات الأنسولين لمرضى السكري، وتحسين وظائف الرئة والقلب والأوعية الدموية، والحد من تغير الجينات، الذي يؤدي للإصابة بالسرطان.

يجب أن يحاول الأشخاص بشكل عام الحصول على فيتامين د من خلال التعرّض لأشعة الشمس بتعريض اليدين والقدمين لمدّة ربع ساعة لتحفيز الجسم على تكوين الفيتامين ثلاث مرات أسبوعياً، كما يفضل أن يتم تناول الأطعمة الغنية بالفيتامين د، وفي حال لم تنجح هذه المحاولات، سيتم اللجوء لتناول حبوب فيتامين د، ويفضل أن يتم تناول حبوب فيتامين د بعد تناول الوجبة الغذائية الرئيسية خلال اليوم، وقد تكون هذه الوجبة هي وجبة الغذاء، او العشاء، كما يفضل أن تكون هذه الوجبة غنية بالدهون؛ لأن فيتامين د يذوب بسرعة في الدهون، أما بالنسبة للأطفال فيفضل البدء بإعطائهم نقاط فيتامين د منذ اليوم الأول للولادة، وخصوصاً عند افتقار حليب لأم لفيتامين د، ويجب الاستمرار بإعطاء الرضيع النقاط بشكل يوميّ لحين بلوغ الستة أشهر.

لا شك أن تناول الحليب مهم جداً ويوصي به خبراء الصحة واختصاصيو التغذية، وهو مصدر مهم جداً لفيتامين د إذ إن كوباً واحداً (237 مل) من الحليب البقري المدعم بفيتامين د يحتوي على (130 وحدة دولية) منه، وللحليب فوائد أخرى عديدة أيضاً كحماية أسنان الأطفال من التسوس، كما أنه يقوي عظام وعضلات الجسم بسبب احتوائه على نسب عالية من الكالسيوم. وتشير الدراسات إلى أن تناول حليب البقر يعالج مشاكل الاكتئاب بسبب احتوائه على نسبة عالية من فيتامين د التي بدورها تساهم في إبراز هرمون السيروتونين الذي يحسن المزاج ويفتح الشهية، ويقي تناول الحليب من الإصابة بمرض هشاشة العظام إذ إن يمد الجسم بالعديد من العناصر الغذائية كالأملاح المعدنية والفيتامينات والكربوهيدرات وغيرها من العناصر الأخرى.

سبع نصائح للحصول على فيتامين "د" بالشتاء

فوائد فيتامين د

من فوائد فيتامين د يساعد الأمعاء على امتصاص العناصر الغذائية والكالسيوم والفوسفور. وهذا يضمن عظام قوية ونظام مناعي صحي.

من فوائد فيتامين د يمنع هشاشة العظام، وهشاشة العظام يمكن أن يسبب ضعف في العضلات، وهو في الغالب ينتشر في البالغين الذين يعانون من نقص فيتامين (د).

من فوائد فيتامين د توازن الكالسيوم في الجسم ويمنع التهاب المفاصل.

أضرار ومخاطر نقص فيتامين "د"

من فوائد فيتامين د ينظم ضغط الدم ويقلل من الإجهاد والتوتر، كما أنه يخفف من آلام الجسم ويحد من تقلصات العضلات. كما أنه يقلل من التهابات الجهاز التنفسي.

من فوائد فيتامين د يساعد أيضًا على انقسام الخلايا، يساعد في إفراز الأنسولين ويساعد على محاربة الاكتئاب.

ينصح بفيتامين D لعلاج العديد من الأمراض، و يمنع تسمم الحمل عن طريق تحسين وظائف الكلى.

مصادر فيتامين د الطبيعية

أشعة الشمس

الأسماك الدهنية مثل السالمون و السردين

البيض

الحليب و الأجبان

الزبدة

البرتقال

من أعراض نقص فيتامين د كثرة الإصابة بالرشح والإنفلونزا

الام الظهر والعظام

التعب والإرهاق

بطء التئام الجروح

من أعراض نقص فيتامين د تساقط الشعر

من أعراض نقص فيتامين د آلام العضلات

ضعف النمو والكساح عند الأطفال

من أعراض نقص فيتامين د الصداع

اضطرابات الدورة الشهرية

حبوب وأدوية فيتامين د

حبوب اوسوفورتين ossofortin

شراب بيديكال Pedical.

كبسولات كالسيدول Calcidol.

حقن ديفارول إس Devarol S

علاج نقص فيتامين د

تناول المكملات الغذائية التي تحتوي على فيتامين د تحت إشراف طبي، تناول الأطعمة التي تحتوي على فيتامين د ومنها الأسماك، صفار البيض، والبرتقال الذي يحتوي على نسبة عالية جدا من فيتامين د، يجب ممارسة الرياضة بشكل يومي حيث أنها تعزز فيتامين د بالجسم.

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