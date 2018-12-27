غالب أنواع الفطر تتميز بمحتواها من فيتامين د وعلى رأسها فطر الشيتاكي

فوائد فيتامين د نبحث عنها دائماً، وفي فصل الشتاء يمكن أن يتعرض الكثير من الأشخاص لانخفاض في مستوى فيتامين د لغياب أشعة الشمس وقلة التعرض لها، إلا أن هناك طرق أخرى عدة بديلة ومن الممكن أن توفر كميات بقدر جيد من فيتامين د من دون التعرض للشمس، في هذا المقال سنتعرف وإياكم برفقة دوسات على بدائل الشمس للحصول على فيتامين د لإكمال وظائف الجسم، فأي نقص به يمكن أن يسبب أمراضاً مزمنة كالسكري من النوع الثاني، والقلب، وهشاشة العظام، الضغط، سرطان الثدي، والقولون، والمبيض.

أولاً: السلمون يعزز الحصول على فوائد فيتامين د

يعتبر سمك السلمون البري مصدراً جيد لفيتامين د إذ يحتوي على 360 وحدة دولية.

يحتوي سلمون المزارع على 25% من فيتامين د.

ثانياً: البيض

يحتوي صفار البيض الذي يتجنبه الكثيرون لأجل الكلوسترول على 20 وحدة دولية من فيتامين د.

ينصح اخصائيو التغذية بتناول البيض بما يعادل مرتان إلى ثلاث في الاسبوع.



ثالثاً: حليب جوز الهند

يعد حليب جوزالهند خالياً من منتجات الألبان والصويا وهو مدعم لفيتامين د .

تحتوي الحصة من حليب جوز الهند على ما يعادل 25 % من الحاجة اليومية من فيتامين د .



رابعاً: السمك من مصادر فيتامين د

يحتوي هذا النوع من السمك ذو اللحم الأبيض، على ما يعادل 1/4 من الحصة اليومية التي يحتاجها الجسم من فيتامين د .



خامساً: الفطر من مصادر فيتامين د

يختلف الفطر في أشكاله وأنواعه ويختلف كل من هذه الأنواع بمعدل احتوائه على فيتامين د .

غالب أنواع الفطر تتميز بمحتواها من فيتامين د وعلى رأسها فطر الشيتاكي على ما يعادل 45 وحدة دولية.



سادساً: عصير البرتقال مصدر لفيتامين د

يعتبر عصير عصير البرتقال غني ب فيتامين د .

تحتوي الحصة الواحدة من عصير التفاح على ما يعادل 137 وحدة دولية أو 34 %من الكمية اليومية الموصى بها.



سابعاً: السردين يعزز الحصول على فوائد فيتامين د

يعد السردين مصدراً رائعاً لفيتامين د.

تحتوي سمكتان صغيرتان من السردين على ما يعادل 46 وحدة دولية.



ملاحظة:

حافظوا على تناول طعام غني بالفيتامين، ولا بأس بشمس الشتاء الدافئة بين الحين والآخر، فتبقى الشمس هي المصدر الأساسي لفيتامين د.

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