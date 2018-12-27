سبع نصائح للحصول على فيتامين "د" بالشتاء
غالب أنواع الفطر تتميز بمحتواها من فيتامين د وعلى رأسها فطر الشيتاكي
فوائد فيتامين د نبحث عنها دائماً، وفي فصل الشتاء يمكن أن يتعرض الكثير من الأشخاص لانخفاض في مستوى فيتامين د لغياب أشعة الشمس وقلة التعرض لها، إلا أن هناك طرق أخرى عدة بديلة ومن الممكن أن توفر كميات بقدر جيد من فيتامين د من دون التعرض للشمس، في هذا المقال سنتعرف وإياكم برفقة دوسات على بدائل الشمس للحصول على فيتامين د لإكمال وظائف الجسم، فأي نقص به يمكن أن يسبب أمراضاً مزمنة كالسكري من النوع الثاني، والقلب، وهشاشة العظام، الضغط، سرطان الثدي، والقولون، والمبيض.
أولاً: السلمون يعزز الحصول على فوائد فيتامين د
يعتبر سمك السلمون البري مصدراً جيد لفيتامين د إذ يحتوي على 360 وحدة دولية.
يحتوي سلمون المزارع على 25% من فيتامين د.
ثانياً: البيض
يحتوي صفار البيض الذي يتجنبه الكثيرون لأجل الكلوسترول على 20 وحدة دولية من فيتامين د.
ينصح اخصائيو التغذية بتناول البيض بما يعادل مرتان إلى ثلاث في الاسبوع.
ثالثاً: حليب جوز الهند
يعد حليب جوزالهند خالياً من منتجات الألبان والصويا وهو مدعم لفيتامين د .
تحتوي الحصة من حليب جوز الهند على ما يعادل 25 % من الحاجة اليومية من فيتامين د .
رابعاً: السمك من مصادر فيتامين د
يحتوي هذا النوع من السمك ذو اللحم الأبيض، على ما يعادل 1/4 من الحصة اليومية التي يحتاجها الجسم من فيتامين د .
خامساً: الفطر من مصادر فيتامين د
يختلف الفطر في أشكاله وأنواعه ويختلف كل من هذه الأنواع بمعدل احتوائه على فيتامين د .
غالب أنواع الفطر تتميز بمحتواها من فيتامين د وعلى رأسها فطر الشيتاكي على ما يعادل 45 وحدة دولية.
سادساً: عصير البرتقال مصدر لفيتامين د
يعتبر عصير عصير البرتقال غني ب فيتامين د .
تحتوي الحصة الواحدة من عصير التفاح على ما يعادل 137 وحدة دولية أو 34 %من الكمية اليومية الموصى بها.
سابعاً: السردين يعزز الحصول على فوائد فيتامين د
يعد السردين مصدراً رائعاً لفيتامين د.
تحتوي سمكتان صغيرتان من السردين على ما يعادل 46 وحدة دولية.
ملاحظة:
حافظوا على تناول طعام غني بالفيتامين، ولا بأس بشمس الشتاء الدافئة بين الحين والآخر، فتبقى الشمس هي المصدر الأساسي لفيتامين د.
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