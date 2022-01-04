فوائد فيتامين سي للعروس قبل الزفاف بثلاث أشهر

فيتامين سي وما أدراكم ما فيتامين سي، فيتامين سي يصنع المعجزات، فيتامين سي عبارة عن مركب معقد، فيتامين سي من الفيتامينات التي تذوب في الماء.

وظائف فيتامين سي يقوي جهاز المناعة، يحافظ على الخلايا المبطنة، يزيد من امتصاص الحديد، يحارب أمراض السرطانات، ويحارب الفيروسات، فيتامين سي من أقوى مضادات الأكسدة، تقليل جلطات القلب وتأكسد الشرايين، تحسين البشرة ومحاربة التجاعيد، وعلامات العجز، يقلل من إفراز الكورتيزون، تحمي من فيروس كورونا، ويحسن الأمعاء.

الجرعة المناسبة لفيتامين سي بطريقة يومية بالنسبة للبالغين، فإن الكمية اليومية الموصى بها من فيتامين سي تتراوح بين 65 إلى 90 ملغم في اليوم، والحد الأقصى 2000 ملغم في اليوم. على الرغم من أن تناول كمية مفرطة من فيتامين سي في النظام الغذائي قد لا يبدو ضارًا، فإن الجرعات الهائلة من مكملات فيتامين سي قد تسبب الإسهال،الغثيان، القيء، حرقة المعدة،الصداع، الأرق، والمدخنين يجب أن يزيدوا من جرعات فيتامين سي يحتاجون غلى 120 ملغم في اليوم.

من مصادر فيتامين سي في الحمضيات وخصوصاً عصير البرتقال والأناناس، الكيوي، البطيخ، الشمام، الفلفل الحلو الأحمر والأخضر، البروكلي،المانجا، البطاطا، الزهرة، الطماطم.البقدونس، والزعتر.

ومن أضرار المبالغة من استخدام الدائم للفوار من فيتامين سي يؤدي إلى ترسبات بالكلى، وحصوات الكلى.

ما هو الفرق بين الحبوب فيتامين سي والفوار من فيتامين سي؟

امتصاص الفوار فيتامين سي سريع جداً أما الحبوب فيتامين سي يحتاج لوقت أطول، الفوار مناسب قبل ممارسة الرياضة يعطي الشعور بالطاقة، وفي الصباح الباكر.

فوائد فيتامين سي للعروس قبل الزفاف

فيتامين سي يعزز من إنتاج الكولاجين

فيتامين سي يساعد على تعزيز إنتاج الكولاجين في الجسم مما يساعد على ملء الفراغات أسفل الجلد والتقليل من ظهور الخطوط الدقيقة والتجاعيد على البشرة.

فيتامين سي يحمي الجلد من الأضرار الناتجة عن التعرض لأشعة الشمس

فيتامين سي هو أحد مضادات الأكسدة، لذلك يساعد بشكل طبيعي على تقوية الجلد وحمايته من الاضرار الناتجة عن التعرض لأشعة الشمس إلا أن ذلك لا يعني أنه استخدامه كبديل عن الكريم الواقي من الشمس والذي يقوم بالدور الأكبر في حماية البشرة من أشعة الشمس الضارة.

فيتامين سي يقلل من ظهور الهالات السوداء أسفل العينين

فيتامين سي يساعد على زيادة تجانس البشرة ومنحها مظهر صحي ونضر مما يساعد على إخفاء الهالات السوداء أسفل العينين والتي تجعلك تبدين أكبر عمرا مما أنت عليه في الحقيقة.

فيتامين سي يزيد من سرعة تعافي البشرة وشفائها

فيتامين سي تزيد من سرعة عملية الشفاء واندمال الجروح في الجسم وخاصة الجلد وهو ما يزيد من سرعة شفاء ندوب الجلد الناتجة عن حب الشباب، وغيرها من جروح وإصابات البشرة بسرعة وفعالية أكبر.

فيتامين سي يقلل من ظهور البقع اللونية

فيتامين سي يا عزيزتي العروس يساعد على التقليل من ظهور البقع اللونية ويزيد من التجانس اللوني للبشرة.

فيتامين سي منح البشرة مظهر أكثر شباباً

فيتامين سي يساعد على التقليل من ظهور علامات شيخوخة البشرة والتي تتضمن ظهور التجاعيد وظهور الخطوط الدقيقة على سطح البشرة وترهل الجلد، وهو ما يجعل البشرة تبدو أكثر شبابا وصحة، ويساعد فيتامين C على منح البشرة مظهر شاب ليس فقط عن طريق تعزيز إنتاج الكولاجين في الجسم، وإنما بفضل خصائصه التي تساعد على تحسين خواص البشرة.

فيتامين سي زيادة رطوبة البشرة وقدرتها على الاحتفاظ بالماء

فيتامين سي أو سيرم فيتامين سي مركز للبشرة بخلاصة فيتامين C للتخلص من مشكلة جفاف البشرة حيث يتميز فيتامين C بقدرته على ترطيب البشرة وقدرتها على الاحتفاظ بالماء.

فيتامين سي التخلص من المظهر الباهت للبشرة

فيتامين سي له قدرة على تحسين خواص البشرة يساعد فيتامين C أيضا على التخلص من المظهر الباهت للبشرة ومنحها مظهر مشرق ونضر.

فيتامين سي التقليل من التهابات البشرة

فيتامين سي له قدرة على التقليل من التهابات البشرة في حالة استخدامه بتركيزات عالية، وحاليا أصبح هناك العديد من مستحضرات التجميل بخلاصة فيتامين بتركيزات عالية للاستفادة من خواصه المضادة للالتهاب والمصممة خصيصا بحيث تتناسب مع البشرة الحساسة ولا تتسبب في ظهور رد فعل حساسية عند استخدامها.

فيتامين سي زيادة سرعة الشفاء من جروح الشمس

عزيزتي العروس فيتامين سي يساعد على حماية البشرة من الأضرار الناتجة عن أشعة الشمس ويساعد على سرعة الشفاء من أعراض حروق الشمس والتي تتضمن احمرار البشرة والحكة الجلدية والأعراض الأخرى التي ترتبط بحروق الشمس.

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