فوائد قشر البيض الكنز الصحي المجهول

تستخدم قشور البيض لإزالة الرؤوس السوداء وتنظيف البشرة

أغلب الناس دائمًا يتخلصون من قشر البيض بعد استخدامه هم لايعلمون أنه يحتوي على كنز من الفوائد العلاجيه، ذلك لأنهم منشغلون عن كل ما تحتويه الطبيعة من كنوزعلاجيه شبه مجانيه بما في أرفف الصيدليات من منتجات كيميائيه.

نظرًا لترسيخ أفكار وعادات وممارسات من خلال وسائل الإعلام في أذهان الناس ودعايات كثيرة ومفاهيم مغلوطه ومشوشه عن كنوز الطبيعه التي يمكن لو تم الإتجاه إليها من غالبية الناس بها حلول علاجيه رائعه بكل ماتحمل الكمه من معنى تمكننا من التقليل من استخدام الكيمياء العلاجيه في كل شيء صحي .وحتى لا أطيل عليكم قررت اليوم أن اتحدث عن موضوع قديم جديد ألا وهو قشر البيض هذا الكنز المهمل المرمي في القمامه.

سبحانه الذي لم يخلق شيء عبثًا بعد قراءة هذا الموضوع ستفكر كثيرًا قبل أن تتخلص من قشر البيض في سلة المهملات. عندما تعلم أن لقشر البيض تأثير ايجابي كبير على الصحة العامة للناس وانه علاج فعال لعدة أمراض وستتفاجاء تماما عندما تعلم أن قشر البيض يحتوي على90%من الكالسيوم النقي تقريبًا مطابق للكالسيوم الذي تتشكل منه العظام والأسنان.

كما أن قشور البيض مصدر مهم للمعادن الأخرى مثل الحديد، والمنجنيز، والفسفور، والزنك، والفلور، والنحاس، والكروم، والموليبدينوم.

فكيف إذن يعمل قشر البيض على تحسين صحتك؟ يعمل الكالسيوم الموجود في القشر على تقوية العظام، ويساعد النخاع العظمي على إنتاج خلايا دم صحية، ويقي من هشاشة العظام، كما أنه يعمل على تقليل نسبة الكوليسترول، وضغط الدم.

للحصول على جميع الفوائد الصحية لقشر البيض، استعمل قشور 5 بيضات، واسحقها للحصول على مسحوق ناعم، ثم قم بإضافته إلى 3 لترات من الماء، واتركه في الثلاجة لمدة أسبوع حتى يذوب القشر. ويمكن إضافة القليل من عصير الليمون لإضفاء نكهة، اشرب كوبًا أو ثلاث من هذا المشروب يوميًا.

يمكن خلط مزيج قشر البيض مع عصير الليمون لتنشيط وظائف الغدة الدرقية. كما يمكن إضافة المزيج إلى الحليب الساخن لعلاج قرحة المعدة، والحفاظ على صحة الجهاز الهضمي. في أي وقت تحتاج فيه الكالسيوم، فإن قشر البيض مصدر طبيعي وهام للجسم.

فوائد قشر البيض للبشرة :

- يعالج تهيجات البشرة، وذلك بنقع قشور البيض مع خل التفاح لعدّة أيّام واستخدامها كمرهم للتخلّص من تهيّجات واحمرار البشرة.

- يعمل كمغذي للبشرة، حيث: نقوم بطحن قشور البيض وخلطها مع القليل من بياض البيض، ثمّ وضعها على الوجه لعدّة دقائق، فذلك يؤدّي إلى إعادة الحيويّة والتغذية للبشرة.

- تعمل قشور البيض بشكل فعال على إزالة الكلف وآثار الحبوب، وذلك بخلط قشور البيض مع عصير الليمون ثمّ يضاف إليها ماء الورد وتوضع على الوجه لمدّة 10 دقائق، وتغسل بعدها بالماء الفاتر.لمدة 3 ايام .

- تستخدم قشور البيض لإزالة الرؤوس السوداء وتنظيف البشرة، حيث توضع القشور مباشرة على هذه الرؤوس وتترك لعدّة دقائق. ثم تغسل .

- تعمل القشور على شدّ البشرة: يحتوي قشر البيض على مادّة تسمّى بـ (الكولاجين) والتي تعمل على شدّ البشرة وجعل ملمسها ناعم، وتغلق المسامات، وذلك عن طريق خلط القشور مع بياض البيض، ثمّ وضعها على البشرة حتّى تجفّ، ثمّ غسلها بالماء الفاتر.

- يقوم قشر البيض بتفتيح وتبييض البشرة والوجه، وذلك بخلط قشر البيض، مع القليل من السكر، وعصير الليمون، ثمّ وضعها على البشرة إلى أن تجفّ وغسلها بالماء الفاتر.

- يعمل قشر البيض على امتصاص ثاني أكسيد الكربون، الذي يسبّب إرهاق وشحوب للبشرة.

- يعمل القشر على تطهير وتنقية البشرة من الخلايا الميتة، ويقوم بتنشيطها وأحيائها. يعمل قشر البيض على تقوية مناعة البشرة، وجعلها أكثر مقاومة ومناعة للتغيرات الخارجية.

-فوائد قشر البيض للشعر :

يحتوي قشر البيض في تركيبته الطبيعية على مجموعة من العناصر المعدنية على مما يجعله خير علاج لمشكلات الشعر المختلفة، ومواد مهدئة لجلدة فروة الرأس، حيث يقلل من تهيّجها ومن الحكة الناتجة عن الجفاف، والذي ينتج عن قلة السوائل وكثرة استخدام المصفّفات والشامبوهات الكيميائيّة المصنّعة، وذلك من خلال غسل قشر البيض جيداً والتأكّد من نظافته تماماً من بقايا البيض، ثمّ تفتيته وتكسيره وخلطه ببياض البيض مع الحرص على عدم وجود أي بقايا من الصفار، ووضع قليل من الماء حتى يصبح مزيجاً متماسكاً، ثمّ وضعه على جلد فروة الرأس، حيث يساعد على تغذيتها وترطيبها، وبالتالي يقي من العديد من المشكلات التي تصيب الشعر، كما أنّ خلط قشر البيض المطحون مع الفازلين يمنح الشعر ملمساً حريراً ولمعاناً مذهلاً.

فوائد اخرى من قشر البيض :

1. إضافته للسماد: يمكن لقشر البيض أن يتحلل بسرعة ويضيف قيمته الغذائية من الكالسيوم والمعادن الغذائية الأخرى إلى محتويات التربة.

2. ضعه في القهوة: عندما يتم وضع قشر البيض في إناء غلي القهوة فإنه يقلل من مرارتها.

3. التحكم في الآفات في حديقتك: من المعلومات المذهلة عن قشر البيض أنه طارد للآفات فعند سحقه وعمله كبودرة ووضعه حول الزهور يستطيع طرد الرخويات آكلة النباتات والقواقع والمتسلقات دون إستخدام أي مبيدات حشرية.

4. تنظيف المنزل: عندما تقوم بسحق قشر البيض وإضافته إلى القليل من الماء والصابون لتنظيف الأواني الكهربية لغلي المياه لصنع القهوة والشاي كما أن هذا الخليط مفيد في تنظيف المزهريات في المنزل كما يمكن إستخدامه في تنظيف أواني الطهي المصنوعة من الألومنيوم .

5. أعمال فنية: يمكنك إستخدام قشر البيض في عمل مجموعة من الأعمال الفنية التي تندرج ضمن فنون الفسيفساء كما يمكن أن تقوم بتفريغ محتوى البيضة واستخدام قشر البيض نفسه في بعض الفنون الدقيقة كالنحت علىالبيض أو عمل بعض الديكورات البسيطة للمنزل او ببساطة اعطي طفلك هذه القشور ليتسلي بيها و يصنع بها اعمال فنية بدلا من الألوان الصناعية او الصلصال الصناعي الذي يضر بصحتهم

6. قالب للشيكولاتة أو الجيلي: يعد تنظيف قشرة البيض بشكل جيد يمكنك أن تصنعي منه قالب للشيكولاتة أو الجيلي بدلًا من الكثير من الخزفيات.

7. تنظيف البالوعات: عند سحق قشر البيض لبيضتين ووضعها في البالوعة يمكنها إزالة المواد الصلبة الموجودة في المواسير وتنظيفها . بشكل تلقائي.

8. الزراعة: يمكن أن تصنع بعض الشتلات الصغيرة داخل قشر البيض ووضعها في علب الكرتون الخاصة بها ستجدها ظريفة جدًا حتى تكبر ويأتي الربيع عندها يمكن نقلها إلى الحديقة بشكل فعلي.

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