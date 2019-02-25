أهمية تناول الفاكهة والخضار كل يوم

البطيخ الأحمر غني بالفيتامين (ث) وفقير بالفيتامين (أ)

منذ الطفولة، ونحن نسمع عن فوائد الفاكهة والخضراوات من اهلنا ومن المدرسين في المدرسة، ومن المجلات والبرامج الغذائية، ومع ذلك كان بعضنا يتخلص منها ويتهرب من تناولها ولا زال البعض يفعل ذلك حتى اليوم .

ولأن الخضار والفواكه تعتبر مصدرا طبيعيا للعديد من الفيتامينات والمعادن الضرورية لنمو جسم صحي، وضحت المراكز الامريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أسباب أهمية تناول الفاكهة و الخضار كل يوم:



1. أكل الكثير من الفاكهة والخضار المتنوعة والمختلفة يساعد في منع الأمراض المزمنة بما في ذلك السرطان، وأمراض المناعة.

2. تشير البحوث إلا أن معظم الفواكه والخضروات عظيمة الفائدة الغذائية حيث تساهم في صرف الدهون والسعرات الحرارية بشكل يومي.

3. تساعد الخضار والفواكه الطازجة والمطبوخة على الشعور بالشبع و بالتالي المحافظة على وزن مثالي والحيلولة دون الوزن الزائد.

4. الفواكه والخضروات غنية بالفيتامينات والمعادن الالياف الضرورية للجسم.



اهم الخضار والفواكه وفوائدها:

التين :

يحتوي على فيتامين (آ - ب1 - ب2 - ث - ب ب) كثير التغذية - هاضم - مقو - ملين - مدر للبول - مفيد لأمراض الصدر . يستعمل لتغذية الأطفال والشبان والنقـّه والشيوخ والرياضيين والنساء الحوامل - وضد الوهن العصبي واضطرابات المعدة والأمعاء والأمساك والضعف العام والتهابات الصدر ومجاري البول . مربى التين مفيد للمصابين بعسر الهضم والأمساك.

ينصح المصابون بالتهابات الأمعاء - بشكل خاص - بأن يقللوا من مقدار التين الذي يتناولونه لأن كثرة البذور في التين قد تسبب اضطراب الهضم. يمنع التين عن المصابين بالسكري والسمنة وعسر الهضم.

الرمان:

من خصائصه أنه مقو للقلب - قابض - طارد للدودة الشريطية - مفيد للزحار (الديزنطاريا) والوهن العصبي. واذا شرب عصيره مع الماء والسكر أو مع الماء والعسل يكون مسهلا خفيفا - وهو ينظف مجاري التنفس والصدر ويطهر الدم ويشفي عسر الهضم . وتناوله مع المآكل الثقيلة.

يفيد مغلي قشور الرمان في حالات الاسهال - وله مفعول قوي في طرد الدودة الوحيدة من الأمعاء.

يحتوي الرمان على فيتامينات (آ - ب – ث)

العنب:

من أغنى الفواكه بالفيتامينات وخاصة (آ - ب - ث). سريع الهضم - له قيمة غذائية كبيرة. يفيد في حالات سوء الهضم والقبض والبواسير والحصاة الكبدية والحصاة البولية. منشط للعضلات والأعصاب - طارد للسموم من البدن - مرطب - مطهر - مفرغ للصفراء - منشط قوي لوظائف الكبد - وينصح باءعطائه للرضع والعجائز - وبصفة خاصة للمصابين بفقر الدم والمصابين بالأمراض الالتهابية والاحتقانية. كما يفيد الرياضيين والعمال الذين يعملون بمشقة ويعينهم على استعادة قواهم ومرونة عضلا تهم وطاقاتها. ويفيد أيضاً في حالات ضعف العظام واضطرابات الكبد والطحال وداء المفاصل والرثية (الروماتيزم). والنقرس واضطرابات ضغط الدم والهضم والامساك والعاهات الجلدية.

الصبير:

يحتوي على فيتامينات (آ - ث). من خصائصه أنه مغذ وقابض وفاتح للشهية. يفيد تناوله " على الريق " في تليين المعدة. وليس صحيحا أنه يسبب التهاب الزائدة الدودية وتورم المصران الأعور.

يؤخذ لب الصبير لمكافحة الأسهال والزحار ( الديزنطاريا ) وذلك بعصر الثمرة وتناول العصير وحذف البذور.

المشمش:

يحتوي على الفيتامينات (آ - ب1 - ب2 – ث). وهو مغذ ومنشط وملين وسريع الهضم عند الأصحاء.

وهو يفيد المصابين بانحطاط قواهم الجسمية والفكرية - ويهدىء الأعصاب ويزيل الأرق ويفتح الشهية ويزيد في القوة الدفاعية في الجسم - ويرطب وينظف وينشط نمو الأطفال - ويحارب الأمساك - ويفيد المسنين والشبان والمصابين بفقر الدم والرياضيين والنساء الحوامل.

الزعرور:

من خصائصه أنه قابض جيد للمعدة - يقوي القلب ويهدىء الأعصاب وهيجان الشرايين.

مغلي ثماره اليابسة (30 غراما في ليتر ماء) يوقف الأسهال الشديد.

الزيتون:

يحتوي على معظم الفيتامينات (آ - ب - ث - و). من خصائصه أنه مغذ - ملين - مدر للصفراء - مفتت للحصى - محارب للأمساك - مفيد لمرضى السكري.

كما أنه يفيد في حالات الخراجات والدمامل وفقر الدم والأكزيما وتشقق الأيدي من البرد والكساح والسيلان الصديدي وسقوط الشعر والعناية بجلد الوجه والجسد.

يمنع الزيتون في الحالات التالية : زيادة معدل الكوليسترول في الدم - تصلب الشرايين ونشاف العروق - أمراض الكلى - أمراض الكبد وخاصة اليرقان - أمراض القلب - البدانة.

البطيخ الأحمر:

غني بالفيتامين (ث) وفقير بالفيتامين (أ). مرطب - ملين - يطفىء الظمأ - يدر البول - يفيد المصابين بالروماتيزم - يحفظ من التيفوئيد. والاكثار منه يسبب عسر الهضم - والأفضل أن يؤكل بين الوجبات وليس بعد الطعام مباشرة.

البطيخ الأصفر – الشمام:

يحتوي على فيتامينات (ث) و (ب). لا يهضم بسهوله - ويفيد في أنظمة التنحيف . لا ينصح بتناوله للمصابين بالتهاب المعده والأمعاء .

علاج ممتاز للأمساك اذا أخذ " على الريق " - أليافه تطرد الفضلات المتراكمه في جدار الأمعاء - ويستفاد منه في التجميل كعلاج للأورام الجلديه .

التفاح :

غني بالفيتامين (آ) وفيتامينات (ب1 وب2 و ث) - من أفضل الفواكه وأعظمها نفعا - ينشط الأمعاء ويكافح الأمساك المزمن والأسهال عند الأطفال وحصى الكلى والحالبين والمثانه.

يزيل حمض البول – ويخفف نقيعه من آلام الحمى والعطش - ويخلص من الأحماض والدهون - ويسهل افراز غدد اللعاب والأمعاء والكبد.

ينشط القلب ويخفف آلام التهاب الأعصاب وأمراض الكبد ووهن القلب ويصون الأوعيه الدمويه والأسنان من النخر ويزيل الشعور بالتعب.

التوت:

يحتوي على فيتامينات ( آ ) و ( ب1 ) و (ث) .مقو - مرطب - مطهر - ملين - ضد الحفر . يستعمل ضد الوهن النفسي والنزيف والأمساك والتهاب الأمعاء وعلل الصدر. يفيد التوت الشامي المصابين بفقر الدم وضعف الكبد والسعال والحصبه والجدري وأورام الحلق واللثه ويخفف الحراره والعطش.

الجوافة:

من أغنى المصادر بفيتامينات (آ - ب1 - ب2 - ث ) . سهلة الهضم اذا كانت ناضجة .لها خصائص الحمايه من داء الحفر والخواص القابضه.

يحذر من أكل الثمره غير الناضجه لأنها قد تسبب الأصابه بالتسمم- وقشرة الثمره والطبقه الخارجيه من اللب أغنى بالفيتامينات من داخلها الذي تكثر فيه البذور .

السفرجل:

يحتوي على مقدار وفير من فيتامينات ( آ - ب - ث - ب ب) . من خصائصه التسكين والتقويه وفتح الشهيه وعلاج المعده والكبد. وهو يشفي من الأسهال المزمن ويقوي القلب - ويفيد المصابين بسل الأمعاء والصدر - ويقوي الهضم والأمعاء ويمنع القيء. يفضل أن يستفاد منه منقوعا بدلا من الأستفاده منه مباشرة كثمر - فان منقوع السفرجل المغلي يصلح شرابا مقويا في حالات الهضم الصعبه والأسهالات المتآتيه عن وهن الأمعاء.

الليمون:

غني بالفيتامينات ( آ - ب1 - ب2 - ب3 - ب ب). وبشكل خاص بالفيتامن (ث ). له فوائد وخواص جسيمه اذ يستعمل في جميع حالات الحمى وخاصة ارتفاع حرارة المرضى - وهو مرطب ومهدىء ومقو للأعصاب والقلب - وهو ايضا منشط للعضلات ومقبض للأوعيه الدمويه - ومرمم للأ نسجه - ويستعمل لعلاج التسمم وأبادة الجراثيم وتنشيط الكريات البيض التي تدافع عن الجسم - ويوصف في حالات الروماتيزم والنقرس وأرتفاع الضغط الشرياني وتصلب الشرايين والدوالي وحصر البول - وأضطراب النبض والتهاب البروستات وتعفن الأمعاء وتجمع الغازات في المعده - ويستعمل كذلك لطرد جميع أنواع الدود والطفيليات ومكافحة الملاريا ومعالجة احتقان الكبد ومحاربة السمنه ونفخة المعده والأمعاء.

الكوسا:

تحتوي على فيتامينات ( آ ) و (ث) وهي سهلة الهضم - ذات قيمه غذائيه ضئيله تشبه قيمة الباذنجان تقريبا - وهي غذاء جيد لمن يتبعون أنظمه غذائيه للنحافه.

ومن خصائصها : ملينه - مدره للبول - يوصى بتناولها مرضى الوهن العقلي والنفسي - والتهابات المجاري البوليه - والبواسير - وعسر الهضم والتهاب الأمعاء والأمساك والأرق والسكري. وينصح بتناول الثمار الكبيره لأن فوائدها الغذائيه أكثر من الصغيره.

الأجاص - الكمثري:

تحتوي على فيتامينات ( آ - ب1 - ب2 - ب ب – ث).من خصائصها : تنبيه عصارات الهضم وتنشيط الأمعاء وتطهيرها. وهي مدره للبول - ملينه - مسهله - مغذيه - توصف كغذاء للأ طفال والنقه وضعيفي البنيه والمصابين بفقر الدم. كما يوصف عصير الأجاص للأطفال الرضع.

وهي من الفواكه ذات السكر الكثير - ولكن سكرها لا يضر المصابين بمرض السكري لأنه سهل الهضم والتمثيل.

المقتى ( القثاء):

خواصها مثل خواص الخيار لكنها أسرع هضما منه - مسكنه للعطش - مرطبه - منظفه للدم - مذيبه للحامض البولي واملاحه - مدره للبول - منومه. تستعمل لخفض الحراره - وضد زيادة الصفراء ومغص الأمعاء وتهيجها وداء المفاصل والحصى. كما تستعمل للعنايه بالجلد وذلك بأن توضع شرحات من قشرها على الوجه.

الكرز :

يحتوي على فيتامين ( ث ) وفيتامينات ( آ ) و ( ب ).

وهو مفيد للمصابين بأمراض الكبد وفي معالجة الأصابات الحاده بالتهابات المسالك البوليه - وذلك بغلي أذنابه في ماء وشربه. ومن خصائصه أنه منظف للدم ومنشط للعضلات والأعصاب - ومرطب ومسهل ومدر للبول.وهو يصلح لمكافحة تصلب الشرايين والبدانه والتهاب المفاصل وحصى المراره والمثانه والأمساك وعسر الهضم. خير ثماره ما كان لماعاً - ويستحسن عدم تناول الثمار ذات البقع البنيه.

الفليفله :

غنيه جدا بالفيتامين ( ث ) - نسبة ما فيها أعلى من نسبة ما في البرتقال - وهي حلوه أو حرّيفه.

والحله منها تفتح الشهيه وتنشط أجهزة الهضم. أما الحاده ( الحرّه ) فالأسراف في تناولها يربك جهاز الهضم ويسبب البواسير ويساعد على احداث القرحه في المعده. ولذا تمنع عن ذوي المعد المريض.

الملفوف :

يحتوي على بعض مركبات الفيتامين ( ب - ب1 - ب2 - ب6 - ب ب ) وهو أغنى انواع البقول بالفيتامين (ث).

يفيد عصير الملفوف في تهدئة الأعصاب المتوتره والتهاب المعي والمغص - وفي حالات تعفن الأمعاء والرمال البوليه والحصى والتسمم الكحولي وتشمع الكبد والتعب العام والبحه وداء الحفر والقرحه وداء المفاصل والتخلص من الدود.

وتستعمل اوراقه كمادات لمعالجة الأكزيما والآكله (الغنغرينا) والبروستات وتضخمها - والتهاب البلعوم والبواسير والجروح العاديه والمتعفنه والحروق وآلام الحيض والدمامل والخراج والأورام وآلام الرحم والروماتيزم والرضه على انوعها (الكدمه) وآلام الساق ولسعات الحشرات وأمراض الكلى والتهاب المثانه... ويمنع الملفوف عن المصابين بمغص المعده والأمعاء وضعف الهضم والأرياح والأطفال الصغار. ويفيد الملفوف المصابين بمرض السكري شرط أن يتناولوه نيئا.

الموز :

يحتوي على فيتامينات ( آ - د - و - ب2 - ب6 - ب12 - ث) وهو ذو قيمه غذائيه عاليه - يزود الجسم بأكثر حاجته من العناصر الحيويه - يحمي الأسنان من التسوس - مقو للعضلات - يحمي من الحفر والتعفنات ويحمي الأعصاب ويكافح فقر الدم ويحفظ التوازن العام للصحه - ويساعد على النمو ويحمي البصر ويفيد في أمراض الروماتيزم وبعض حالات التشنج.

يمنع الموز عن المصابين بمرض السكري وعن المصابين بمرض الكبد لصعوبة هضمه - وعن البدينين - وينصح بأعطائه للأطفال والمصابين بفقر الدم والوهن العام والحوامل والمرضعات وذوي الأعمال المرهقه والأعمال الفكريه.

اللفت:

يحتوي على فيتامينات ( آ - ب – ج) وخاصة في أوراقه. ومن خصائصه : مجدد لنشاط الجسم - مدر للبول - مرطب - ملين - نافع للصدر - مفتت للحصى. يشرب منقوعه (في الماء أو الحليب) لمعالجة أمراض الصدر وضيق النفس وغيرها. ولمكافحة الأكزيما وحب الشباب يؤكل كل يوم من اللفت النيء. يمنع عن مرضى السكر لكثرة المواد السكريه فيه وعن ضعاف الكبد والأمعاء والمعده.

اللوز:

اللوز الحلو غني بالفيتامينات ( آ ) و (ب) ويؤكل. أما اللوز المر فأنه يستعمل في الطب ولا يصلح للغذاء - وأنما يستعمل على شكل كمادات توضع على مكان آلام الصداع والمغص (المعده - الكبد - الكلى...) - ويستعمل معجون اللوز المر لغسل الأكزيما وأزالة النمش الجلدي ورائحة الرجلين (القدمين) وتحت الأبط. اما اللوز الحلو فأنه مغذ جدا ً ومنشط للأعصاب ومطهر للأمعاء ويهضم جيدا أذا حمص قليلا. ينصح بتناوله الحوامل والمرضعات والرياضيون ومرضى الأعصاب والمصابون بالوهن الجسدي والعقلي - ومرضى الجهاز البولي والمعده والأمعاء والحصى والمصابون بالأمساك ومرضى السكري.

الكرفس:

تحتوي على فيتامينات ( آ - ب - ث ). من

خصائصه أنه يستعمل مقبلا ً ومقويا ً ومدرا ً للبول ومنحفاً. ويفيد في معالجة الروماتيزم والنقرس والأنقباض النفساني والضعف العصبي. كما يفيد ضد داء الحفر وأمراض الصدر والسمنه. وينصح بتناوله للمصابين بالسمنه والسكري والتهاب المفاصل والكلى - ويمنع عن ذوي الأمعاء الضعيفه والمصابين بعسر الهضم .

الكستناء:

تحتوي على مجموعه من فيتامينات ( ب ) وبعض فيتامين ( ث ). من خصائصها : مغذيه - منشطه - توصف للأطفال وهزيلي الأجسام ( بالأضافه الى أغذيتهم الأخرى) - ومنهوكي القوى والشيوخ والنقـّه والمصابين بفقر الدم. وهي غذاء مفيد للعمال والرياضي .

ينصح بعدم تناولها المصابون بأمراض عسر الهضم والمغص وعلل الكبد والسكري والسمنه.

القرنبيط:

يحتوي على فيتامينات ( آ - ج ) ومجموعة فيتامينات ( ب - ك ). وهو مقو للبنيه ويفيد في معالجة الأستسقاء وتشمع الكبد وفي مكافحة السمنه والأمراض العصبيه وضعف العضلات.

ينصح بتناوله كل الأشخاص ما عدا ذوي المعده الضعيفه والأطفال الصغار والمصابين بعسر الهضم.

اليقطين ( اللقطين ) :

غني بفيتامين ( آ - ب ) . تستعمل بذوره لطرد الدوده الوحيده من الأمعاء - وتستعمل كمادات ضد الحروق والألتهابات والخراجات. أما لبه فهو هاضم - ملين - مدر للبول - ويفيد في حالات التهابات مجاري البول والبواسير والزحار (الديزنطاريا) - والأمساك وعسر الهضم.

الهندباء:

تحتوي على فيتامينات ( ب - ث - ك ) .من خصائص هذا النبات أنه مقو وعلاج ناجع للأمساك ولتنشيط افرازات الكبد والصفراء. وتوصيف الهندباء في حالات فقر الدم وفقد الشهيه والوهن النفسي والأمراض الجلديه.وهي نبات مطهر - مدر للبول - مسهل خفيف - طارد للديدان. والهندباء ألبريه أكثر تغذيه وفائده من الهندباء المزروعه. ويفيد شراب مغلي الهندباء أو عصيرها لمكافحة الأمساك وتنقية الدم.

الهليون:

يحتوي على فيتامين ( آ - ث ) ومن خصائصه أنه سهل الهضم - مدر للبول - مفيد لذوي المعده الضعيفه والراغبين في التخلص من البدانه. وينصح بتناوله للمصابين بالضعف الجسمي والفكري والنقه والمصابين بفقر الدم والروماتيزم والحصى والرمال والنزلات الصدريه المزمنه والأمراض الجلديه. كما يوصى به لتنظيم حركة القلب ومقاومة التعب. ينصح للمصابين بالزلال والبروستات والتهاب المثانه - عدم تناول الهليون بكثره.

النعنع:

من خصائص النعنع أنه مسكن - مهدىء - هاضم - مقو - مانع للقيء مزيل للتشنجات - مرطب - منعش. لأوراق النعنع التأثيرات التاليه : تنشيط عمل حويصلة المراره والكبد - منع تفاعلات التفسخ غير المستحبه في المعده - تخفيف شدة حساسية غشاء المعده المخاطي - التخلص من التشنجات والغازات المعويه. تستعمل خلاصة النعنع بتقطير اوراقه لتهدئة الجهاز العصبي ومكافحة آفات المعده وجهاز الهضم والتسممات كلها - ويفيد استنشاق بخار مغلي النعنع في علاج الربو والتهاب القصبات والتهاب الجيوب والحساسيه.

الملوخيه:

تحتوي على فيتامين (آ - ث ) . هي غذاء مفيد سهل الهضم وخفيف على المعده وخاصة ذات الأوراق الغضه. وهي تكافح الأمساك لأحتوائها على الألياف السيلوزيه ويحفظ الأغشيه المعويه من الألتهاب.

الكراث:

وكميه أكبر من فيتامين (ث)( E و - p) يحتوي على فيتامينات ( آ - ب - ب ). ومن خصائصه أنه مدر للبول وملين للشرايين المتصلبه ومكافح للروماتيزم وداء الصرع -والتهابات المفاصل وعلل المسالك البوليه والحصى والرمال. ويوصف للذين يعتمدون أنظمه غذائيه ضد السمنه - كما يفيد المصابين بالربو والسعال والأمساك.

الفول:

غني بالفيتامينات ( ب1 - ب2 - ب6 ) ويحتوي على كميه قليله من فيتامين (آ - ث).

يفيد لب الفول الأخضر أذا غلي بألماء وشرب في حالات المصابين بالرمل والحصى والتهاب كيس الصفراء والكليتين والمثان .وتفيد قشور الفول في مكافحة الأمساك - وكذلك تفيد أزهار الفول المغليه في الماء في زيادة ادرار البول وحل الرمال المتراكمه في الكلى ومجاري البول - وتنشيط الهضم وتهدئة آلام الكليتين. يمنع الفول في الحالات التاليه : عسر الهضم - التخمرات المعويه - التهاب الأمعاء المزمن - التهاب الكلى - اليرقان - الحصوات الصفراويه - الحصوات البوليه - البدانه.

الفطر:

أطلق عليه اسم اللحم النباتي لغناه بالمواد البروتينيه. وهو منشط ويوصف في حالات فقر الدم والأرهاق ونقص المعادن في الجسم - وفي حالات اتباع أنظمه غذائيه خاليه من اللحم. ويمنع الفطر عن المسنين والأطفال والحبالى والمصابين بالتهاب الأعصاب والنقرس وعسر الهضم والمغص وأمراض الكلى والمراره. وينصح بتناوله للمصابين بالأمساك والسكري والسل والبدينين.

البصل:

غني بالفيتامينات ( آ - ب) ينقي الدم وينظم دورته - ويدر البول - ويزيل الأرق. ينفع في تضميد الجروح والدمامل وفي بعض أمراض الكبد والكلى. فائدته الغذائية تفوق فائدة التفاح . فيه مواد مدرة للبول والصفراء وملينة ومقوية للأعصاب والمقدرة الجنسية - ومؤثرة في القلب ودورة الدم. يعطى في حالات الرشح والزكام والنزلة الوافدة والتهاب اللوزتين وبحة الصوت والتهاب الحنجرة والقصبات . كما يعطى في الحالات التالية : السكري - عصر الهضم - قرحة المعدة -الربو - ارتفاع معدل الكولسترول في الدم _ أمراض القلب - أمراض العظام - ادرار البول. يمنع عن ذوي الأجهزة الهضمية الضعيفة الحساسة.

البازيلاء:

تحتوي على كميات قليلة من فيتامينات ( آ - ث ) تعطى البازلاء الخضراء لكل الأشخاص شرط أن تكون طرية .سهلة الهضم أذا كانت غضة وصالحة لكل المعد ما عدا المصابين بمرض السكر والتهاب الأمعاء واضطرابات الهضم . تمنع اليابسة منها عن المصابين بالسمنة.

البرتقال :

غني بالفيتامينات ( ث - ب1 - ب2) مفيد للصدر والحنجرة - يقوي الكبد - وينمي البدن - ينشط الدورة الدموية في القلب ويجرف الفضلات من الأ معاء - ويفيد الدماغ والجهاز العصبي - مزيل للسمنة ومنشط لخميرة المعدة الهاضمة. يقي من داء الحفر ونخرالأسنان ويثبت الكلس في العظام - ويفيد في السعال الديكي وذات الرئة والحميات والأمراض الأنتانية وأضطرابات المعدة والكبد والسكري .ينصح بعدم الأكثار من عصير البرتقال لما له من أثر في حفر الأسنان أشد من أثر الفاكهة غير المعصورة . وينصح بأكله وليس بشرب سوائله الحمضية.

الباذنجان:

مدر للبول - ضعيف القيمة الغذائية - صالح لذوي المعدة القوية والهضم الجيد . ينصح بالأمتناع عنه للمصابين بالسمنة والتهاب الكلى والمغص المعوي وعسر الهضم وداء الصرع والروماتيزم - وكذلك الأطفال والنساء الحوامل. تحتوي قشرة الباذنجان على كمية قليلة من فيتامين ( آ - ث).

الأناناس:

غني بالفيتامينات ( آ - ب – ث) يوصف في الحالات التالية : فاقة الدم - بطء النمو - النقاهة - عدم تركيز الغذاء - عسر الهضم - التسمم - السمنة - التهاب المفاصل - تصلب الشرايين - الصرع . ومن خواصه : قوته الغذائية وجودة هضمه وفائدته للمعدة وأدرار البول ومكافحة السموم وتقوية القدرة الجنسية.

الأكيدنيا:

تحتوي على فيتامينات ( ب – ث) ومن خواص هذه الفاكهة أنها مقوية وقابضة ومنظمة لعمل الأمعاء ومدرة للبول . تستعمل علاجا لحالات الزحار ( الديزنطاريا ) والأسهال والتهاب الأمعاء.

الأفوكادو :

غني بالفيتامين ( آ ) وبنسبة أقل بالفيتامينات ( ب – ث) غذاء هاضم ومفيد للأعصاب - ومضاد للجراثيم بسبب ما تحدثه من زيادة في حموضة البول . يوصف لتنشيط النمو ويعطى للمرأة الحامل - يهدىء الأعصاب - ويعالج أمراض المعدة والأمعاء والمرارة.

الآس:

يستخرج من ورقه وثمره عطر منعش وخلا صة قابضة يستفاد منها في التهاب المثانة وسيلان المهبل والنزلة الصدرية - وتخفيف شدة الصرع . ويستخرج من الأوراق والزهر ماء مقطر يسمى ( ماء الملائكة ) يستعمل مطهر للأنف.

الأرضي شوكي:

يحتوي على مقادير كبيرة من فيتامين ( آ - ب ) - يقوي القلب وينشط الأدمغة والأعصاب ويفيد الذين يبذلون جهدا عضليا كالعمال والرياضيين . وهو علاج للكبد لما فيه من العناصر الفعالة في تنشيط أفرازات الكبد والمرارة وأدرار البول - يستعمل في انظمة التنحيف وينصح لذوي المعد الضعيفة والأطفال بسبب سهولة هضمه . يمنع عن المصابين بالروماتيزم والنقرس وذوي المسالك البولية الضعيفة. ويساعد الأكثارمن تناول الأرضي شوكي على أذابة الكولسترول ومعالجة تصلب الشرايين وبالتالي أنزال الضغط الدموي.

الجوز:

يحتوي على فيتامين ( ب – ث) أكثر مما في التفاح - ولكنه فقير بفيتامين ( آ ) يفيد في مقاومة الكساح وفقر الدم وينشط النمو. يسمح بتناوله للأطفال والمصابين بالسكري والذين يبذلون جهودا فكرية والعمال والرياضيين شرط أن تكون معدهم وأكبادهم سليمة. ويفيد المصابين بأعراض الصدر والأمساك والدود. يمنع عن ذوي الأمعاء الضعيفة والمصابين بأمراض الكبد والكلى وقرحة المعدة والمغص وعسر الهضم والبدينين لأنه يزيد من سمنتهم - والمصابين بالتهاب الحلق واللثة.

الجزر :

يحتوي على فيتامينات ( أ - ب1 - ب2 - ث - د - ب ب ) وهي فيه أكثر من أي نوع من الخضروات. يقوي البصر ويسرع في نمو الأطفال - يهدىء اضطراب القلب والأعصاب - يفيد في أكثر أنظمة التنحيف - كما يفيد المصابين بالروماتيزم والأمساك. يمنع عن المصابين بالسكري لوفرة مادة السكر فيه. يطرد الدود من الأمعاء وتناوله نيئا ( على الريق ) يجعل منه مطهرا للكلى ويعطي الوجه لونا مشرقا - وينظم عمل الأمعاء ويحفظ الكبد والعيون.

الثوم:

يحتوي على كميات قليلة من مختلف الفيتامينات بأستثناء فيتامين ( آ) الثوم مادة مغذية لكنه مهيج للمعدة والجهاز البولي - ولذا يمنع عن المصابين بضعف المعدة والكلى والمثانة - كما يمنع عن المرضعات لأن رائحته تختلط بالحليب فيأنفه الطفل. - انه مطهّر معوي ومنبه للمعدة - موقف للأسهال الميكروبي - يؤكل مع اللبن الرائب لتطهير الأمعاء ومعالجة السعال والربو والسعال الديكي. وهو يطرد الأرياح ويفيد الأعصاب وينشط القوة الجنسيه كما أنه مدر للبول والطمث.

توت العليق:

غني بالفيتامين ( ث ) . يفيد عصيره في مكافحة حميات الأ نتانات البولية والحرارة والروماتيزم المفصلي والسكري ودود المعدة والأمعاء .يصنع منه شراب مفيد جدا ضد امراض الفم (غرغرة) وأمراض الكبد والمرارة شربا (500 غرام توت مع 800 غرام سكر) . مغلي ورق العليق مدر للبول ومضاد للروماتيزم والنقرس وحصاة الكلى، تجنى الأوراق في شهر تموز.

التمر:

يحتوي على فيتامينات ( آ - ب1 - ب2 - ب ب ) . ذو قيمة غذائية عظيمة - مقو للعضلات والأعصاب ومؤخر لمظاهر الشيخوخة. يفيد المصابين بفقر الدم والأمراض الصدرية. يزيد في وزن الأطفال ويحفظ رطوبة العين وبريقها ويمنع جحوظ كرتها ويكافح الغشاوة - ويقوي الرؤية وأعصاب السمع ويهدىء الأعصاب - ويحارب القلب العصبي. ينشط الغدة الدرقية ويشيع السكينة والهدوء في النفس اذا أخذ صباحا مع كأس حليب. يقوي الأعصاب ويلين الأوعية الدموية ويرطب الأمعاء ويحفظها من الضعف والألتهاب - ويقوي حجيرات الدماغ والقوة الجنسية - ويشد العضلات ويكافح الدوخة وزوغان البصر والتراخي والكسل. وهو سهل الهضم سريع التأثير في تنشيط الجسم ويدر البول وينظف الكبد ويغسل الكلى.

يمنع التمر في الحالات التالية : السكري - البدانة - انتفاخ البطن - تضخم القولون ( الأمعاء الغليظة)- الأسهال.

البندورة:

تحتوي بكثرة على فيتامين (آ) وكميات أ قل من فيتامينات ( ب1 - ب2 - ب ب - ث ) . مفيد للمصابين بمرض السكر والتهاب الكلى والسمنة والقلب وأرتفاع الضغط والأمساك - وهي كذلك مفيدة للأطفال .ينصح المصابون بحرقة في المعدة وكثرة الحموضة والقرحة في المعدة والأمعاء بالأبتعاد عنها - تسبب البندورة الفجة نفخة وتوسعا في حدقة العين وأسهالاً.

البقدونس:

غني بالفيتامين ( ث ) - أغنى من البرتقال 4 أضعاف - ومن الملفوف والرشاد مرتين. ويحتوي على الفيتامين ( آ) مهدىء عام خاصة للأعصاب. مشه ومفيد لآلام المعدة - وضد آلام السرطان ودود الأمعاء وفقر الدم والكساح وداء الحفر. مدر للبول والحمض البولي ومنظم لدورات الحيض - ومنشط للأمعاء والمرارة والمثانة. له مفعول مسكن للألم بعض الشيء - ويستخدم عصيره في حالات التهاب الكبد البسيطة. له أثر فعال في ايقاف اليرقان عند بدء الأصابة به.

البطاطا:

غذاء كامل ومقو - سهل الهضم . تصلح البطاطا المسلوقة لذوي المعد الضعيفة والمصابين بعسر الهضم والمغص وقلة أفراز الصفراء وفي انظمة التنحيف. تعطى للأطفال من سن الخامسة والسادسة وتفيد الذين يبذلون جهدا عظيما. - عصير البطاطا يزيل الألم بسرعة ويفتح الشهية - ويزيد الوزن - تحتوي البطاطا على فيتامينات ( ب - ث ) وكميات ضئيلة من فيتامين ( آ) مغذ.

الفراولة:

يحتوي على فيتامينات ( ب - ث – ك)

وهو غذاء سهل الهضم بل يساعد على الهضم وهو مغذ - مقو - مرطب - مدر للبول - مهبط لضغط الدم - مطهر - ملين - ومنظم لأفرازات المرارة والجهاز العصبي والغدد الصماء وقاتل للجراثيم. يوصف في حالات روماتيزم المفاصل والنقرس وآفات الكبد وحصيات جهاز البول وأمراض المثانة. وينصح بتناوله كل الأشخاص بأستثناء ذوي الحساسية المفرطة. وهو يفيد المصابين بالسكري الذين يستطيعون تناوله دون أي محظور. كما أن عصيره يستعمل لتجميل جلد الوجه وأزالة صفرة الأسنان والرسوبات التي تتراكم عليها. ويمنع تناوله في الحالات المرضية الناجمة عن شدة الحساسية مثل الربو والرمد الربيعي والشري والحكاك والهرش والأكزيما والقيء والأستفراغ .

الفجل:

يحتوي على كميات مخفضة من فيتامينات ( ب - آ – ث).اما أوراقه فأكثر غنى من جذوره بالفيتامينات من فوائده أنه مشه - مضاد للحفر والرشح - وهو يقوي العظام - ويدر البول - يفيد عصيره (على الريق) ضد الأحماض الصفراوية - وضد نوبات الكبد والرمال. وتناوله بعد الطعام يعين على الهضم وعلل الصدر وينفع ضد السعال الديكي وتخمرات الأمعاء. يوصى بتناوله المصابون بأمراض المرارة والنقرس والروماتيزم والأطفال والحبالى والمصابون بفقر الدم - ويمنع عن المصابين بأمراض الكبد والمغص وذوي الأجهزة الهضمية الضعيفة.

العناب:

من الفواكه المفيدة لأمراض الحلق . وهو مسكّن ومهدىء ومكاح للسعال ونافع للصدر. فوائده تماثل فوائد البلح والتين من بعض الوجوه - وعصارته تلطف حموضة الدم - وينفع في الربو ووجع المثانه والكليتين.

الشمندر:

من خصائصه الغذائية بعث النشاط في الجسم بالنسبة الى الأبيض منه - أما الأحمر ففاتح للشهية ومرطب وسريع الهضم .يعطى للمصابين بفقر الدم والعصبين والمحتاجين الى المعادن في أجسامهم - وهو يفيد المسلولين والمصابين بالسرطان والتهاب الأعصاب. يفيد كثيرا ً في درء أوبئة الرشوحات - ويمنع عن المصابين بمرض السكر - أليافه يصعب هضمه على ذوي المعد الضعيفة.

الشمره:

تحتوي على فيتامينات ( آ - ب – ث) من خصائصها التقوية والأدرار وفتح الشهية وطرد الغازات والدود من المعدة والأمعاء - وتسكين التشنج واكثار حليب المرضعات وتنبيه الغدد الجنسية. وتعطى في حالات الضعف والروماتيزم والصداع والدوخة والقيء العصبي وآلام المعدة والسعال والربو ونزلات البرد الخفيفة.

السّلق:

يشبه السبانخ من حيث غناه بالمعادن والفيتامينات ( آ - ث – ك) يوصف للمصابين بفقر الدم - وهو ملين - طارد للغازات - مدر للبول. يستعمل مغلي السلق شرابا ً ( 25 غراما ً في ليتر ماء ) . ضد التهاب المجاري البولية والأمساك والبواسير والأمراض الجلدية . تستعمل أوراقه كمادات على البواسير والحروق والخراجات والدمامل والأورام. ويشرب نقيع أوراقه ( 15 غ في ليتر ماء ) ضد خمول الكبد واضطرابات مجاري البول والأمساك.



السبانخ:

مصدر جيد من مصادر الفيتامينات - ومن أكثر الخضروات الشتوية فائدة وقدرة على التغذية. تحتوي على فيتامينات ( آ ب – ك) تفيد الأطفال لوفرة الحديد فيها والفيتامينات واليود والأملاح المعدنية. وتفيد المصابين بالأمساك والبدانة. وتمنع عن المصابين بعوارض روماتيزمية أو اضطرابات الصفراء في الكبد - أو الذين يشكون من الحصى والرمال - أو عسر الهضم - وبصورة عامة عن كل من يعاني من أي مرض في الكلى. يستحسن عدم تناول السبانخ اذا ظهرت البذور على أوراقه.



الرشاد:

يشبه الجرجير في تركيبه ومفعوله وطعمه - وهو غني بالفيتامينات ( آ - ب - ب ب ) ومن خصائصه أنه : مشه - مقو - ضد فاقة الدم وضد الحفر. وهو مخفض لضغط الدم - مهدىء - مكافح للسرطان - ومنشط لحيوية بصيلات الشعر. يفيد المصابين بتوتر الأوعية الدموية - ويساعد المتعبين - والنساء الحوامل - ومرضى السكر وأصحاب الحساسية في المجاري التنفسية والمصابين بالأكزيما وأمراض الجلد عامة. ويمنع عن المصابين بعسر الهضم والحساسية في المعدة وضعف المجاري البولية.



الدراق:

يحتوي على مقادير عالية من فيتامين ( ث - ب2 - ب ب) من خصائصه أنه منشط - مساعد على الهضم - مدر للبول - ملين - يفيد في حالات عسر الهضم وحصى المثانة والبول الدموي . كما يفيد الجلد والشعر ويساعد في وظائف المعدة والكبد والأمعاء ويقوي الأعصاب وينفع المصابين بحصى الكلى والمثانة. الأكثار من الدراق يضر المصابين بقروح في المعدة والأمعاء - وهو صعب المذاق بالنسبة الى المصابين ببثور في الحلق أو التهاب في اللوزتين واللثة.



الخيار:

غني بالفيتامينات ( آ – ث) قيمته الغذائية ضعيفة فهو يملأ المعدة ويضعف الشهية. يستفيد من أكله مرضى السكر، ويحذر من أكله الأطفال والمسنون والنقة لصعوبة هضمه - وكذلك المصابون بعسر الهضم والمغص وأمراض الكبد وضعف الجهاز الهضمي . يدر البول وينقي الدم ويذيب الحامض البولي ويسكن الصداع الحاد - ويستعمل في حالات التسمم والمغص وتهيج الأمعاء والنقرس وداء المفاصل - ويستعمل الخيار لعلاج البشرة والحفاظ على نعومة الجلد - كما تحضّر من بذور الخيار مشروبات تفيد في السعال وحرقة البول وأمراض الصدر والالتهابات.



الخوخ:

غني بالسكر والفيتامينات وخاصة فيتامين ( ب2 ) . وهو غذاء جيد للأطفال والرياضيين والنقّة ومرضى فقر الدم والضعف العام والنقرس والروماتيزم والكبد والمرارة والأمساك والتسمم الغذائي. يمنع عن البدينين والمصابين بالأسهال والمغص ومرض السكر - كما أن كثرة تناوله تسبب الأسهالات وخاصة في الصيف. ثماره المجففة ذات خواص ملينة وخير ثماره ما كان طريا ً وممتلئاً.



الخس :

غني بالفيتامينات ( آ - ب – ث) وأكتشفت فيه آثار فيتامين ( و ) المعروف بفيتامين الأخصاب وتوازن الهرمونات الجنسيه وتوالدها. يستعمل الخس مرطبا ً ومسكنا ً للأ لم ومنظفا ً للدم ومهدئا ً للأعصاب - ويستفاد من أوراقه في مكافحة الأمساك المزمن وفي الأدرار وخاصة بالنسبة الى المصابين بالنقرس والرمال البولية. وهو ملين ومقوّ للبصر والأعصاب - ويستعمل ضدالتشنج والسعال الديكي والصرع والأرق العصبي وآلام الحيض والأمعاء - وفي معالجة مرض السكر وبشرة الوجة الجافة وتورم الجفون وتصلب الشرايين.



الكزبرة:

الجزء المستعمل من نبات الكزبرة: الأوراق والبذور والزيت.

تحتوي الكزبرة على زيت طيار وأهم مركباته اللينالول، والبورنيول وبارا سايمن، والكافور، والجيرانيول والليمونين والفاباينين، كما تحتوي على زيوت دهنية وكومارينات وفلافونيدات وفثاليدات وبوتاسيوم وكالسيوم ومغنسيوم وحديد وفيتامين (C).

ويستخدم نقيع الكزبرة كعلاج لطيف لانتفاخ البطن والمغص وهي تهدئ التشنج في الامعاء وتضاد تأثيرات التوتر العصبي.

لقد ثبت أن لزيت الكزبرة تأثير منبه لافراز العصارات الهضمية وهو مضاد لرياح البطن وللمغص أيضاً. كما ثبت أن له تأثير مضاد للبكتريا والفطريات. وقد صرح الدستور الألماني باستعمال الكزبرة ضد فقد الشهية ولمشاكل سوء الهضم.

ويستخدم الصينيون الكزبرة لعلاج فقد الشهية وفي علاج العنقز والحصبة ومشاكل القولون والروماتزم. وفي الطب الهندي تستخدم الكزبرة لعلاج نزف الأنف والكحة ومشاكل المثانة والقيء والتطريش والدسنتاريا الأميبية والدوخة.

وقد استطاعت إحدى الشركات البريطانية لصناعة الأدوية إجراء البحوث على الكزبرة وتمكنت من استخلاص دواء من الكزبرة الخضراء له فوائد علاجية في حالات الربو والسعال الديكي.

لا يوجد مخاطر من استعمال الكزبرة وبالأخص إذا استعملت حسب الجرعات المحددة لها حيث لا تزيد الجرعة اليومية على 3جرامات على هيئة ثلاث جرعات في اليوم كل جرعة 1جم.



الجرجير:

وعن فوائده المتعددة يقول الخبراء إن العرب عرفوا الجرجير ووصفوه في الطب القديم وبينوا أن أكل أوراقه الغضة وبذوره الناضجة، وكذلك شرب عصير أوراقه يعطي نشاطاً عاماً للجسم، وهو مفيد للإنسان ويدر البول ويساعد على هضم الطعام.

ويوضح الخبراء أن بذور وعصير الجرجير يزيلان نمش البشرة، كما أن أكل الجرجير علاج لتنقية الدم وسرعة دورانه ويساعد على ثبات الأسنان وتقوية اللثة ومنع نزيفها، كما يفيد في نزلات البرد والأمراض الصدرية لأنه طارد للبلغم ومسكن لآلام الروماتيزم والمفاصل.

كما يعمل الجرجير على تنقية الدم وتنظيف المعدة. وحول استعمال الجرجير كعلاج لسقوط الشعر فيكون ذلك بمزج 15 جراماً من عصير الجرجير إضافة إلى 50 جراماً من الكحول وملعقة صغيرة من ماء الورد وتدلك بها فروة الرأس يومياً لمدة أسبوعين ثم يغسل.

أما طريقة استعماله لإدرار البول فيغلى مقدار 3 باقات صغيرة من الجرجير مع بصلة متوسطة في لترين من الماء ويترك ليغلي حتى يكثف إلى نصف حجمه ويصفى ويشرب منه كوب في الصباح وكوب في المساء.

ومن فوائد الجرجير الأخرى أنه يعالج حروق الشمس السطحية وذلك بسحق باقة منه مع ملعقة كبيرة من زيت الزيتون ثم يصفى ويستعمل على الجزء المصاب.

ويستعمل الجرجير الطازج فيضاف إلى طبق السلطة فيساعد في عملية الهضم وإدرار البول. ويوصي الأطباء المرأة الحامل بالإقلال من تناول الجرجير لأنه يساعد على عملية الطمث كما ينصح المصابين بتضخم الغدة الدرقية بالامتناع عن تناوله كما أن الإفراط في تناوله بكثرة يسبب حرقاناً بالمثانة.

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