الكورسيه أداة جمالية الأكثر قدماً، ونوع مكمل للزي النسائي أول انتشار له كان في القرن الخامس عشر في أوروبا وكان يلبس أعلى التنورة النسائية في إسبانيا وأنتشر بصورة كبيرة وأصبح جزء رئيسي من الزي النسائي في فرنسا وخلال الثورة الفرنسية حيث كان السبيل الوحيد لشد جسم النساء في ذلك الوقت الذي عرفت النساء به بالسمنة والأكتناز.

الكورسيه كانت تصنع من الشاش والساتان وتزين بالدانتيلا ويعزز الكورسيه بأحزمة وأشرطة لشده وقد يلبس ببعض العيدان من العظم أو الخشب المرن، في الوقت الحاضر أصبح الكورسيه يصنع من المواد المطاطية المحاكة أو المنسوجة.

تَمنح الكورسيه العديد من الفوائد للنساء اللواتي يُعانين من مشكلة الكرش والوزن الزائد، وتساعدهنّ في الحصول على مِعدة مسطّحة، ومشدودة، وفي هذا المقال نقدم لكِ أهم فوائد لبس الكورسيه:

1- تساعدك على خسارة الوزن بسرعة؛ حيث إنّها تساعد على شد الترهلات، ومقاومة الدهون بصورةٍ كبيرة، خاصة إذا كان استعمالها يتزامن مع أوقات بعد الولادة، أو بعد الرجيم، أو بعد العمليّات الجراحية، وتُستخدم هذه الأداة من فترة شهر إلى ثلاثة أشهر يومياً.

2- لبس الكورسيه يزيد الطاقة داخل الجسم، وتُحفّز على حرق المزيد من الطاقة، والدّهون المتراكمة على مدار اليوم.

3- تحمي الظهر لأنها تساعد على دعم أسفل الظهر، والبطن، وعلى التخلّص من الترهّلات، ومشكلة سوء الوقوف، ومشكلة التواء الظهر؛ حيث تسهم في التخفيف من الضغط على الظهر، والعمود الفقري.

4- تمنح شكل جميل للجسم؛ حيث يمكن أن ترتدي المرأة الكورسيه تحت ثيابها في العمل، أو البيت، أو في السوق.

5- لبس الكورسيه ليس فقط وقت ارتداء فساتين السهرة أو المناسبات الخاصة مؤكدة أنه على كل فتاة إدراك الأنواع المختلفة للكورسيه.

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