نصائح للقضاء على دهون البطن

واليكم 6 خطوات قال إنها تساعد في التخلص من دهون البطن، وفقاً لأحدث الأبحاث والدراسات التي أجريت في هذا الشأن.

1 - تجنب السكريات

السكريات غير صحية البتة، وتُظهر الدراسات أن لها تأثيرات سلبية على حرق السعرات الحرارية في الجسم، إذ يتكون السكر من الفركتوز والجلوكوز.ويتم تمثيل الفركتوز غذائياً عبر الكبد، وعند زيادته في الدم يتحول إلى دهون تتراكم في البطن والكبد، ما يؤدي إلى مقاومة إفراز الأنسولين، وبالتالي زيادة السكر في الدم، ومشاكل أخرى تتعلق بالتمثيل الغذائي للطعام.

أما بالنسبة للمشروبات المحلّاة، فهي أشد خطورة من السكريات الصلبة؛ لأنها تزيد من خطر الإصابة بالسمنة بنسبة 60%، خاصة لدى الأطفال.

2 - مزيد من البروتين

البروتين من أهم الأطعمة التي يجب يتناولها عند بدء أي حمية غذائية، لأن تناوله يساعد على تجنب زيادة الوزن، إذ يقلل من السعرات الحرارية المستهلكة يومياً، لنحو 441 سعرة.

وقد أظهرت الدراسات العلاقة العكسية بين تناول البروتين والفواكه، وزيادة الدهون في منطقة البطن، مؤكدة أن تناول الكربوهيدرات والزيوت المكررة تزيد منها.

وعليه، فإن الأطباء ينصحون بتناول البيض والأسماك والبقوليات والمكسرات واللحوم والألبان كأفضل مصادر للبروتين.

كما يُنصح بطهي الطعام بزيت جوز الهند لأنه قليل السعرات الحرارية.

3 - تقليل الكربوهيدرات

عند تقليل الكربوهيدرات أو منعها يفقد الفرد شهيته، والتالي ينخفص وزنه، إذ يقلل من وزن الماء في الجسم ويظهر الفرق سريعاً على الميزان.

وطبقاً للدراسات، فإن الحمية الغذائية منخفضة الكربوهيدرات تستهدف دهون البطن والكبد، وينصح فيها الأطباء بتناول 50 غراماً منها يومياً.

وتقليل الكربوهيدرات ليس فقط له علاقة بإنقاص الوزن بل يمكنه حماية الجسم من الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني. ويتواجد هذا العنصر الغذائي بكثرة في الخضراوات الغنية بالنشا، مثل البطاطا والذرة والحبوب ومنتجاتها كالخبز. كما يوجد أيضاً في جميع الحلويات والمخبوزات المُصنعة.

4 - زيادة الألياف الغذائية

الألياف الغذائية مادة غير قابلة للهضم، لكن تناولها يساعد بنسبة كبيرة على إنقاص الوزن، إذ يزيد من الشعور بالشبع لفترات طويلة، لأنها تتواجد في القناة الهضمية لوقت أطول. وبالتالي فإن وجودها في هذه المنطقة يبطئ من حركة الطعام في الجهاز الهضمي، ويزيد من امتصاص العناصر الغذائية الموجودة في الطعام.

ووجدت الدراسات أنه عند تناول 10 غرامات من الألياف القابلة للذوبان يومياً، فإن السعرات الحرارية تنخفض بنسبة 10%، وبالتالي تساعد على فقدان الوزن على مدى 4 أشهر، بمقدار 2 كيلوغرام.

وفي دراسة أخرى استمرت 5 سنوات، تم التوصل إلى وجود علاقة بين تناول 10 غرامات من الألياف القابلة للذوبان بتقليل دهون البطن بنسبة 3.7%.

أما مصادر الألياف الجيدة فهي: الخضروات الورقية والفاكهة والبقوليات والحبوب الكاملة، فضلاً عن وجود مكملات غذائية في شكل كبسولات تحتوي على الألياف الغذائية.

5 - ممارسة الرياضة بانتظام

هذه الخطوة تعدّ من أفضل العادات التي يتبعها الفرد لتحقيق صحة أفضل وتجنب الإصابة بالأمراض والسمنة.

وأثبتت الدراسات أن ممارسة الرياضة بانتظام مثل المشي والجري والسباحة لمدة 6 أسابيع تقلل من دهون البطن، وتمنع زيادته مرة أخرى.

6 - معرفة نوعيات الطعام في كل وجبة

إن اتباع الحميات الغذائية مهم لإنقاص الوزن، لكن يجب عدم تقليل العناصر المهمة في الوجبات، بحيث تكون متوازنة.

وأكدت الدراسات أن الحصول على وجبات صحية، وحساب السعرات الحرارية فيها، ومقارنتها بتلك التي يجب على الفرد الحصول عليها يومياً، يحقق المعادلة في الحفاظ على التوازن الصحي وعدم زيادة الوزن.

7- الوقوف بدلًا من الجلوس

أكدت الأبحاث أنه كلما زاد وقت حركة الجسم كلما زاد حرق السعرات الحرارية في الجسم، وذلك الوقوف قدر الإمكان حيث يساعد ذلك أيضًا في منع الإصابة بالمشاكل الصحية الأخرى، مثل مرض السكر أو أمراض القلب، فمن الأفضل الوقوف أثناء التحدث في الهاتف أو المشي حتى تتمكن المرأة من الحركة، وبالتالي التخلص من الدهون الموجودة في منطقة البطن، بينما في حالة العمل على المكتب فمن الأفضل العمل واقفًا بدلًا من الجلوس حيث يساعد ذلك على حرق حوالي 54 سعر حراري في اليوم الواحد.

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