يساعد مشروب الليمون والزنجبيل في خلق طقوس مهدئة لوقت النوم وبالتالي المساعدة على التخلص من اليوم المرهق بشكل سريع.

ويعد مشروب الليمون والزنجبيل مزيجًا عشبيًا لطيفًا يتكون من الليمون والزنجبيل الطازج مع إمكانية وجود القليل من التحلية مثل العسل إذا كنت تفضل ذلك.

وقد يتساءل البعض عما إذا كان مشروب الليمون والزنجبيل له أي فوائد صحية فريدة غير أنه يساعد على الاسترخاء قبل النوم، ومن خلال هذه المقالة سنتحدث عن 7 من فوائد مشروب الليمون والزنجبيل قبل النوم وكيفية تحضيره.

فوائد مشروب الليمون والزنجبيل قبل النوم

يهدئ عسر الهضم

إذا كان عسر الهضم المزمن أو تناول عشاء ثقيل يجعلك مستقيظًا في وقت متأخر، فقد يكون مشروب الليمون والزنجبيل أحد الحلول الرائعة قبل الذهاب إلى النوم، حيث أن النزنجبيل يستخدم منذ فترة طويلة في الطب البديل والطب الشعبي لقدرته على تخفيف تأخر إفراغ المعدة.

علاوة على ذلك، يحتوي الليمون على مركب نباتي يسمى الليمونين الذي يساعد على الهضم عن طريق المساعدة في تحريك الطعام على طول الجهاز الهضمي، مما يخفف من الشعور بعدم الراحة بالامتلاء.

يخفف من الغثيان

لطالما تم الترويج للزنجبيل لقدرته على تخفيف الغثيان، وهي الحالة التي تعاني منها كثير من النساء أثناء الحمل، ووفقًا للأبحاث فإن تناول 1-1.5 جرام من الزنجبيل يوميًا قد يكون كافيًا للحصول على تأثير مضاد للغثيان.

وفي حين أن العلماء لم يحددوا بدقة كيفية عمل الزنجبيل لتقليل الغثيان، إلّا أنهم توقعوا أن جينجيرول وهو أحد مركبات الزنجبيل النباتية الأساسية هي المسؤولة عن هذا التأثير.

لذلك، يعتبر مشروب الليمون والزنجبيل آمنًا أثناء الحمل، ولكن لكي تكوني في الجانب الآمن، تحدثي مع طبيبك في حال كنت مهتمة بتجربة هذا المشروب، أو إذا كنت على وشك المخاض.

يقلل من احتقان الأنف

قد يساعد البخار الناتج عن مشروب الليمون والزنجبيل الساخن في فتح تجاويف الأنف، مما يساعد على تنظيف الأنف المحتقن، كما أن شرب شيء دافئ يهدئ التهاب الحلق الناتج عن تراكم المخاط.

وعلى الرغم من أن هذه التأثيرات غالبًا ما تكون مدعومة بالطب الشعبي، فقد يكون من المفيد وضعها في عين الاعتبار وخاصة في مواسم البرد والإنفلونزا، أو إذا كانت هناك حساسية موسمية، وفي الحقيقة لن يعالج مشروب الليمون والزنجبيل هذه الأعراض ولكن قد يساعد في تخفيف الاحتقان مما يسمع للهواء بالتدفق عبر الأنف بشكل أسهل قليلًا.

يخفف من الإمساك

يمكن أن يحدث الإمساك نتيجة عدة عوامل، بما في ذلك الجفاف واتباع نظام غذائي منخفض الألياف، وعندما ينجم الإمساك عن الجفاف، فإن الاسترخاء في المساء مع كوب دافئ من مشروب الليمون والزنجبيل قد يساعد، لأن السوائل بشكل عام تساعد على تمرير البراز عبر الجهاز الهضمي بسهولة أكبر.

يحارب الالتهابات

الجينجيرول وهو أحد المركبات النباتية في الزنجبيل، يتميز بخصائصه المضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة، ويرتبط الالتهاب المزمن بحالات مثل متلازمة التمثيل الغذائي والسرطان ومرض الزهايمر وأمراض القلب.

وبحسب الدراسات، فإن الزنجبيل قد يكون له تأثيرات مضادة للالتهابات، ولكن تجدر الإشارة إلى أنه لا توجد أبحاث كافية لمعرفة مقدار الجينجيرول المطلوب لتحقيق هذه التأثيرات، ومقدار ما ستحصل عليه بالفعل من شرب كوب من مشروب الليمون والزنجبيل.

يحافظ على الرطوبة

عند شرب مشروب الليمون والزنجبيل، فانت بالطبع تشرب الماء وهذا يعني أنك ترطب جسمك، وهذا مهم لأن البقاء رطبًا يحافظ على عمل الأعضاء الحيوية، مثل الكلى والأمعاء والقلب بشكل صحيح.

وتتأثر كمية المياه التي تحتاجها يوميًا بالعديد من العوامل، مثل الأدوية والأنشطة وأي مشكلات صحية، ولكن بشكل عام، تحتاج النساء إلى 2.3 لتر على الأقل يوميًا، بينما يحتاج معظم الرجال 3.3 لتر، ويمكن أن يختلف ذلك من يوم لآخر.

يساعد على الاسترخاء والهدوء

إن الحصول على طقوس مريحة ليلًا، مثل كوب من مشروب الليمون والزنجبيل، يمكن أن يكون له فائدة إضافية لإعطائك لحظة من الاسترخاء والهدوء، وهذا يمكن أن يكون معززًا للصحة أيضًا.

وبحسب الدراسات، فإن اليقظة الذهنية قد تساعد على معالجة المشاعر السلبية، علاوة على ذلك عندما تسمح بمرور البخار في أنفك خلال تناول مشروب الليمون والزنجبيل الدافئ، فإنك تنشر زيوت الليمون الأساسية وهو أمر مفيد جدًا يساعد على الاسترخاء.

كيفية إعداد مشروب الليمون والزنجبيل

من السهل تحضير مشروب الليمون والزنجبيل في المنزل، ببساطة أنت تحتاج إلى نقع كلًا من الليمون والزنجبيل في الماء، ومن ثم مزجهما سويًا مع الماء وتركهما على نار خفيفة على الغاز لمدة 10-15 دقيقة على الأقل.

أضف العسل حسب الرغبة، كما يمكن أن تزين بقطعة من الليمون الطازج، ويمكنك أيضًا عمل كمية كبيرة من مشروب الليمون والزنجبيل وتخزينها في الثلاجة حتى تصبح جاهزة للتسخين في أي وقت.

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