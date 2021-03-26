فوائد ممارسة المشي يومياً!

تعد رياضة المشي من أقل الأنشطة البدنية تكلفة وأبسطها وأسهلها ولا تتطلب أي معدات أو مهارات خاصة، كما أنها وسيلة لتحسين اللياقة البدنية والحفاظ على الصحة والحد من التوتر.

ويمكن ممارسة هذه الرياضة في أي وقت وفي أي مكان (كالحدائق أو الأسواق أو الطرقات العامة على شاطئ البحر وغيرها) ولا تقتصر على عمر معين وحتى لو لم يكن الشخص قادراً على ممارسة الرياضة بشكل عام بسبب ظروفه الصحية، بل إن المشي سيسهم في تحسين الصحة واستعادة النشاط، ويمكن جعلها جزءاً من الحياة اليومية.

ولدينا عدة أسباب تجعل من المشي عادة يومية مهمة

* تُعتبر رياضة المشي واحدة من أهم الرياضات مُتعة ًوسهولة، كما أنها لا تقتصر على فئة معينة من الأشخاص، حيث يمكن للجميع القيام بها.

* يمكنك البدء بالمشي البسيط حول منزلك أو في الحي الذي تسكنه ثم تبدأ في زيادة المسافة ومع الوقت سوف يُصبح المشي أسلوب حياة لا يمكن الإستغناء عنه.



* خروجك للمشي في الهواء الطلق والإستماع إلى الموسيقى المُفضلة لديك يعمل على تحسين حالتك المزاجية والتخفيف من التوتر.

* ووفقًا لموقع بَور أوف بوزيتيفيتي، كشف الأطباء أن رياضة المشي تساعد في حرق السعرات الحرارية والدهون. مما يؤدي إلى فقدان الوزن دون إرهاق أو تعب. إلى جانب فقدان الشهية التي يتسبب بها المشي فبالتالي لن تضطر إلى الأكل كثيرا.

* ومن المهم جدا معرفة أن المشي بشكل منتظم ومستمر يساعد على خفض مستوى الكولسترول الضار في الجسم.

* كما أن المشي مهم جدا للوقاية من الأمراض المزمنة (مثل: أمراض القلب، ارتفاع ضغط الدم، داء السكري النوع الثاني).

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