6 طرق للاستفادة من ماء سلق المعكرونة

اعتاد عشاق المعكرونة، والذين يطهون هذا الطبق الإيطالي بشكل منتظم، أن يرموا ما يتبقى من مياه مباشرة بعد تصفيتها، إلا أن أحدًا لم يخطر بباله أن هذا التصرف خاطئ، لأن الماء الغني بالنشويات يمكن استخدامه لأغراض متعددة...إليكم 6 طرق يمكنك الاستفادة بها منزليًا، من ماء سلق المعكرونة:

1- سقي النباتات والزهور

تعد المياه التي تطهى فيها المعكرونة مليئة بالنشويات، وغالبًا تكون أيضا غنية بالعناصر المعدنية والفيتامينات، مما يجعلها مفيدة لنمو النباتات والزهور إن استخدمتها في ري الحديقة، فقط تجنب تمليحها، وبردها قبل أن ترشها على التربة.

2- صناعة صلصلة البيستو

معظم الناس لا يمكنهم الغوص في صحن المعكرونة قبل إضافة صلصة البيستو، والماء المتبقي عن سلقها سوف يساعدك في صناعة هذه الصلصة، فقط تأكد من كونه دافئاً وسوف يكون بمثابة عامل ربط.

3- صناعة الخبز وعجينة البيتزا منزليًا

إن ماء سلق المعكرونة يعطي العجائن طعمًا خاصًا فريدًا من نوعه، لاحتفاظه بالنشاء وببعض النكهات، كما أن استخدامه لصنع المرق، أو الحساء، أو لغلي الخضار يعطيها نكهة لذيذة إضافية.

4- جلي الصحون الوسخة

قد تعتقد أن استخدام ماء سلق المعكرونة لغسيل الأطباق سوف يترك عليها غشاء ضبابيًا، إلا أن النشاء في الحقيقة يذيب الأوساخ، ويعتبر عامل تنظيف طبيعياً، كل ما عليك فعله هو أن تتركها تنتقع به قليلًا في البداية، وبهذا يمكنك حتى جلي الصحون التي استخدمتها في تناول المعكرونة.

5- نقع قدميك المتعبتين

قد يكون هذا العلاج هو المطلوب بالنسبة لك إذا كانت قدماك تؤلمانك بعد يوم من العمل الشاق، كل ما عليك فعله هو تسخين مياه سلق المعكرونة إلى درجة حرارة مناسبة ووضع قدميك فيها، وستعمل الحرارة جنبًا إلى جنب مع المعادن على تسكين الوجع وتهدئته.

6- بديل عن الشامبو

إن تبليل شعرك بهذه المياه لمدة 10 دقائق، قد يفيدك في حالة فقدانه للمعان والبريق، سيعطيك هذا الشامبو الطبيعي نتيجة مدهشة، وسيستعيد شعرك رونقه على الفور.