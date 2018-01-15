فوائد نبات السدر في علاج حب الشباب

من فوائد السد للبشرة يوحد لون البشرة ويزيل البقع

السدر هو من النبات المبارك الذي تم ذكره في القرآن الكريم، وتعد شجرة السدر من الأشجار سريعة النمو التي لها ثمار حلوة المذاق تتميز بقيمتها الغذائية العالية، تُستخدم أوراق السدر المطحونة لتنقية البشرة والجلد وتعالج الحساسية، كما وينظف البشرة ويصفيها ويخلصها من الأتربة والأوساخ والخلايا الميتة من البشرة.

من فوائد السد للبشرة أيضاً أنه يوحد لون البشرة ويزيل البقع ويتمتع بفعاليته في علاج حب الشباب بشكل كبير، وذلك لأنه يخفف الزيوت الزائدة من البشرة والتي تعمل على سد مسام البشرة وتراكم البكتيريا عليها مما يتسبب في ظهور البثور والحبوب، حيث يعمل السدر كمقشر طبيعي للبشرة والذي يفيد كثيراً في علاج حب الشباب والوقاية من ظهورها.

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