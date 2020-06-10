فوائد وأضرار حبوب الحديد للجسم

الحديد من العناصر الضرورية الجسم الانسان ويتسبب نقصه في العديد من المشاكل التي تضعف وظائف الجسم، منها الأنيميا، وفقر الدم، ويتواجد الحديد في خلايا الدم الحمراء التي تعمل على تحسن تدفق الدم للجسم، حيث يتسبب نقص الحديد بعدم تدفق الدم للجسم، وتعد حبوب الحديد من العلاجات الضرورية للتخلص من مشكلة نقص الحديد في الجسم وعلاج الأنيميا وفقر الدم.

ومن فوائد حبوب الحديد للجسم:

1- تقوية طاقة الجسم: يعد الحديد عنصراً ضرورياً للجسم، وذلك لأنه يساعد على نقل الأكسجين للدماغ والعضلات، وبالتالي دعم الجسم وتقويته بالطاقة الضرورية اللازمة لتحسين وظائف العقل ووظائف الجسم المختلفة.

2- تحسن إنتاج الهيموجلوبين في الدم: الذي يعرف بأنه بروتين أحمر اللون، يعمل على تحسن تدفق الأكسجين في الدم.

3- الحد من الشعور بالإجهاد والتعب: هناك العديد من الأطعمة الطبيعية والمكملات الغذائية التي تحتوي على نسبة كافية من الحديد، وتعمل على ارتفاع نسبة الحديد في الجسم، للتلخص من هذا الاجهاد والتعب الذي يتعرض له معظم الناس.

4- تعزيز صحة وقوة عضلات الجسم: يتسبب نقص الحديد بتعريض عضلات الجسم للضعف، وقلة الحيوية، وبالتالي ظهور فقر الدم، وظهور الالتهابات لأنسجة العضلات والشعور بالألم، وعند تناول الحديد فإن ذلك يساعد في الحصول على عضلات صحية وقوية.

أضرار حبوب الحديد:

- الإسهال أو الإمساك في حال الإصابة بالإمساك، يمكن استشارة الطبيب لاستخدام ملّين للبراز.

- التقيؤ والغثيان، لكن تناول حبوب الحديد مع الطعام يساعد على منع التقيؤ والغثيان.

- تناول جرعة مفرطة من الحديد يؤدي إلى آثار جانبية خطيرة، أبرزها:

الجفاف، وانخفاض ضعط الدم، والتعب والصداع وإخراج دم مع البراز.

ومن علامات نقص الحديد في الجسم:

- ضيق التنفس

- الحساسية الزائدة للبرد

- التعب والخمول

- تكسر الأظافر

- الصداع المستمر

- تساقط الشعر

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