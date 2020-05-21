فوائد وأهمية شرب الماء في فصل الصيف

شرب الماء له دور مهم للحفاظ على سلامة صحتنا، فإن استهلاك المياه تنظم درجة حرارة الجسم ولأن الماء كذلك هو المسؤول عن تنقل المواد الغذائية والأوكسيجين في الدم و هو من يزيل النفايات من الجسم عبر التخلص منها عن طريق البول والعرق.

مع ارتفاع درجات الحرارة ببطء، قد يلجأ البعض إلى الجلوس في المكاتب والغرف المبردة بالتكييف التي تقلل من شعورنا بالحر وبالتالي الحاجة إلى تناول الماء أو أي مشروبات أخرى والنتيجة: إصابة حتمية بانخفاض السوائل في الجسم والجفاف، والحل الأفضل هو: الحفاظ على روتين منتظم لشرب السوائل والكثير من الماء، بحيث يتم ترطيب النظام الداخلي للجسم بشكل جيد حتى لا تصاب بالأمراض .

الماء يحافظ على درجة حرارة الجسم، وهذا أمر بالغ الأهمية، فالماء هو العنصر الكيميائي الرئيسي في الجسم والمنظف الطبيعي للعمليات الحيوية التي تحدث داخله، ولكن لا يعمل الجميع أهمية ذلك حتى تبدأ الاوجاع بالتسلل.

إذا كان لديك نمط حياة مستقر مثلاً العمل في بيئة مكيفة بالهواء حيث لا يوجد مجال لفقدان الماء عن طريق العرق، اشرب كميات معتدلة من الماء حتى لو لم تشعر بالعطش، وينصح الأطباء بشرب الكمية الأكبر من الماء في الصباح.

وفي هذا المقال نقدم لكم بعض الأسباب التي تجعل السوائل هامة بالنسبة لك خلال فصل الصيف:

1- الماء يضمن لك الاستمرار طوال اليوم دون الشعور بالتعب، الكسل والجفاف.

2- نظرًا للعرق، قد يخسر جسمك الكثير من المعادن والأملاح التي يمكن أن تؤدي إلى الدوخة والضعف العام. وبالتالي، فإن السوائل التي تشربها في الصباح قد تساعدك على البقاء لائقا صحيا.

3- يتكون الجسم من 60 % من الماء، فالماء يساعد الجهاز الهضمي ووظائف الكلى على العمل بشكل صحي.

4- يساعد الماء على طرد السموم من الجسم، إذا كنت قد تناولت طعاماً غير صحي أو غير مرغوب فيه، حاول الإكثار من شرب الماء، ولا داعي للقلق من زيادة الوزن، فالماء لا يحتوي على سعرات حرارية.

5- في كثير من الأحيان يواجه البعض بشرة جافة خلال فصل الصيف، يحدث هذا عندما يكون لديك نقص في السوائل الجسم، لذلك تأكد من أنك تشرب ما يكفي من الماء للحفاظ على بشرتك جديدة ومتوهجة .

6- بالإضافة إلى الماء، هناك العديد من الفواكه الصيفية التي توفر الماء لجسمك مثل البطيخ والبرتقال والليمون الحلو وهي خيار جيد لهذا الموسم.

7- حافظ على ترطيب جيدًا عن طريق شرب الماء على فترات منتظمة، إذا كنت لا تعاني من مرض السكري أو ضغط الدم ، يمكنك شرب مياه الجلوكوز.

8- يساعد الماء في نقصان الوزن من خلال سد الشهية والشعور بالشبع وامتلاء المعدة عند شرب الماء، كما أنه يزيد من عمليات حرق السعرات الحرارية في الجسم.

9- المحافظة على جمال البشرة وحيويتها ونضارتها.

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