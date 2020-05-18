نصائح لتجنّب مضاعفات مرضى التهاب المعدة في رمضان

التهاب المعدة من مشكلات الجهاز الهضمي التي تهدد المرضى بالعديد من المضاعفات، ومن أبرزها القرح الهضمية، ونزيف الجهاز الهضمي، فضلًا عن أنه يسبب فقدان الشهية وفقدان الوزن غير المرغوب فيه

ويجي على مرضى التهاب المعدة اتباع نظام غذائي يتضمن أطعمة سهلة الهضم والامتصاص، خاصة في رمضان، الذي تتميز موائد الإفطار خلاله بالأطعمة الدسمة والحلويات المختلفة، التي تهدد هؤلاء المرضى ببعض المضاعفات العنيفة.

نستعرض، قائمة بأبرز الأطعمة المفيدة لتخفيف آلام التهاب المعدة، وأخرى تسبب زيادة الألم وفقًا لما ذكره موقعي"Healthline"، Medicalnewstoday"".

الأطعمة الغنية بالألياف

تعتبر الأطعمة الغنية بالألياف، مثل التفاح والشوفان والبروكلي والجزر والفاصوليا، من الأطعمة المفيدة لمرضى التهاب المعدة، لكونها سهلة الهضم، لذا يجب الالتزام بتناول طبق السلطة على الإفطار والسحور، فضلًا عن أهمية تناول الفواكه بينهما.

الأطعمة قليلة الدسم

تعد الأطعمة قليلة الدسم، مثل السمك والدجاج والديك الرومي، من الأطعمة التي تسهل على المعدةهضمها، كما أنها تساعد على تقليل آلام التهاب المعدة، لأنها لا تتطلب إفراز كميات كبيرة من الأحماض لإتمام عملية هضمها، على عكس الأطعمة الدسمة، التي تتسبب في إفراز أحماض المعدة بصورة كبيرة، مما يؤدي إلى تهيج بطانة المعدة.

الزبادي

يتميز الزبادي بغناه بالبروبيوتيك، الذي يلعب دورًا هامًا في مكافحة العدوى المسببة لالتهاب المعدة، كما يقي من الإصابة بالقرح الهضمية.

الفيتامينات ومضادات الأكسدة

يجب تناول الأطعمة الغنية بالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة، لأنها تساعد على تقوية الجهاز المناعي، ومقاومة الالتهاب.

أطعمة ممنوعة

وبما أن الأطعمة المفيدة لمرضى التهاب المعدة هي الأطعمة سهلة الهضم، فالممنوعة هي الأطعمة صعبة الهضم، والتي تسبب تهيج بطانة المعدة نتيجة إفراز أحماض المعدة، ومنها:

الأطعمة الدسمة التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون، والتي تؤدي إلى تفاقم التهاب بطانة المعدة.

القهوة، كونها من المشروبات الغنية بالكافيين، الذي يزيد حدة الالتهاب.

الأطعمة الحمضية، مثل الطماطم والبرتقال.

التوابل الحريفة.

إرشادات عامة

تقسيم الوجبات إلى 3 : 4 وجبات خفيفة في الفترة ما بين الإفطار والسحور، وتجنب الشعور بالامتلاء.

شرب كميات كافية من الماء، خاصة عند الإفطار لدورها في تحسين وظائف المعدة.

تجنب التوتر والقلق قدر المستطاع، لأنها تتسبب في زيادة إفراز حمض المعدة، ما يهدد بالقرح الهضمية.

الابتعاد عن تناول المسكنات تمامًا، لأنها تزيد من احتكاك الحامض مع جدار المعدة فتزيد من فرص التعرض للقرح الهضمية.