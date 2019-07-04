فوائد واقي الشمس للبشرة

هل تضعين كريم واقي الشمس يومياً؟ كم مرة في اليوم تضعين كريم واقي الشمس؟

يعدّ واقي الشمس من أهمّ المستحضرات التي يجب على الجميع استعمالها، وذلك لحماية البشرة وتجنّب إلحاق الضرر فيها، ولا يقتصر استعماله في فصل الصيف كما يعتقد الكثيرون بل يجب المواظبة على استعماله في جميع فصول السنة دون استثناء؛ لأنّ كل فصل من هذه الفصول له تأثيره على البشرة، فيعدّ واقي الشمس أفضل طريقة لحماية البشرة من التقّلبات الفصلية والأضرار الناتجة عنها، ونلاحظ الاستعمال الكثير له من قبل النساء.

وفي أجواء الصيف الحارة والمشمسة للغاية أنتِ بحاجة إلى كريم واقي يحمي بشرتك من حروق الشمس، فمن فوائده:

1- يمنع ظهور تصبغات الجلد.

2- يمنع مسامات البشرة من الانسداد.

3- يحمي البشرة من ظهور علامات التقدم في السن والخطوط الدقيقة.

4- يحمي من الإصابة بسرطان الجلد الناتج عن التعرض المفرط لأشعة الشمس المباشرة والقوية.

5- يمنع تهيج البشرة وتحسسها الناتج عن أشعة الشمس.

6- يحد من ظهور حروق الشمس.

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