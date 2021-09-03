فواكه على مرضى السكري تجنبها تماما

يمكن للإهمال أن يؤثر سلبًا على صحتنا، وخاصة في حالة الإصابة بأمراض مزمنة تتأثر بالروتين اليومي مثل السكري، ففي حين يمكن التعايش مع داء السكري ببساطة نسبية، إلا أنه من الضروري أن يعلم المريض ما يجب عليه تجنبه من اطعمة غنية بالسكريات، ولذلك نسرد فيما يلي فواكه يجب على مرضى السكري تجنبها:

الأناناس

يحتوي الأناناس على نسبة عالية من السكر، كما يحتوي عصيره على 16 جرامًا من السكر لكل كوب، ولذلك يفضل تجنب الاناناس تماما في حالة الإصابة بالسكري.

التوت البري المحلى

التوت البري الحقيقي يحتوي على نسبة منخفضة من السكر ويحتوي الكوب بأكمله على 4 جرامات فقط من السكر، ومع ذلك ، بمجرد تجفيفه وإضافة المُحليات ، يصبح خيارا غير صحي لمرضى السكري.

الزبيب

يعتبر الزبيب وجبة خفيفة يسهل استهلاكها أثناء التنقل، إلا أنه محتواه العالي من السكر، يجعله خيار خطير على مرضى السكري.

التين

يحتوي كل كوب من التين على حوالي 29 جرام من السكر، ولذلك على الرغم من مذاقه الحلو، ينصح الأطباء مرضى السكري بتجنبه.

اليوسفي

قد يكون حجم ثمرة اليوسفي صغير نسبيا، إلا أن محتواه السكري عالي، حيث يحتوي كل كوب من اليوسفي على أكثر من 20 جرامًا من السكر، ولذلك من الأفضل الابتعاد عن هذه الفاكهة أو استخدامها بكميات قليلة كإضافة.

المانجو

يتميز كوب واحد من المانجو على 23 جرامًا من السكر، ولذلك ينصح الأطباء بتجنبها تماما إذا كنتِ مصابة بالسكري.

الكرز

محتوى الكرز السكري يجعله لذيذا، ولكن خطيرا على صحة مرضى السكري، حيث يحتوي الكوب الواحد على 20 جرامًا من السكر، وقد يؤدي إلى الشعور بالجوع.

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