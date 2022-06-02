فيروس الروتا أعراضه وطرق علاجه

فيروس الروتا Rotavirus هو فيروس يصيب الأطفال بشكل كبير وأحياناً يصيب كبار السن، وينتقل فيروس الروتا عن طريق تلوث اليدين ووصول الفيروس إلى الفم من خلال الملامسة والطعام والشراب.

أعراض فيروس الروتا

تتفاوت الأعراض تفاوتاً شديدًا من ناحية الشدة ولكنها بشكل عام هي:

الإسهال

القيء المتكرر

ارتفاع درجة الحرارة

علامات الجفاف بحسب شدة الإسهال والقيء

أعراض فيروس الروتا التي تستدعي زيارة الطبيب فوراً

إسهال مع نزول دم حاد.

تقيؤات متتابعة لمدة 3 ساعات متواصلة.

ارتفاع درجة حرارة الجسم إلى 39.5 أو أكثر.

تألم الطفل بشكل حاد.

جفاف بالفم

بكاء بدون دموع

التبول بكميات قليلة

النعاس.

كم مدة الإصابة بـ فيروس الروتا؟

مدة الإصابة بـ فيروس الروتا ما بين 4- 8 أيام، والأطفال الأكثر عرضة بالإصابة هم ما بين عمر 4 شهور إلى سنتين.

ما هي خطورة فيروس الروتا؟

فيروس الروتا ينتشر بطريقة سهلة مما يسبب التهابات في المعدة والأمعاء وتتمثل هذه الالتهابات بارتفاع درجة حرارة الجسم،الإسهال، والقيء، وألم في منطقة البطن، حدوث جفاف لدى الأطفال الرضع، والصغار، والبالغين.

ما هو تطعيم الروتا فيروس؟

لقاح الروتا هو تطعيم حي ضد خمسة أنواع من الفيروس العجلي (Rotavirus)، والفيروس العجلي هو فيروس يُهاجم تقريبًا كل الأطفال حتى عمر الخامسة، ويُعد أكثر المسببات انتشارًا للإسهال بين الرضـّع والأطفال الصغار.

أعراض الفيروس العجلي

الإسهال لمدة تزيد على 24 ساعة

حدوث نوبات متكررة من القيء

خروج براز لونه أسود أو قاتم أو يحتوي على دم أو صديد

ارتفاع درجة الحرارة إلى 102 درجة فهرنهايت (38.9 درجة مئوية) أو أعلى

التوتر، أو الشعور بإرهاق أو ألم

الجفاف

أسباب الإصابة بفيروس الروتا

عدم غسل اليدين بالماء والصابون بعد استخدام المرحاض لأن فيروس الروتا قد ينتقل عن طريق البراز أو القيء.

مشاركة في الأدوات الشخصية مثل الملاعق والأطباق.

ملامسة الأسطح الملوثة بفيروس الروتا، ثم تقريب اليد من الفم.

إهمال غسل اليدين بعد تغيير حفاضة الطفل المصابة بفيروس الروتا.

علاج فيروس الروتا

يمكن أن يزول المرض تلقائياً وبدون أدوية بشرط الحفاظ على تروية الجسم ومنع الجفاف والسيطرة على الإسهال والقيء.

تكمن الخطورة من فيروس الروتا في شدة الجفاف وخروج دم مع الإسهال وفي حال عدم القيام بتعويض الجسم عن السوائل المفقودة والسيطرة على المرض فقد يؤدي ذلك إلى عواقب وخيمة.

علاجات طبيعية لـ فيروس الروتا

وضع قطرة عكبر النحل 5 نقاط مرتين يومياً.

يجب إعطاء السوائل التي تعوض الأملاح المفقودة

يفضل شرب ملعقة طعام من مغلي قشر الرمان المحلى بالعسل مرتين يوميا له دور في إضعاف الفيروس وتقليل موجات الإسهال.

أخذ معقود الرمان، ملعقة صغيرة مرتين يوميا له دور قابض لتقليل موجات الإسهال.

تناول ملعقة من شاي اليانسون مع القرفة لأنه يساعد في تقليل موجات القيء.

يجب الحفاظ على النظافة الشخصية وغسل اليدين بعد الغيار للطفل منعًا لانتقال العدوى إلى باقي الأطفال.

مضاعفات فيروس الروتا

مضاعفات فيروس الروتا أنه قد تؤدي النوبة الحادة من فيروس الروتا إلى الجفاف خاصة لدى الأطفال وعدم تقديم العلاج المناسب للجفاف قد يؤدي إلى الموت.

تشخيص فيروس الروتا

يتم تشخيص فيروس الروتا عن طريق أخذ عينة براز من المريض وتحليلها.

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