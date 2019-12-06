فيروس الهربس أعراضه وأسبابه وعلاجه

يعد فيروس الهربس من الفيروسات المُزعجة خاصة في فصل الشتاء؛ كونه يصيب الشخص أكثر من مرة، ويرتبط فيروس الـ«هربس Herpes» بشكل كبير بالقرح الكيسية على الشفاه والأعضاء التناسلية في بعض الأحيان، وتصدم بعض الدراسات التى أُجريت في الولايات المتحدة الأمريكية العالم، بأن أكثر من 90% من الأشخاص البالغين حتى سن الـ50 قد تعرضوا لأنواع مختلفة من فيروس الهربس.



أعراض فيروس الهربس



الهربس ليس فيروساً واحداً، بل هو عائلة متكاملة مكونة من ثمانية فيروسات، بعضها مسؤول عن التقرحات، وبعضها الآخر مسؤول عن أمراض أخرى تصيب الإنسان، ولكي نتعرف إلى هذه الأنواع ومدى خطورة كل منها، وما يمكن للفيروس -بشكله الأساسي أو بالأشكال الأخرى الثمانية المتفرعة منه- أن يفعله، يمكن عبر التقرير التالي أن نتعرف إلى أنواع فيروس الهيربس بالتفاصيل وخطورة كل منها.



أنواع فيروس الهربس



مرض الهربس الفموي

ويُعد هذا النوع الأكثر شيوعاً، ويُطلق عليه "HHV1" الذي يعرفه الجميع باسم فيروس الهربس البسيط، وهو فيروس مُعدٍ، وينتقل عن طريق الجلد، عبر الملامسة بين الشخص المصاب والآخرين.



وينتشر الفيروس بمشاركة أواني الطعام أو أدوات الحلاقة، وغيرها من الأدوات التي تنتقل العدوى بها، ويتسبب هذا الفيروس في القروح الباردة حول الفم بعض الأحيان، وأيضاً التقرحات في منطقة الأعضاء التناسلية، وغالباً ما يحدث عن طريق الاتصال الجنسي عن طريق الفم، أو ما يُطلق عليه "الجنس الفموي".



هل الهربس الفموي خطير؟

ظهور حبوب صغيرة للغاية متلاصقة حول الفم، يعد هذا النوع من فيروس الهربس مُزعجاً للغاية وخطيراً بالنسبة إلى البعض؛ لأنه يساهم في تشويه صورة البعض بصورة متكررة، ويرتبط في الغالب بنزلات البرد، ويتكرر بوجود الحبوب الصغيرة المزعجة هذه عند الأشخاص المصابين بالفيروس؛ ما يشوه مظهرهم الجمالي، وتتلخص تلك الحبوب في الهربس الفموي.



فيروس الهربس التناسلي

يُطلق على هذا النوع من الفيروس اسم "HHV2"، وهو النوع الثاني من فيروس الهربس البشري البسيط، ويُصيب في العادة هذا النوع من الفيروس الأعضاء التناسلية؛ كونه عدوى تُنقل جنسياً.



ويسبب قرحاً باردة حول الفم، وفي منطقة الوجه بشكل عام، وهو أيضاً من أنواع الفيروس المعدية، وينتشر عن طريق الاتصال الجلدي، ولكنه لا يستطيع البقاء حياً لفترة طويلة خارج الجسم.



فيروس الهربس الجلدي



هذا النوع من فيروس الهريس "HHV3" من أصعب الأنواع؛ كونه يسبب جدري الماء، ويطلق عليه الحزام الناري، وهذا النوع من الفيروس معدٍ لدرجة أنه يمكن أن يتكرر من خلال الجلد، ويصيب خلايا الجلد والخلايا العصبية.



كما يسبب العديد من القرح التى تنتهي إلى الألياف العصبية على خلايا الجلد، ويتسبب هذا النوع في مجموعة من التجمعات أو الآفات التي تتجمع على الجلد، وتسبب الحكة المستمرة والمصاحبة بالألم.



فيروس الهربس والحمل



يصيب فيروس الهربس بعض الأعضاء التناسلية سواء عند الرجال أو النساء على حد سواء، ولكن هل يؤثر الهربس التناسلي في السيدات في فترة الحمل؟ مهلاً؛ ففيروس الهربس لن ينتقل إلى الجنين، لأن جسد المرأة يكون قد أنتج عن طريق المناعة أجساماً مضادة للفيروس؛ لذا فإن هذه الأجسام تحمي الجنين من الفيروس.



ولكن في بعض الأحيان تكون الإصابة بهذا المرض للمرة الأولى في أول أشهر الحمل سبباً للإجهاض، ولكن إذا ما كانت الإصابة في الأشهر الأخيرة فقد ينتقل الفيروس إلى الجنين؛ فيصيبه بمضاعفات، ولكنها توصف بالعادية على الأرجح في حالة الولادة الطبيعية، لذا يُنصح بالمتابعة مع الطبيب.



فيروس الهربس عند الأطفال

كسابقه يُعرف هذا النوع من الفيروس بالاسم نفسه، ولكن مع تغيير الأرقام "HHV4"، ولكن هذا النوع يسبب عدوى كرات الدم البيضاء المعدية للآخرين بسهولة، ويُطلق عليها مرض التقبيل، التي تنتقل عن طريق اللعاب أو العطس والسعال أيضاً، ويُحذر المتخصصون بعدم تقاسم أدوات الطعام مع الباقيين، وهذا النوع خطير؛ لأنه ينتقل بسرعة عالية للغاية.



هناك بعض الحالات التى تكون مقلقة عندما يصيب فيروس الهربس الأطفال؛ حيث إن المرض ينتشر في مناطق متفرقة بالجسد، على الأكثر عندما يصيب الأطفال في عمر الـ6 أشهر.

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