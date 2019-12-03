7 نصائح أثناء ممارسة التمارين الرياضية في الشتاء 

خلال فصل الشتاء نميل معظمنا للخمول والاسترخاء والبقاء في المنزل دون ممارسة أي نوع من أنواع الرياضة.

تعتبر ممارسة التمارين الرياضية جزءاً مهماً من برنامج الحياة الصحية خاصة في فصل الشتاء، لأن لها العديد من الفوائد الصحية، من أهمّها: تزويد الجسم بالطاقة، وإنتاج الحرارة التي تمنحه شعور الدفئ، إضافةُ إلى تحسين الدورة الدموية.

وكما أنّ ممارسة التمارين الرياضية في الشتاء تعزز من مناعة الجسم، ممّا يقي الجسم من العدوى الفيروسية التي تكثر في فصل الشتاء، وغيرها، كما تقلل من فرص زيادة الوزن المرتبطة بكثرة الأكل، وقلّة الحركة.

وفي هذا المقال نقدم لكم 7 نصائح مهمة أثناء ممارسة التمارين الرياضية في الشتاء:

1- من المهم حماية كلّ من الرأس واليدين والقدمين من البرد.

2- الإكثار من شرب السوائل أثناء ممارسة التمارين الرياضية للحفاظ على الجسم في رطباً.

3- الابتعاد عن ممارسة التمارين الرياضية بسرعة كبيرة.

4- تقليل وقت ممارسة التمارين الرياضية في فصل الشتاء فإذا كنت تمارس التمارين الرياضية لمدة ساعتين في فصل الصيف يجب تقليل المدة إلى ساعة واحدة في فصل الشتاء.

5- يجب تغيير الملابس الرياضية بعد ممارسة التمرين مباشرة إذ إنّها تكون رطبة وتفوح منها رائحة العرق، مما يزيد من فقدان الحرارة.

6- يفضل ممارسة التمارين الرياضية مع شخص آخر حيث إن ذلك من شأنه التقليل من تأثير الكسل الشتوي.

7- التحرك مع اتجاه الريح وليس ضدّه أثناء ممارسة التمارين الرياضية.

المزيد من الصحة والجمال:

فوائد المندلينا "الكلمنتينا" في فصل الشتاء

مع اقتراب الشتاء.. 5 وصفات طبيعية لعلاج تشقق الشفاه

5 وصفات منزلية للعناية بالبشرة في فصل الشتاء(صور)