فيروس كورونا: أهم 5 أعراض ما زالت تلازمنا لحد الآن مع تراجع الزخم الإعلامي الذي كان يحيط بفيروس كورونا وكوفيد-19، وتخفيف القيود بشكل شبه كامل في العديد من الدول، بعد حملات التطعيم العالمية، لا زال البعض يشكو من أعراض مزعجة قد تكون أقل ولكنها مزمنة.

وفقاً لدراسة ZOE Health هناك أعراض لازالت موجودة حتى بعد التطعيم الكامل. تعالوا نتعرف عليها:

فيروس كورونا: أهم 5 أعراض ما زالت تلازمنا لحد الآن

1.التهاب الحلق

يعد التهاب الحلق أحد أكثر أعراض التهابات الجهاز التنفسي شيوعًا، بما في ذلك كوفيد-19. عادةً ما يتسم التهاب الحلق الناجم عن مرض كوفيد (COVID) بالألم وشعور بخدش وسماكة في الحلق وصعوبة البلع. كل هذا يمكن أن يكون نتيجة التهاب في مؤخرة الحلق ، مما يسبب جفاف وتهيج الحلق.

فيروس كورونا: أهم 5 أعراض ما زالت تلازمنا لحد الآن

2.سيلان الأنف

من الاعراض الأخرى الشائعة للإصابة بعدوى كوفيد-19 هو سيلان الأنف. يمكن أن تستمر هذه الأعراض من بضعة أيام إلى أسبوع أو أكثر. يمكن أن يؤدي سيلان الأنف أيضًا إلى السعال المزعج والمخاط الزائد في مؤخرة الحلق. ويوصى بالخضوع لاختبار كوفيد لمعرفة ما اذا كان السيلان مرتبطاً بالإصابة بفيروس كورونا.

فيروس كورونا: أهم 5 أعراض ما زالت تلازمنا لحد الآن

3. انسداد الأنف

عادة ما يرتبط الأنف المسدود أو المحتقن بكوفيد-19 ، وخاصة متغير اوميكرون. يمكنك استشارة طبيبك إذا كنت تعتقد أنها علامة على الإصابة بعدوى كوفيد. قد تساعد أدوية الزكام والسعال دون وصفة طبية أيضًا في علاج احتقان الأنف وانسداد الأنف. الحصول على قسط وافر من النوم وشرب الكثير من السوائل يمكن أن يساعد أيضًا في تخفيف الأعراض.

فيروس كورونا: أهم 5 أعراض ما زالت تلازمنا لحد الآن

4. السعال المستمر

يمكن أن يؤدي كوفيد الى السعال المستمر لأن الفيروس يمكن أن يصيب الجهاز التنفسي، من الانف وحتى الرئتين. السعال هو طريقة الجسم في التخلص من المهيجات غير المرغوب بها مثل الفيروسات والغبار والمخاط. مع ذلك، يمكن أن يروج لانتشار الفيروس الى الأشخاص المحيطين عن طريق السعال خاصة في الأماكن المزدحمة.

يمكن أن يستمر السعال المزعج لاسابيع أو اشهر أو حتى سنة خاصة بعد الإصابة بالتهاب كوفيد-19. وفقا لبيانات 2021، هناك 2.5% شخص حول العالم لا زال يعاني من السعال المستمر لمدة عام تقريباً بعد الإصابة بكوفيد-19.

فيروس كورونا: أهم 5 أعراض ما زالت تلازمنا لحد الآن

5. الصداع

عادة ما يتوقف الصداع المصاحب لكوفيد خلال أسبوع من الإصابة، وفقا لمراكز الوقاية والسيطرة على الامراض الامريكية. مع ذلك، يمكن أن يكون الصداع المزمن، من أعراض ما بعد كوفيد اذا استمر لأسابيع أو عدة اشهر دون شفاء. الصداع الناجم عن كوفيد-19 يمكن أن يكون نتيجة انتشار الالتهاب دون أعراض، خاصة اذا أصاب الفيروس الدماغ أو الجهاز العصبي.

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