فيروس كورونا هل بخاخات الأنف هي اللقاح الجديد؟ يمكن الوقاية من الفيروس المسبب لفيروس كورونا ، SARS-CoV-2 عن طريق التطعيم. يمكنك علاج كوفيد بالأدوية التي يمكنك تناولها في المنزل أو في المستشفى. حاليًا يختبر الباحثون فكرة جديدة لعقاقير تمنع الفيروس من الدخول إلى الجسم. يشمل ذلك بخاخات الأنف التي تمنع الفيروس من الالتصاق بممر الأنف. يبحث علماء آخرون في إمكانية استخدام بخاخات الأنف لمنع تكاثر الفيروس في الأنف أو لجعل الأنف بيئة معادية لدخول الفيروس. فما هي أحدث الوسائل التي توصل لها العلم في الوقت الحالي وماذا ينتظرنا في المستقبل.

فيروس كورونا هل بخاخات الأنف هي اللقاح الجديد؟

كيف يمكن وقف الإصابة؟

يعتمد مفهوم "الانسداد الفيروسي" ، كما يوحي الاسم ، على منع SARS-CoV-2 بعبارة أخرى ، إذا وضع شيء ما يعيق قدرة الفيروس على الاتصال بالخلية ونقل العدوى، فلا يمكنه فعل ذلك. نظرًا لأن SARS-CoV-2 هو فيروس تنفسي ، فمن المنطقي إعطاء هذا الدواء عن طريق رذاذ الأنف ، وهي الطريقة التي يدخل بها الفيروس الجسم عادةً.

تعمل العديد من المنظمات من جميع أنحاء العالم على هذه الفكرة. في المختبر ، لا تزال بعض الدراسات قيد التنفيذ. تقدمت بعض الأدوية للاختبارات البشرية المبكرة. لا يوجد حالياً أي عقاقير قيد الاستخدام العام.

فيروس كورونا هل بخاخات الأنف هي اللقاح الجديد؟

هل أدوية تسييل الدم فعالة؟

الهيبارين يستخدم كدواء على نطاق واسع وقد تم استخدامه لتسييل الدم لسنوات عديدة. الهيبارين آمن وفعال في منع الفيروس من الالتصاق بخلايا الأنف ، وفقًا للدراسات التي أجريت على الفئران. وفقًا للباحثين ، يرتبط الهيبارين بالفيروس نفسه ويمنعه من الالتصاق بالخلايا التي يحاول إصابتها.

إيثيل لورويل أرجينين هيدروكلوريد ، المعروف أيضًا باسم Covixyl-V ، هو رذاذ أنف آخر قيد التطوير. عن طريق تثبيط أو تغيير سطح الخلية ، فإنه يسعى إلى منع كوفيد من انتشار وإصابة خلايا جديدة.

فيروس كورونا هل بخاخات الأنف هي اللقاح الجديد؟

كيف نمنع تكاثر الفيروس؟

يعد صنع بخاخات الأنف التي تمنع الفيروس من التكاثر في الأنف استراتيجية أخرى. يتم إنشاء القطع الجينية التي ترتبط بـ RNA الفيروسي بواسطة الباحثين. هذه القطع ، التي يشار إليها غالبًا باسم "أليغنوكليوتيد حمض نووي مغلق مضاد" (LNA ASOs) تعمل على إعاقة ومنع الفيروس من التكاثر.

فيروس كورونا هل بخاخات الأنف هي اللقاح الجديد؟

كيف نعدل عمل الأنف؟

إن جعل البيئة في الأنف أقل ملاءمة للفيروس هو التكتيك الثالث. يمكن القيام بذلك عن طريق استخدام رذاذ الأنف لإضافة مادة قاتلة للفيروسات أو ضبط درجة الحموضة (عن طريق إضافة المزيد من الأحماض أو القلوية إلى الأنف) أو تغيير مستويات الرطوبة (بإضافة محلول ملحي) (اليود). من خلال الإزالة البسيطة للفيروسات ، يمكن أن يقلل المحلول الملحي من كمية SARS-CoV-2 في الأنف. لقد أظهر الري الأنفي بالمحلول الملحي في إحدى الدراسات أنه يقلل من شدة كوفيد.لكن من الضروري إجراء مزيد من الدراسة حول البخاخات المالحة. تم العثور على رذاذ أنفي يحتوي على اليود لخفض الحمل الفيروسي في الأنف.

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