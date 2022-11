متلازمة الشرق الأوسط التنفسية هل تهدد المونديال؟ وفقاً لبحث بعنوان "مخاطر العدوى المرتبطة بكأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر" نُشر يوم 22 نوفمبر في مجلة New Microbes and New Infections فأن أنفلونزا الإبل أو متلازمة الشرق الأوسط التنفسية (MERS) هي الخطر الجديد الذي قد يلاحق مشجعي كأس العالم في مونديال قطر 2022. فماذا نعرف عن متلازمة الشرق الأوسط التنفسية؟

انفلونزا الأبل

تسمى المتلازمة أيضًا MERS-Coronavirus (MERS-CoV)، وهو فيروس من عائلة فيروس كورونا، وبحسب التقارير فأن عدوى متلازمة الشرق الأوسط التنفسية تنتقل إلى البشر من الإبل المصابة. وقد تم العثور على معظم الحالات في المملكة العربية السعودية ، حيث نشأ الفيروس.

ومنذ عام 2012، أبلغت 27 دولة عن حالات عدوى، تسببت في 858 حالة وفاة بسبب العدوى والمضاعفات، وفقاً لتقرير صادر عن منظمة الصحة العالمية. وتم تسمية MERS مؤخرًا من قبل منظمة الصحة العالمية كواحد من الفيروسات التي يمكن أن تبدأ وباءً في المستقبل.

كيف تنتقل متلازمة الشرق الأوسط التنفسية إلى البشر؟

ينتقل الفيروس الى البشر عن طريق الاتصال المباشر أو غير المباشر مع الإبل المصابة أو المنتجات المتعلقة بالإبل (مثل حليب الإبل الطازج أو لحم الإبل أو البول). ووفقًا للدراسات، فإن الاتصال بشخص مصاب أيضاً، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر ، يمكن أن يؤدي إلى انتقال العدوى. ومع ذلك لم تقم منظمة الصحة العالمية باعتماد أي إجراءات فحص دخول في المطارات مرتبطة بفيروس MERS قبل السفر كما فعلت مع فيروس كوفيد-19 سابقاً.

يقول تقرير البحث: "أظهرت البيانات الوبائية من قطر حدوث 28 حالة من متلازمة الشرق الأوسط التنفسية (1.7 لكل 1،000،000 من السكان) ومعظم الحالات كان لها اتصال مباشر مع الإبل" ، ويضيف أن الأشخاص المعرضين لخطر أكبر يجب أن يتجنبوا أي تواصل مع الجمل العربي أو لبنه أو بوله أو أكل اللحوم التي لم يتم طهيها بشكل صحيح.

أعراض متلازمة الشرق الأوسط التنفسية

تتراوح أعراض متلازمة الشرق الأوسط التنفسية من كونها عديمة الأعراض الى خفيفة إلى حادة وخيمة تصل في بعض الحالات الى الوفاة.

يبدأ المرض عادة بحمى شديدة تزيد عن 100.4 درجة فهرنهايت. تشمل الأعراض النموذجية لمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية الصداع وعدم الراحة وآلام الجسم وضيق التنفس. يعاني حوالي 10 إلى 20 بالمائة من المرضى من أعراض الجهاز الهضمي مثل الإسهال. بعد 2 إلى 7 أيام ، قد يصاب مرضى السارس بسعال جاف.

هل يوجد لقاح لمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية؟

ماذا تعرف عن متلازمة الشرق الأوسط التنفسية؟ لا يتوفر حاليًا لقاح أو علاج محدد لمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية، ولكن هناك العديد من اللقاحات قيد التطوير. يتوفر العلاج ويعتمد على الحالة السريرية للشخص.

من هو المعرض لخطر الإصابة بفيروس MERS ؟

وفقاً لمنظمة الصحة العالمية يمكن أن يصبح المرض شديدًا أيضاً، "المرض الشديد يمكن أن يسبب فشل الجهاز التنفسي الذي يتطلب تهوية ميكانيكية ودعم في وحدة العناية المركزة. يبدو أن الفيروس يسبب مرضًا أكثر شدة لدى كبار السن والأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة والذين يعانون من أمراض مزمنة مثل أمراض الكلى والسرطان والرئة المزمنة، ومرض السكري.

