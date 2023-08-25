منى زكي، ركين سعد ودينا الشربيني أبرزهن ..إطلالات مهرجان القاهرة

انطلق يوم أمس الخميس الموافق 24 أغسطس، في مدينة العلمين الجديدة النسخة الثانية من مهرجان القاهرة للدراما 2023 برئاسة الفنان العريق يحيى الفخرانى، والتي تقام هذا العام تحت عنوان "60 سنة دراما" ، وذلك في دورة استثنائية للاحتفال بمناسبة مرور 60 عاما على إنتاج وإذاعة أول عمل درامي مصري.

وفيما بتعلق بـ لجنة تحكيم النسخة الثانية من مهرجان القاهرة للدراما، فيترأسها نخبة من أساتذة مجال التمثيل والفن أبرزهم، المخرج جمال عبد الحميد، وتضم في عضويتها النجم كريم عبد العزيز، والنجمة إلهام شاهين والناقد طارق الشناوي، والكاتب عبد الرحيم كمال.

وخلال الاستقبال تألق النجوم بتصاميم راقية وبديعة وبعضها كانت جريئة فإليك تفاصيلها.

إطلالة منى زكي باللون الأسود

أطلت النجمة المصرية الحائزة على جائزة لدورها الرائع الذي قدمته عن مسلسل "تحت الوصاية"، بإطلالة أنيقة باللون الأسود، بفستان راقي بطول "ماكسي" وبقصة مجسمة من الأسفل وبصيحة أكمام "الفراشة" من الأعلى مع تفاصيل الـ"درابيه" التي زينت الجزء العلوي "بوديس" من الفستان الذي جاء بقماش الـ"جيرسيه" الناعم، حيث نسقته مع عقد ألماسي عريض وأقراط أذن ناعمة وحقيبة باللون الفضي اللامع، إلى جانب اعتمادها لتسريحة شعر مرفوعة مع صيحة الغرة الأمامية.

دينا الشربيني بإطلالة جريئة بفستان ملون

أطلت النجمة المصرية بفستان جريء أبرز لون الـ"تان" الغامق الذي اكتسبته، ليمتزج مع ألوان الفستان الصيفية حيث مزج الفستان بين اللونين: الأخضر النعناعي والأزرق الكهربائي (Electric Blue)، حيث جاء الفستان بطول "ماكسي" مع ذيل طويل بصيحة الصدر المثلث، مع "درابيه" من جهة الخصر الذي التف حوله لوني الفستان، وانسدل الفستان مع فتحة ارجل عالية وصلت إلى حد الفخذ، واعتمدت مجوهرات ألماسية براقة بعقد وأقراط أذنين متدلية وخاتم فضي اللون.إضافة إلى طلة جمالية برونزية مع تسريحة شعر ذيل الحصان لكن منخفضة.

ركين سعد السلاوي بإطلالة شبابية

تألقت الفنانة الأردنية ركين سعد والتي تصدرت المشهد الفني في مصر خلال السنوات الأخيرة بعدة أعمال فنية مميزة والتي كان أحدها مسلسل "ريفو" إلى جانب أمير عيد، وتألقت بفستان راقي وشبابي بصيحة الـ"كورسيه" مع قصة مجسمة انسدلت من الأعلى إلى نهاية الفستان الذي جاء بطول "ماكسي" مع حمالات عريضة.

ولائم اللون البنفسجي الفاتح "فيوليه" بشرة الفنانة الشابة إذ تميز الفستان بالتطاريز على شكل أزهار على كامل الفستان، إلى جانب "كورسيه" مزركش بتطاريز باللونين الأصفر والأخضر بتصميم مميز ومتألق.

واختارت مجوهرات بسيطة بخاتم إصبع وحقيبة فضية لامعة، إلى جانب إطلالة جمالية ناعمة مع صيحة الآيلاينر القوي باللون الأسود.

فيفي عبده بإطلالة باللون الأصفر

أما بالنسبة لفيفي عبده، فقد اختارت الفنانة المصرية فستان أنيق باللون الأصفر بخطوط انسيابية لاءمت الأجواء وأعطتها حرية الحركة بحمالات عريضة متصلة مع الفستان، وجاء الفستان باللون الأصفر بقماش الـ"جورجيت" الصيفي والناعم.

وانسدل الفستان طويلا بطول "ماكسي" ونسقته مع عقد لامع وأقراط أذنين كبيرة مع طلة جمالية اعتيادية بشعر منسدل وآيلاينر أسود ومسحوب إلى الخارج.

رانيا يوسف باللون البنفسجي

وأطلت الفنانة رانيا يوسف بفستان باللون البنفسجي القوي بأسلوب ناعم وأنثوي من غير أي إضافات كثيرة للفستان حيث تميز الفستان بالقصة المجسمة من الأعلى مع "درابيه" على الخصر بشكل ملفوف، إضافة إلى تنسيق بسيط باللون الفضي جمع بين الـ"كلاتش" اللامعة مع عقد متوسط الطول وصندل مفتوح بتصميم أنيق. ولإطلالتها الجمالية اعتمدت "جدولة" طويلة وماكياج بظلال "برونز".