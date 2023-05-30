البوابة - فيليه السلمون هو قطعة من السمك تؤخذ من جانب السمكة أفقيًا على طول العمود الفقري. لا يحتوي على أي عظام وعادة ما يكون أرق بكثير من شريحة لحم. يجب أن يكون لحم الفيليه صلبًا عند لمسه ولا يظهر عليه أي علامات للون الفضي.

يعتبر السلمون من أكثر أنواع الأسماك المغذية التي تقدم العديد من الفوائد الصحية. فهو غني بأحماض أوميغا 3 الدهنية وفيتامين ب 12 والعناصر الغذائية الأساسية الأخرى ، يعتبر سمك السلمون رائعًا لصحة الشعر والبشرة. الطعم الرائع والفوائد الصحية الممتازة للسلمون تجعله أحد أكثر الأسماك المحبوبة في العالم. تعمل أحماض أوميغا 3 الدهنية العديدة الموجودة في السلمون على تحسين التركيز والذاكرة وتحمي من تضيق الأوعية وارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم ، بينما تدعم البروتينات الموجودة في الأسماك بناء العضلات وصيانتها. تحتوي الطماطم على الليكوبين ، وهو أحد مضادات الأكسدة القوية التي تعمل على تحسين العديد من وظائف الجسم المختلفة.

فيليه السلمون بالطماطم والكراث

المكونات:

4 قطع سلمون (7 أونصة بدون جلد)

2 حبة كراث

4 طماطم

3 ملاعق كبيرة زيت زيتون

1 ملعقة كبيرة نبيذ أبيض جاف

3 أوقية مرق الخضار

ملح

فلفل مطحون طازج

1 ملعقة كبيرة عصير ليمون

أعشاب طازجة (للتزيين).



خطوات التحضير:

1. السلمون ويترك حتى يجف. يشطف ويجفف الكراث ويقطع إلى حلقات.

2.تشطف الطماطم وتقطع الى ارباع صغيرة.

3. سخني ملعقة كبيرة من الزيت في مقلاة واقلي الكراث لمدة 1-2 دقيقة ، ثم أزيلي البقايا بالنبيذ الأبيض. يُضاف المرق ويُترك على نار خفيفة لمدة 3-4 دقائق. أضف المزيد من المرق إذا لزم الأمر.

4. يتبل السلمون بالملح والفلفل. يُسخن الزيت المتبقي في مقلاة ويُطهى السلمون لمدة 2-3 دقائق لكل جانب أو حتى يصبح لونه بنياً ذهبياً. تضاف الطماطم إلى الكراث وتتبل بعصير الليمون والملح والفلفل. رتبي الخضار في الأطباق ووزعيها على السلمون ورشيها بالأعشاب الطازجة وقدميها.

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