في زمن الكورونا.. نصائح مهمة للنساء الحوامل

وتخشى النساء الحوامل من أنهن لديهن ضعف المناعة، ويواجهن خطر الإصابة بأشكال شديدة من العدوى الفيروسية وعلى رأسها عدوى "كوفيد 19".

وبحسب سبوتنك هناك مجموعة من النصائح السحرية، التي قدمتها الدكتورة أنشومالا شوكلا كولكارني، استشارية أمراض النساء والمناظير الجراحية الروبوتية الهندية، للنساء الحوامل أثناء جائحة كوفيد 19.

وجاءت تلك الوصايا الرئيسية على النحو التالي:

1- التباعد الاجتماعي

ينبغي أن تحرص الحوامل على تطبيق قاعدة التباعد الاجتماعي على بعد مترين على الأقل، والعزلة إلى أقصى حد ممكن، خاصة إذا كان أحدهم يعاني من أعراض مثل السعال والبرد والحمى أو شخص قريب منك يعاني من هذه الأعراض، واستخدام الكمامات في جميع الأوقات، وغسل اليدين بقدر الإمكان.

2- روتين رعاية ما قبل الولادة

يمكن الحفاظ على روتين رعاية ما قبل الولادة، وإجراء فحص الموجات فوق الصوتية، واختبارات الدم المجدولة من العناية الواجبة، لتطبيق قواعد التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات.

3- الاتصال

من المستحسن أن تكون على اتصال بوحدة الأمومة الخاصة بك، فهناك بعض الأعراض التي ستحتاج إلى عناية عاجلة، مثل النزيف، والإفرازات من المهبل، وفقدان إدراك حركات الجنين، والصداع المستمر، والتقيؤ، وتورم القدمين، والإرهاق المفرط وما إلى ذلك

كما ان هناك نصائح عامة للسيدات, فيجب أن تستمر النساء في تناول مكملات الفيتامينات والكالسيوم خاصة عند النساء المسنات، حيث يزداد خطر الإصابة بجلطة الأوردة العميقة أو الجلطات الدموية مع عدم النشاط، لذلك من الضروري القيام برفع ركبتك في الكاحل والمشي البسيط لمدة 30 دقيقة على الأقل في اليوم في منزل.

- لا يوصى بالجراحة الاختيارية في هذه الفترة، وينبغي أن يتم تنفيذ الجراحات الملحة والضرورية، والتي يتم تحديدها من قبل طبيب أمراض النساء.

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