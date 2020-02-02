في عيدها الـ 43: أسرار جمالية تتبعها شاكيرا للعناية ببشرتها 

شاكيرا إيزابيل مبارك ريبول اسمها الفني "شاكيرا"،‏ ذات الأصول اللبنانية، ولدت في (2 فبراير 1977) بمدينة بارانكيا في كولومبيا، هي مغنية بوب وروك من أصل لبناني معروفة بالرقص.

تحرص شاكيرا دائماً على المحافظة على شباب بشرتها ونضارتها وملامحها الحيوية والجذابة حيث تظهر بسحر يبهر الجميع ويجذب الأنظار، ومن هذه الأسرار الجمالية:

1- تهتم شاكيرا بالإبتسامة الدائمة فهي تزيدها جمالاً وثقة خصوصًا مع الأسنان البيضاء اللامعة والمنتظمة

2- تفضل شاكيرا المكياج الطبيعي الهادئ الذي يزيد فقط من توهج ملامحها بدون أن يغيّرها، وتحبذ أن تضعه بنفسها لإعتقادها بأنه أحد أسرار جمال أي امرأة ويجعلها تبدو أصغر سناً.

3- تقوم شاكيرا بتنظيف بشرتها قبل النوم لجعل الجلد يتنفس بحرية ويتجدد بخلايا حيوية، وتزيل جميع الإفرازات الدهنية والشوائب العالقة في مسامات البشرة، ما يمنح الجلد مظهرا منتعشاً وشبابياً، وبعدها تطبق كريمات ترطيب ليلية غنية بالفيتامينات والزيوت المغذية.

4- لا تستغني شاكيرا عن وضع كريم الوقاية من الشمس بشكل يومي لتفادي أذى أشعة الشمس وتجنب التصبغات الجلدية والترهل بالجلد والتجاعيد المبكرة.

5- تهتم شاكيرا بترطيب شعرها واستخدام مواد طبيعية وزيوت مناسبة له ليكون صحي في جميع الأوقات.

والجدير بالذكر، أنّ شاكيرا ولدت في بارانكيا وفي عمر الثالثة عشرة انتقلت إلى بوغوتا، بعد سنة أصدرت ألبومها الأول Magia (سحر) ثم أصدرت ألبومها الثاني Peligro (خطر).

وبعد ذلك اتجهت إلى التمثيل وحصلت لها على دور في رواية تلفزيونية كولومبية. في عام 1995 عادت إلى الغناء: ألبومها Pies Descalzos (حافية القدمين) كان له دور كبير في نجاحها، أغنيتها المفردة Estoy Aquí (أنا هنا) حصلت على المرتبة الأولى في كولومبيا وجذبت انتباه عالمي إليها.