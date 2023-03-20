البوابة - كلنا سمعنا أن العمر مجرد رقم، ومع ذلك أنتِ بحاجة إلى بعض الاختبارات الصحية ، خاصة عند التقدم في السن، وزيادة الأعباء والمسؤوليات.

مع الانتقال إلى مرحلة الثلاثينيات، يبدأ الجسم في مواجهة اضطراب التغيرات الهرمونية. وتصبح النساء أكثر عرضة للعديد من الأمراض الشائعة في هذه الفئة العمرية. من أجل البقاء بصحة جيدة وتجنب الأمراض ، يجب أن تخضع النساء والأمهات للفحوصات التالية:

في عيد الأم ننصحك بإجراء هذه الاختبارات الصحية

1. فحص القلب من خلال تحاليل الدم

تميل النساء في كثير من الأحيان إلى الإصابة بتسارع ضربات القلب والإرهاق المزمن ومستويات عالية من القلق ولكن يتجاهلن بسهولة جميع أعراض مشاكل القلب والأوعية الدموية ولا يقمن بإجراء الاختبارات الصحية الضرورية. في معظم الأوقات ، يفترضن أن عبء العمل يسبب هذه المشكلة. لوا يعرفن أن هذه يمكن أن تكون علامة تحذيرية للإصابة بأمراض القلب. يجب أن تتضمن هذه الاختبارات اختبار hs-CRP (بروتين سي التفاعلي عالي الحساسية) جنبًا إلى جنب مع ضغط الدم واختبارات الكوليسترول واختبارات جلوكوز الدم وقياسات مؤشر كتلة الجسم لفحص السمنة. تشير اختبارات hs-CRP إلى خطر الإصابة بنوبة قلبية عن طريق قياس البروتين التفاعلي C الذي يعد علامة على الالتهاب أو العدوى المرتبطة بمشاكل القلب .

2. الفحص المنتظم لمرض السكري

مرض السكري هو مصدر قلق كبير في العالم. نظرًا لأن مرض السكري يمكن أن يسبب مضاعفات صحية كبيرة بين النساء مثل مشاكل الكلى ومشاكل القلب والأوعية الدموية وأمراض أخرى ، فمن المهم أن تخضع النساء فوق سن الثلاثين لفحص شامل ومنتظم لمستويات السكر في الدم. يمكن فحص مرض السكري من خلال مجموعة متنوعة من الاختبارات مثل اختبار الجلوكوز في بلازما الصيام (FPG)، واختبار HA1C (تحديد متوسط جلوكوز الدم) ، واختبار الجلوكوز في البلازما العشوائي واختبار تحمل الجلوكوز الفموي. إذا كان لديك تاريخ مع مرض السكري في عائلتك ، فيمكن أن يؤثر ذلك على علاقتك الحالية والمستقبلية مع مرض السكري. يجب على النساء فوق 30 عامًا اللاتي لديهن تاريخ عائلي للإصابة بمرض السكري فحص مرض السكري على فترات زمنية منتظمة.

3. اختبار وظائف الغدة الدرقية

يعد اختبار الغدة الدرقية المنتظم من الاختبارات الصحية الضرورية جدًا للنساء فوق سن 30 كما هو الحال مع تقدم العمر ، يزداد خطر الإصابة باضطرابات الغدة الدرقية. يمكن أن يساعد إجراء اختبار وظائف الغدة الدرقية النساء على التحكم في صحتهن والتأكد من حصولهن على الرعاية التي يحتجنها للحفاظ على وظيفة الغدة الدرقية المثلى. يتم تنظيم العديد من وظائف الجسم بما في ذلك تنظيم درجة الحرارة والتمثيل الغذائي وإنتاج الطاقة عن طريق الهرمونات التي تنتجها الغدة الدرقية. وعندما تتوقف الغدة الدرقية عن العمل بشكل طبيعي ، يمكن أن تبدأ مجموعة واسعة من الأعراض في الظهور في الجسم بما في ذلك زيادة الوزن أو فقدانه المفاجئ ، وتقلبات المزاج ، والتعب وغيرها الكثير. لمواجهة هذا ، يجب على النساء فوق سن الثلاثين فحص مستويات الغدة الدرقية بشكل منتظم. يمكن لاختبار الغدة الدرقية البسيط من خلال عينات الدم قياس مستويات هرمون الغدة الدرقية (TSH) في الدم وتحديد ما إذا كانت الغدة الدرقية تعمل بشكل طبيعي. إذا كانت المستويات غير طبيعية ، فقد تكون هناك حاجة إلى مزيد من الاختبارات والعلاج للمساعدة في إدارة اضطراب الغدة الدرقية وتحسين الصحة العامة والرفاهية. من المهم أيضًا مراقبة النساء الحوامل أو اللاتي يخططن للحمل، حيث يمكن أن تؤثر اضطرابات الغدة الدرقية على كل من الأم والجنين النامي.

4. تحقق من ثدييك عن طريق التصوير الشعاعي للثدي

عندما تصل إلى الثلاثينيات من عمرك ، لا تخجل من معرفة ثدييك من الداخل والخارج. يمكن أن يؤدي إجراء تقييم متعمق لثدييك عبر اختبارات التصوير الشعاعي للثدي إلى تسهيل حياتك. لن يؤدي القيام بذلك إلى تقليل فرص التعقيدات المستقبلية فحسب ، بل سيكشف أيضًا عن خوفك. التصوير الشعاعي للثدي هو أحد الجوانب الأكثر أهمية التي يجب على النساء فوق سن الثلاثين أخذها بعين الاعتبار. يتضمن هذا الاختبار فحص ثدييك من خلال صورة بالأشعة السينية للتحقيق في الأعراض أو النتائج غير العادية مثل الكتل الموجودة فيها. إنها أداة مهمة لاستبعاد ما إذا كانت المرأة تعاني من سرطان الثدي أم لا.

ينصح الأطباء بإجراء فحوصات تصوير الثدي بالأشعة السينية جنبًا إلى جنب مع الفحوصات التي يقوم بها طبيب الأورام. ويقترح على النساء اللواتي تجاوزن سن 55 الخضوع لتصوير الثدي بالأشعة مرة واحدة كل عامين.

5. تقييم سرطان عنق الرحم عن طريق اختبار مسحة عنق الرحم

من الأدوات الحيوية التي تساعد في تقييم سرطان عنق الرحم في النساء اختبار مسحة عنق الرحم ، والذي يكتشف الخلايا غير الطبيعية في عنق الرحم قبل أن تتحول إلى خلايا سرطانية. النساء فوق سن الثلاثين يجب أن يخضعن لاختبار مسحة عنق الرحم مرة واحدة على الأقل كل 3 سنوات. ومع ذلك ، قد يختلف من فرد إلى آخر بناءً على عوامل الخطر لديهم. خلاصة القول هي أنه لا ينبغي للمرأة أن تهمل علامات التحذير وتبني المزيد من الرعاية الوقائية في أسلوب حياتها. من خلال المراقبة المستمرة والتقييم من قبل أطباء متخصصين ، يمكن اكتشاف العديد من الأمراض الخطيرة مبكرًا وعلاجها وحتى الوقاية منها. في الوقت الحاضر ، من السهل جدًا حجز أي نوع من الاختبارات التشخيصية.

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