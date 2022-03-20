في عيد الأم 2022... فوائد ممارسة الرياضة في وقت المساء

في عيد الأم 2022 هناك فوائد ممارسة الرياضة في وقت المساء، للرياضة دور محوري للحفاظ على صحتنا، فهي تحافظ على صحتنا العقلية والنفسية وتطيل أعمارنا، إن كنت مما لا يمارسون الرياضة إقرأ هذا المقال وستغير رأيك حالاً.

فوائد ممارسة الرياضة في وقت المساء

ممارسة الرياضة في وقت المساء تعمل على زيادة إفراز هرمونات الجسم المهمة لعملية الأيض والاستقلاب مما يزيد عملية حرق السعرات الحرارية، وعدم الإقبال على تناول الوجبات المليئة بالسعرات الحرارية نظراً للحاجة إلى النوم.

من فوائد ممارسة الرياضة في المساء تحسين حالة النوم من خلال التخلص من الطاقة السلبية المخزنة في الجسم نتيجة ضغوطات الحياة اليومية، فتزيد حالة الاسترخاء التي تساعد على التخلص من الأرق وعدم القدرة على النوم ليلاً ومن الأفضل البدء بتمارين بسيطة مثل المشي.

من فوائد ممارسة الرياضة في وقت المساء تجديد الطاقة والنشاط بسبب وصول الأكسجين إلى خلايا العضلات مما يحميها من الكسل والخمول، كما أنّ الشخص لن يحتاج إلى الاستعجال كما في تمارين الصباح.

الحصول على ترفيه مجاني، لأنّ ممارسة التمارين في المساء لا تسبب التعب بل تحسّن المزاج وتخفف الإجهاد.

ممارسة الرياضة في المساء تقوية العضلات وزيادة قوة تحملها.

فوائد ممارسة الرياضة للحامل

الحفاظ على الصحة العقلية والجسدية.

يشعرك بالراحة ويمنحك طاقة عالية ويحافظ على الرئة والأوعية الدموية والشرايين.

يخفف من آلام الظهر وتورم الساقين والكاحلين والقدمين والإمساك.

ممارسة التمارين الرياضية للحامل تساعد على تخفيف التوتر من مشاكل الحياة والنوم بشكل أفضل.

يقلل ممارسة التمارين الرياضية من خطر حدوث مضاعفات الحمل مثل تسمم الحمل وسكري الحمل.

التقليل من فرص الولادة قيصرية.

التحكم في آلام المخاض.

فوائد الرياضة للأطفال

تقلل الإصابة بالسمنة

الوقاية من مخاطر أمراض القلب والسكري

الابتعاد عن الأطعمة الضارة والجاهزة

تساعد طفلك في بقاء صحته جيدة

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