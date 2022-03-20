شعر شعبي عراقي عن عيد الأم هذا ما سنتناوله في هذا المقال، بمناسبة عيد الأم والذي يصادف يوم غد 21 آذار 2022.

عيد الأم تبقى الكلمات عاجزة في سطورها عن التعبير عن مكانة أمي وتبقى الحروف صغيرة جداً عن تكوين كلمة شكر اتجاها.

شعر شعبي عراقي عن عيد الأم

على أمي من أطوفن ما يظل ذنوب، أشعر ما يظلن كل ذنب بية، أحس بروحي حجي وحاج بيت الله، ما يحتاج أروحن للسعودية.

من كثر ما بيج، لهفة، وعافية، ولذة، وحماس، ما أشوفج يمة وحدة، صرت اشوفج يمة ناس.

أمي وكت الجوع شوفتها رغيف.

يمة عيد الأم اجه وحاير شكول، يالمقامج عالي يالشانج صرح، آنه أنام وعيني ترتاح وتهيد، وأنتي عينيج ساهرة لحد الصبح.

شعر عراقي عن الام الحنونة

أمي، أنتي مــو أم لابشر انتي ملاك، أنتي من الله الج هيبه وقدر، أنتي الله مفضل عليج بنعيم، يعني قدرج عالي وأعلى من الكمر، تحت اقدامج الجنه يكـول.

جنه وشلون أرد أوصفها بسطر، يانهر يابير زمزم والحياة، أنت أعجب من عصا ألشطرت بحر، ألله حط كل الصفات بقالبج، وكدر يجمع ماي وي كومت جمر، أليغص بالزاد يتعنى للمــــاي، من أغص انه تصيريلي نهر، عشتي يمه العمر كله انتي حصار، وشافج بعينه تخبزين العصريعني ماهمج حصار ولاحروب، وللوكت مامره تحنين الضهر، وألكمر صح بالسمه وماله مثيل، ويمه علكاع انتي احلى منه.

شعر عن عيد الام 2022

يقول الشاعر محمود مفلح في قصيدته أمي: مالي سمعتُ كأنْ لم أسمعِ الخبرا هل صار قلبيَ في أضلاعه حَجرا ؟ مالي جمدتُ فلم تهتزَّ قافيتي ولا شعرتُ ولا أبصرتُ من شعرا كأنَّ كلَّ سواقي الشعر قد أسِنت من جففَّ الشعرَ من بالشعرِ قد غدرا ؟ أنا الذي عزفت أوتارُه نغماً هزَّ الورى والذُرا والطيرَ والشجرا مالي سكتُ فلم أنطقْ بقافية ولا رأيت بعيني الدمعَ منحدرًا ؟ هل جففَّ الرملُ إحساسي وجففّني فأصبح الشعرُ لا علماً ولا خبرا ؟ وهل عجزتُ عن التعبير واأسفي كأنني لم اصغْ للغادةِ الدُررا ! ؟ أمي تموت ويُمناها على كبدي يا أمُّ رُحماك إنَّ القلبَ قد فُطِرا هزّي سريري إني لم أزلْ ولداً ودّثرينيَ إن الريحَ قد زأرا .. وجفّفي عَرَقي فالصيفْ ألهبني وسلسلي الماءَ كي أقضي به وطرا مُدي يَديّكِ كما قد كنت ألثمها فقد نهضتُ وَوَجْهُ الصبح قد سفرا وحّوطيني .. تلك العيُن خائنة وكم رأيتُ عيوناً تقدح الشررا ولوّني أغنياتِ الصيف في شفتي وقرّبي من وسادي النجم والقمرا ما زال صوتك يا أماه يتبعني يا ربُّ رُدَّ حبيباً أدمنَ السفرا يا ربِّ صُنْهُ من الأشرارِ كلهمُ ورُدَّ عنه الأذى والكيْد والخطرا واجبرْ إلهي كسْراً ، حلَّ في ولدي فأنتَ تجبرُ يا مولاي ما انكسرا يا ربِّ جفّت دموع الأمهات هنا فأنزلنَّ علينا الغيث والمطرا كلُّ العصافير عادت من مهاجرها متى نعودُ إلى أعشاشِنا زُمرا وارحم إلهيَ زوْجاً غاص عائلها في ظلمة السجن لم تبصرْ له أثرا وطفلةً كلما قالت زميلتها أتى أبوك ؟ تشظّى القلبُ وانفجرا وارحم إلهي شيخاً دبَّ فوق عصاً قد كاد من طول ليل يفقد البصرا يا من رددتَ إلى يعقوب يوسفَه لا تتركِ الشيخَ فرْداً لا يُطيق كرى يا ربّ ما ذنبُ أحرارٍ إذا وقفوا مثلَ الجبالتِ وموج الظلم قد سكِرا؟ ما زال صوتك يا أماه يجلدُني إني أسأتُ وجئتُ اليوم معتذرا لا والذي خلق الدنيا وصورّها ما خنتُ عهدك يوماً ، ما قطعت عُرى لكنها مِحَنٌ حلت بساحتنا أودت بفكر الذي قد روّض الفِكرا أمي تموت ولم أفزع لرؤيتها ولا قرأتُ على جثمانها سُورا ولا حملتُ على كِتْفي جِنازتها ولا مشيتُ مع الماشين معتبرا.

شعر عن الام المتوفية عراقي

وأنا اتحدى اذا فيهم ربع ما يحترق فيني، نقص قدري بعد موتك وغابت نشوة اللذات، وصار الهم عكازي اباكيه ويباكيني، عطيتيني بدون حساب ولا سمعتك تقولي هات، وانا اشرب حيل من دمك ودمك ما يكفيني، يايمه ارجعي كافي ابجلس معك لو لحظات، واقبل ايدك ورجلك وافرش لك رمش عيني، يايمه ما تحملهم يقولوا فات ما قد مات، تعالي غيري هالقول واطيعك باقي سنيني، واترك عادة الاغلاط وانفذ ما تبي بسكات، واصلي الفجر في وقتها قبل منتي تصحيني، يايمه ارجعي تكفين وطفي شمعة الآهات، ابيك انتي ولا غيرك على موتك تعزيني، وضميني وداويني مثل ما كانت الهقوات، ما ابي احدن يواسيني ابيك انتي تواسيني، دخيلك بس لا تبكي اذا شفتي بي الدمعات، انا مقوى ابكيك اذا انتي تبكيني.

شعر عراقي عن الام حزين

بَلّغوا اُمي أن الفُقد لهَا أماتَا، كُل نبض كُل شيء كان فِداهَا، بَلّغوا الحُبْ بَلغوا جُلّ الرعايَا، بَعدها العُمر باتَ وَقِيعُ الدَنايَا، بَلّغوها أنني لَم استَطع لُقياهَا، ولَها جَفْ دَمع العَينِ إشتيَاقَا، اشتياقاً، مزّق القَلبُ شَظايَا، مَنْ مِثلُها مَنْ يُلمْلِم لي بَقايَا، بَلّغوها لأنها إحدى الوصَايَا، إحسان أوصى بهِ رَب البَرايَا.

قفشات عيد الام

بمناسبة اقتراب يوم الأم أقول لأبي: شكراً لحسن اختيارك.

طلبوا مني تاج امرأة فأعطيتهم حذاء أمي.

أمي يا طير إلا شوفه يكلى سلملي عليها.

أمي... أنت في حياتي كل شيء.

إلى من تستحق الحب وحدها: أمي يا ذيج الجمامة الحطت بغار الرسول.

أمي يا شمعة الكون العالم كله يحتفل بهذا اليوم وأنا من بين هالجموع أقولك " كل عام وأنتِ بخير دوم".

ولـ "أمي" حباً لا يحكى ولا يكتب...

وستبقى أمي أجمل ملكة رأتها عيني.

تلك الوحيدة هي الجميع هي الحياة بأكملها "أمي".

صور شعر عن الام

رجيم عيد الأم 2022‎‎

أجمل عبارات تهنئة بمناسبة عيد الأم