في عيد ميلادها الـ 41.. جولة على أجمل إطلالات توبا بويوكستون

تحتفل النجمة التركية المتألقة والمحبوبة توبا بويوكستن بعيد ميلادها الـ41، حيث حرص عدد من جمهورها وزملائها على تقديم التهاني لها بهذه المناسبة السعيدة، والتعبير عن مدى محبتهم لها والإشادة كذلك بموهبتها الفنية التي جعلتها تفرض نفسها على كل من الجمهور والمشهد التركي والعربي والعالمي أيضا حيث لا تزال النجمة التركية الجميلة تحصد أعداد هائلة من المشاهدات في أعمالها من الأفلام والمسلسلات الطويلة والقصيرة التي تشارك فيها مؤخرا.

وبجانب نجاح توبا بويوكستن في الأعمال الدرامية التركية، وتعلق الجمهور التركي بها وتصنيفها بكونها واحدة من أبرز وأمهر النجمات التركيات، إلا أن شهرة توبا لم تتوقف على الجمهور في بلدها فقط، بل أيضا نجحت في خطف قلوب الجمهور في العديد من دول الوطن العربي الذين يعشقون الأعمال التركية المدبلجة، التي دخلت توبا من خلالها إلى قلوب محبيها بسببها.

علاوة على انضمامها إلى دور أزياء عالمية بصفتها سفيرة لهم كتعاونها في العام الأخير مع دار الأزياء الإيطالية العريقة "فالانتينو" التي أشاد بجمالها مدير الدار الإبداعي "بيارباولو باتشولي" واصفا إياها بأحد نساء العلامة "فالانتينو" المتألقات.

أجمل إطلالات الفنانة التركية توبا بويوكستن في الفترة الأخيرة:

في يناير الماضي خلال حضورها أسبوع الموضة في باريس

في يناير الماضي من العام الجاري، حضرت النجمة التركية الأنيقة والجميلة توبا بويوكستون عرض العلامة الإيطالية العريقة "فالانتينو" في باريس بإطلالة أنيقة من مجموعة ربيع وصيف 2023 بفستان باللون البيج الكريمي بقطع جانبي (Cut Out Cut) أنيق نحت الخصر بطريقة مثالية وأبرز قوامها الرشيق، وأكمل فخامة الفستان الـ"كيب" الطويل الذي رافق ذات طول الفستان الـ"ميدي" وأكملت إطلالتها بحقيبة باللون الذهبي الفاتح وحذاء "بلاتفورم" شفاف.

أما بالنسبة للإطلالة الجمالية فقد بدت غاية في الجمال بالمكياج الطبيعي والغير متكلف وشعر منسدل إلى الجانب.

إطلالة بفستان من التراث الصيني في حفلة خاص في باريس

خلال حفلة خاصة أقامتها أيضا العلامة الإيطالية "فالانتينو" في باريس، أطلت بإطلالة شبابية جريئة وأنيقة. بفستان من قماش الـ"باييت" أو الـ"ترت" اللامع باللون الأسود مزين برسمات التنانين الصينية الشعبية من مجموعة فالانتينو ما قبل خريف وشتاء 2023 ومزين بنهايات من الريش على الأكمام.

وأكملت الإطلالة ب"بوت" جلدي عالي يصل إلى حد الركبة زاد من جرأة وجمال الإطلالة.

إطلالة من جلسة تصوير خاصة بالعلامة الفرنسية "ديور"

خلال جلسة تصوير لمجموعة ديور ما قبل ربيع وصيف 2023 أطلت النجمة بإطلالة صيفية "كاجوال" أنيقة بـ "تي شيرت" أبيض وأسود بياقة بيضاء وأزرار أكملت من أناقة الإطلالة الصيفية التي نسقت مع تنورة فضفاضة من الشيفون والساتان الأحمر وحقيبة باللون الوردي من العلامة.

إطلالة أنيقة حضرت بها حفل توزيع جوائز في تركيا

خلال حضورها لحفل توزيع جوائز في مهرجان دبي أطلت النجمة بإطلالة أنيقة، جذابة وشبابية بقطعتين عصريتين بقميص أبيض علوي فضفاض وبطيات أنيقة نسقت مع تنورة بقماش لامع باللون الفضي أضفت المزيد من الأناقة والألق إلى الإطلالة التي نسقتها مع شعرها القصير الذي يلهمك إطلالة صيفية أنيقة.

وكانت هذه الإطلالة من العلامة البريطانية للمصمم "ديفيد كوما" حيث بدت غاية في الجمال.