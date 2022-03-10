في عيد ميلادها الـ67: كيف تحافظ الفنانة القديرة "يسرا" على جمالها؟

يسرا أيقونة في عالم الجمال والفن، وهي فنانة مصرية قديرة من مواليد القاهرة، ولدت في 10 مارس 1955 وهي من برج الحوت، اسمها الحقيقي هو "سيفين محمد حافظ نسيم" لكن لقبها الفني هو يُسرا.

اشتهرت يُسرا بجمالها ونقاء بشرتها وأناقتها منذ بداياتها ولا ننسى مهارتها في مجال التمثيل، حيث سطعت كنجمة بارزة في الوطن العربي والعالم، وحازت على العديد من الجوائز المحلية والعالمية لفنها الجميل وأعمالها القديرة.

وأكدت الفنانة يسرا في تصريحات سابقة أن سر جمالها وشبابها الدائم الذي يلاحظه الجمهور هو التسامح مع الآخرين وتناول الطعام الصحي والنوم والراحة بشكل جيد، تطل دائماً بأجمل الإطلالات وأكثرها موضة وتعتمد دائماً تسريحات ومكياج ملائم لعمرها.

كيف تحافظ الفنانة القديرة "يسرا" على جمالها؟

ممارسة رياضة السباحة لأنها تساعد بشكل كبير على الشعور بالمرونة والتخفيف من الضغط على المفاصل لمنع التهابها، فتكون حركة الجسم سلسة أكثر ومريحة أكثر، وتقوّي المفاصل إلى جانب تقوية كل عضلات الجسم بما فيها عضلة القلب والأوعية الدموية لأنها تساعد على ضخ كمية أكبر من الدم إلى كافة أعضاء الجسم.

ممارسة التمارين الرياضية خصوصاً تمارين الكارديو التي تساعد في حرق الدهون وشدّ الجسم وفي بعض الأحيان تختار تمارين القوّة.

ممارسة رياضة المشي والركض لتحافظ على رشاقتها وصحتها وحرق الدهون والسعرات الحرارية وشدّ جسمها والترهّلات ومن فوائد المشي أنه يحافظ على استقامة الظهر ويقلّل من احتمال انحنائه مع التقدّم في السنّ.

الحصول على ساعات نوم جيدة من 7-8 ساعات للمحافظة على بشرة شابة ومتوهّجة.

الابتعاد عن الأطعمة المالحة والمشبعة بالدهون لأنه الملح يسبب انتفاخ في البشرة.

تناول الزنجبيل يومياً في الصباح والمساء لأنه الزنجبيل يحتوي هذا المكوّن الطبيعي على المواد المضادة للأكسدة التي تعمل على محاربة التجاعيد، فتشدّ البشرة وتجعلها شابة، بالإضافة الى تخليص البشرة من سمومها والمحافظة على الكولاجين في البشرة.

وضع كريمات الترطيب التي تساعدها في الحفاظ على نضارة بشرتها. تطبّق كريم مرطّب على وجهها صباحاً ومساءً وأحياناً خلال النهار، طبعاً إلى جانب روتين عناية بالبشرة منتظم.

وضع الكريمات الصباحية والليلية بانتظام حتّى تتمتّع ببشرة نضرة ومتوهّجة لا مثيل لها.

وضع الكريمات الخاصة بالعيون بهدف محاربة التجاعيد والخطوط الرفيعة.

وضع واقي شمس بانتظام لتحمي بشرتها من أشعّة الشمس الضارة التي تسرّع شيخوخة البشرة وتسبب ظهور التصبغات والبقع الداكنة.

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