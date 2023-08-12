في عيد ميلادها الـ26.. أجمل إطلالات كايلي جينر

تشتهر كايلي جينر بكونها نجمة تلفزيونية وكاتبة وعارضة أزياء وسيدة أعمال، جاءت شهرتها في البداية من كونها إحدى أفراد عائلة كارداشيان الشهيرة حيث أنها الأخت غير الشقيقة لـ كيم كاردشيان، كما أنها أول فرد في عائلة تحقق مليار دولار.

ولدت كايلي بمدينة لوس أنجلوس في 10 أغسطس عام 1997 واسمها الحقيقي كايلي كريستين جينر، ووالدتها هي كريس جينر.

وعملت كايلي كعارضة أزياء مع خط Crush Your Style في عام 2010، كما باتت واحدة من أشهر النجمات في عالم الموضة الآن نظرا لاعتمادها إطلالات جميلة جدا ومدروسة من أشهر المصممين العالميين من بينهم، جان بول جوتييه، ميزون مارتن مارجييلا، ثييري ميوجلير وباكو رابان.

كايلي جينر بـ إطلالة دراماتيكية لحضور عرض مارجييلا

من بين أجمل الإطلالات وأكثرها جمالا التي أطلت بها كايلي في عام 2023 كانت لحضور عرض أزياء علامة ميزون مارتن مارجييلا في باريس لإطلاق مجموعة ربيع وصيف 2024 برداء واسع على هيئة "ترينش كوت" مريح باللون الأزرق المدموج بالرمادي الأنيق الذي جاء بأكمام واسعة وتصميم طويل.

وتزين الرداء في بعض من جوانبه بطبقات التيول البارزة باللون الأزرق أيضا التي لاءمت الرمادي بكل أناقة، ونسقت مع تلك الإطلالة حذاء فضي بكعب عال بمقدمة مقسومة من النصف والتي تشتهر بها العلامة.

إطلالة الـ"ميت جالا" من حيدر عكرمان

خلال عام 2023 برز اسم كايلي ليرتبط باسم دار الأزياء الأيقونية "جان بول جوتييه" كما ارتبط اسم شقيقتها "كيم كارداشيان" بدار أزياء دولتشي أند جابانا الإيطالية.

وكخطوة من دعمها للدار الأيقونية اختارت خلال حفل ميت جالا في مايو الماضي الإطلالة بتصميم مميز من حيدر عكرمان الذي صممه للدار الفرنسية بفستان طويل ومجسم مع بطانة باللون الأزرق السماوي من الساتان اللامع، وزين الذيل الطويل للفستان بتفاصيل متعرجة من ذيل طويل ومائل، مما أضفى عليه لمسة أنيقة وفاخرة.

وجاء تصميم الفستان من الأعلى بكم واحد طويل مع رقبة ملتفة حول العنق بشكل أنيقة ورفيع، وانتعلت حذاء باللون الأحمر بكعب عال وبكعب ومقدمة مدببتين.

إطلالات باللون الأسود رافقت أسلوبها الرزين

أطلت النجمة خلال الفترة الماضية بالعديد من الإطلالات التي حرصت خلالها على الظهور بأزياء سوداء وأنيقة كانت حديث الجمهور بسببها، ومنها عندما أطلت بفستان باللون الأسود تميز بتصميمه البسيط والأنيق من أرشيف دار الأزياء الأيقونية "ثييري ميوجلير" من عام 1995 من مجموعة الأزياء الراقية الخاصة بموسم الخريف والشتاء.

جاء الفتسان مجسما على جسدها مع خصر محدد، وانسدل طويلا حتى أسفل مع حمالات عريضة ومنسدلة على ذراعيها بقصة الـ"أوف شولدر"، كما جاءت قصة الصدر غير منتظمة بقصة حرفية مزدانة بتفاصيل من الساتان الأبيض، حيث أضفت هذه الإضافة لمسة أنيقة على تلك الإطلالة، ونسقت كايلي أيضا مع هذا اللوك، قفازات جلدية سوداء، وانتعلت حذاء باللون الأسود بكعب عال.

ومن أحد أكثر إطلالاتها الجريئة خلال الفترة الماضية كانت بخيار لافت وجريء وقوي من المصمم التونسي "عز الدين ألايا" بتصميم "جامبسوت" بحمالات رفيعة وحشوات صدر دائرية وقماش مخرم باللون الأسود امتد حتى نهاية القطعة الفنية التي اتصلت مع نهاية الأرجل.

وزينت الإطلالة معه بمعطف من الفراء الأسود من دار سان لوران من تصميم المصمم البلجيكي "أنتوني فاككاريلو" ونسقت الإطلالة مع تسريحة شعر مرفوعة وأحمر شفاه داكن.