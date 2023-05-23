في عيد ميلادها الـ 75 أفضل إطلالات جريس جونز

من الصعب ألا تشعر بالسعادة أثناء مشاهدة صور جريس جونز التي تحتفل بعامها الخامس والسبعين اليوم. ولدت في جامايكا ، وسرعان ما صعدت إلى الصدارة في السبعينيات كمغنية وعارضة أزياء وممثلة بعد انتقالها إلى نيويورك حيث عملت مع الجميع من هيلموت نيوتن وجاي بوردن إلى إيف سان لوران واشتهرت بترددها على استوديو 54 حيث مثلت عصر كامل من ثقافة الديسكو والبوب.

مع جمالية قوية يقودها المظهر الذكوري بدءًا من أغطية رأس فيليب تريسي الرائعة إلى بدلاتها ذات الأكتاف الحادة وجميع أنواع اللمعان من القماش والماكيج والإكسسوار، فقبل كل من مادونا وبيونسيه وغيرهم من نجوم البوب كان هنالك جريس جونز.

أسلوب جريس جونز:

عظام الخد البارزة، ظلال الأعين البراقة والنابضة بالألوان والشعر المميز والغريب! تميز كل عنصر من عناصر إطلالتها بمظهر جذاب وفريد وقد مهد الطريق لعدد من الاتجاهات الدائمة، في كل من عالم الجمال والموضة.

في الواقع ، قالت ذات مرة عن شعرها الحليق المميز: "لقد جعلني أبدو أكثر تجريدًا ، وأقل ارتباطًا بعرق أو جنس أو قبيلة معينة فقد جعلني امرأة ولكن ذكورية، أمريكية ولكني بالأصل من جامايكا إذن نعم، إطلالتي هي ما ستترك أثرا واضحا يبقى مع الزمن.

جريس جونز وعز الدين علايا:

أحب مصمم الأزياء التونسي عز الدين ألايا الممثلة آنذاك جريس جونز ووجد أنه من المناسب جدا أن تدخل إلى عالم الموضة وعرض الأزياء فقد ألهمته تصميم الفستان الأيقوني والخالد الفستان بغطاء رأس الذي لا يزال الى الآن أحد أكثر الفساتين تأثيرا على صناعة الأزياء فنفذ أنتوني فاكاريللو مجموعة ربيع وصيف 2023 كاملة من الفساتين الهوديد أو فساتين بغطاء الرأس.

ولطالما مثلت جريس جونز مصدر إلهام للكثير من المصممين الشهيرين مثل كينزو تاكادا وإيف سان لوران خلال فترة السبعينيات والمصمم الياباني إيسي مياكي وري كواكوبا. لتصميم إطلالات عاشت ولا تزال تعيش في قمة الحداثة والرقي

جريس جونز والتصاميم الجريئة:

لم تتردد يوما المغنية والممثلة وعارضة الأزياء من اتخاذ خطوات مخيفة وجريئة ولأول مرة في عالم الموضة فقد تزينت في الكثير من المناسبات بأزياء جريئة وحديثة مثل هذه الإطلالة التي حضرت فيها إلى الأوبرا الفرنسية مرتدية تصميم من كوم دي غارسون مستوحى من اللوك الخاص بالمحاربين الصينيين وما يرتدوه من ملابس ودروع واقية.

نظارات جريس جونز المحفورة في الذاكرة.

لطالمت تألقت الفنانة بتصاميم النظارات الخالبة التي ارتدتها أحيانا حتى في الأماكن المغلقة لمزيد من الدراماتيكية التي لطالما اتخذتها على أنها الطابع العام لموسيقاها وتصرفاتها وشخصيتها فارتدت تصاميم النظارات الشمسة من كل من باكو رابان وبيير كاردان.