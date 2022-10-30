قبعة الساحرة لديكور الطاولة الهالوين

لإنشاء الجزء العلوي المنحني من القبعة ، قم أولاً بقص الجزء السفلي 8 بوصات من المخروط. ضع هذه القطعة جانبا. اقطع حوالي 5 بوصات من الجزء السفلي من المخروط المتبقي. توضع هذه القطعة جانبا. تقطع آخر 5 بوصات من أسفل المخروط المتبقي. ضع هذه القطعة جانبا.

لإنشاء الجزء العلوي المنحني من القبعة ، قم أولاً بقص الجزء السفلي 8 بوصات من المخروط. ضع هذه القطعة جانبا. اقطع حوالي 5 بوصات من الجزء السفلي من المخروط المتبقي. توضع هذه القطعة جانبا. تقطع آخر 5 بوصات من أسفل المخروط المتبقي. ضع هذه القطعة جانبا.

لإنشاء الجزء العلوي المنحني من القبعة ، قم أولاً بقص الجزء السفلي 8 بوصات من المخروط. ضع هذه القطعة جانبا. اقطع حوالي 5 بوصات من الجزء السفلي من المخروط المتبقي. توضع هذه القطعة جانبا. تقطع آخر 5 بوصات من أسفل المخروط المتبقي. ضع هذه القطعة جانبا.

لإنشاء الجزء العلوي المنحني من القبعة ، قم أولاً بقص الجزء السفلي 8 بوصات من المخروط. ضع هذه القطعة جانبا. اقطع حوالي 5 بوصات من الجزء السفلي من المخروط المتبقي. توضع هذه القطعة جانبا. تقطع آخر 5 بوصات من أسفل المخروط المتبقي. ضع هذه القطعة جانبا.

لإنشاء الجزء العلوي المنحني من القبعة ، قم أولاً بقص الجزء السفلي 8 بوصات من المخروط. ضع هذه القطعة جانبا. اقطع حوالي 5 بوصات من الجزء السفلي من المخروط المتبقي. توضع هذه القطعة جانبا. تقطع آخر 5 بوصات من أسفل المخروط المتبقي. ضع هذه القطعة جانبا.

اقطع الجزء الأخير المتبقي من المخروط إلى نصفين مكونًا قسمين بطول 3 بوصات لأعلى القبعة. استخدم قاطع الفوم أو السكين المسنن لقطع نهايات كل قسم من المخروط بزاوية للمساعدة في تكوين منحنى القبعة.

اقطع الجزء الأخير المتبقي من المخروط إلى نصفين مكونًا قسمين بطول 3 بوصات لأعلى القبعة. استخدم قاطع الفوم أو السكين المسنن لقطع نهايات كل قسم من المخروط بزاوية للمساعدة في تكوين منحنى القبعة.

اقطع الجزء الأخير المتبقي من المخروط إلى نصفين مكونًا قسمين بطول 3 بوصات لأعلى القبعة. استخدم قاطع الفوم أو السكين المسنن لقطع نهايات كل قسم من المخروط بزاوية للمساعدة في تكوين منحنى القبعة.

اقطع الجزء الأخير المتبقي من المخروط إلى نصفين مكونًا قسمين بطول 3 بوصات لأعلى القبعة. استخدم قاطع الفوم أو السكين المسنن لقطع نهايات كل قسم من المخروط بزاوية للمساعدة في تكوين منحنى القبعة.

اقطع الجزء الأخير المتبقي من المخروط إلى نصفين مكونًا قسمين بطول 3 بوصات لأعلى القبعة. استخدم قاطع الفوم أو السكين المسنن لقطع نهايات كل قسم من المخروط بزاوية للمساعدة في تكوين منحنى القبعة.

قم بلصق كل قسم معًا كما هو موضح بإدخال عصا حرفية بين الأقسام قبل اللصق. ألصق الجزء العلوي من القبعة بالغراء في منتصف القرص الرغوي

قم بلصق كل قسم معًا كما هو موضح بإدخال عصا حرفية بين الأقسام قبل اللصق. ألصق الجزء العلوي من القبعة بالغراء في منتصف القرص الرغوي .

قم بلصق كل قسم معًا كما هو موضح بإدخال عصا حرفية بين الأقسام قبل اللصق. ألصق الجزء العلوي من القبعة بالغراء في منتصف القرص الرغوي .

قم بلصق كل قسم معًا كما هو موضح بإدخال عصا حرفية بين الأقسام قبل اللصق. ألصق الجزء العلوي من القبعة بالغراء في منتصف القرص الرغوي .

قم بلصق كل قسم معًا كما هو موضح بإدخال عصا حرفية بين الأقسام قبل اللصق. ألصق الجزء العلوي من القبعة بالغراء في منتصف القرص الرغوي .