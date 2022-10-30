قبعة الساحرة لديكور الطاولة الهالوين هل تفكرين في ديكور لطيف ومخيف للمائدة؟ وجدنا حلاً مناسباً، قبعة الساحرة الشريرة ستكون أفضل ديكور لمائدة الهالوين أو حتى لزينة أي طاولة جانبية.
قبعة الساحرة لديكور الطاولة الهالوين
اللوازم:
شكل مخروط من الفوم: 24 بوصة - أبيض
قرص من الفوم: قرص 1 بوصة × 16 بوصة - أبيض
شبك للديكور - لون أسود
شريط لاصق – لون أسود
ريش للزينة
2 شريط لامع - أسود / برتقالي
جواهر من الأكريليك
فروع ورقية متلألئة
مجموعة من القرع اللامعة
زهور هالوين متلألئة
سلك مطرز بالخرز – لون أسود
عصي حرفية
قبعة الساحرة لديكور الطاولة الهالوين
الأدوات:
سكين مسنن لقص الفوم
مسدس غراء منخفض الحرارة
دبابيس للزهور
مقص
قبعة الساحرة لديكور الطاولة الهالوين
الطريقة:
- لإنشاء الجزء العلوي المنحني من القبعة ، قم أولاً بقص الجزء السفلي 8 بوصات من المخروط. ضع هذه القطعة جانبا. اقطع حوالي 5 بوصات من الجزء السفلي من المخروط المتبقي. توضع هذه القطعة جانبا. تقطع آخر 5 بوصات من أسفل المخروط المتبقي. ضع هذه القطعة جانبا.
- اقطع الجزء الأخير المتبقي من المخروط إلى نصفين مكونًا قسمين بطول 3 بوصات لأعلى القبعة. استخدم قاطع الفوم أو السكين المسنن لقطع نهايات كل قسم من المخروط بزاوية للمساعدة في تكوين منحنى القبعة.
- قم بلصق كل قسم معًا كما هو موضح بإدخال عصا حرفية بين الأقسام قبل اللصق. ألصق الجزء العلوي من القبعة بالغراء في منتصف القرص الرغوي.
- قم بتغطية القبعة بأكملها بشرائط من شريط لاصق أسود ، متداخلة مع كل قطعة لتثبيت قوي.
- اجمع نهاية الشبكة السوداء معًا وقم بتثبيتها في طرف القبعة. اترك ذيلًا شبكيًا بطول 3 بوصات يتدلى من طرف القبعة. أدخل سلكًا بطول 12 بوصة في طرف القبعة. قم بتدوير السلك حول ذيل الشبكة مقاس 3 بوصات وقم بعمل خطاف في نهاية السلك لتعليق الجوهرة كما هو موضح. استمر في لف الشبكة المجمعة لأسفل الجزء العلوي من القبعة لتغطيتها تمامًا ، مع التثبيت. قم بتثبيت الشبكة المجمعة حول الجزء العلوي من الحافة لتغطيتها تمامًا. اقطع الشبكة وقم بتدبيس النهاية.
- ثبت الريش حول حافة القبعة. ثبت الشريط اللامع حول قاعدة القبعة كما هو موضح. تعلق الجوهرة من السلك عند طرف القبعة.
- رتبي الأزهار والأوراق المتلألئة وحبات اليقطين حول حافة القبعة. بدبوس ولاصق لتثبيته في مكانه.
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