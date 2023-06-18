قبل اقتراب يوم الأب.. اسكتشفوا أجمل أنواع العطور الرجالية لهذا العام

إهداء العطر لشخص ما هو دليل على أنكم قد فكرتم مليا في شخصية المتلقي وفي أذواقه والأشياء التي يحبها.

كما أنه منتج سوف يرتديه أو يستخدمه بشكل يومي أو مستمر، وبطريقة ما سيجعله يفكر فيكم باستمرار. لهذا فان إهداء شخص ما قارورة عطر هو دليل على المودة والمحبة وهو الشيء الذي سيحفظ على رابط الحب بين الطرفين، ومع اقتراب يوم الأب الذي يصادف الـ واحد والعشرين من حزيران من كل عام نقدم لكم أفضل خيارات العطور لتقديمها في هذه المناسبة .

أفضل أنواع العطور لتقديمها في يوم الأب

من دوفيدوف "كوول ووتر ريبورن الجديد"

اكتشف DAVIDOFF Cool Water REBORN Eau de Toilette العطر الجديد كليا والنسخة الجديدة من العطر الأيقوني الذي صدر في التسعينيات، حيث تمتزج المكونات العطرية الساحرة برائحة بلسمية لإكليل الجبل، المقطرة محليًا في موقع الحصاد في تونس، مع الإحساس الأنيق لنجيل الهند الذي يتم الحصول عليه بشكل حصري في جزيرة هايتي، وقاعدة قوية ومنعشة بين الأخشاب المختلفة من خشب الأرز وخشب الصندل ومكونات بحرية مثل الألديهايد الصناعي والذي يعطي شعورا بالانتعاش.

يتوفر العطر بحجم 125 مل بسعر 100 دولار.

من بيربيري عطر "بيربيري هيرو أو دو بارفام"

يستكشف عطر Burberry Hero Eau de Parfum جانبا جديدا مغريا من البطولة التي يحمل العطر إسمها، الشجاعة لاحتضان ما أنت عليه حقا. يقدم رجلاً في رحلة لاكتشاف الذات. روح استكشافية بحساسية مركزية. طاقته تنضح بالعاطفة الرقيقة ، التي يعبر عنها وجود الحصان ، مخلوق قوي يمثل قوة بطلنا. يتميز العطر بثلاث زيوت من خشب الأرز الدافئ كأساس مميز له، وبلغ ذروته في تصعيد منعش ومشرق. تمتزج الفتحة النابضة بالحياة لإبر الصنوبر مع الجاوي والبخور ، مما يخلق اندماجًا شديدًا من الجمالية القوية، حيث يمثل العطر الذي يأتي برائحة كلاسيكية رجل اليوم والغد والمستقبل.

يتوفر العطر ابتداء من 110 دولار.

من جيورجيو أرماني أكوا دي جيو بروفوندو"

اكتشف Acqua di Giò Profondo ، العطر الذكوري من جورجيو أرماني. يمزج التفسير المعاصر والمكثف لـ Acqua di Giò الكلاسيكي لكن بنوتات بحرية مع مزيج من العطور العطرية وعنصر خشبي بحري يعود إلى أصول المجموعة: البحر.

يشير الأزرق الداكن المصقول للزجاجة بألوان السيد أرماني الأكثر شهرة.مثل الغطس في أعماق البحر الأزرق، تستيقظ الحواس من خلال خلاصات الماندرين الأخضر والبرغموت بينما يتم نقل اللون الجليدي تقريبًا من خلال المكونات الكلاسيكية البحرية الأيقونية من Acqua di Giò القديم.

مع ارتفاع فقاعات الأكسجين الفوارة إلى الأعلى، تمتزج رائحة إكليل الجبل العطرية والخزامى والسرو في قلبها.

تنضح بطابع ذكوري من العمق والقوة وتندمج المكونات الأساسية للباتشولي الخشبي والمسك المغلف أخيرا مع اللمسة المالحة لاتفاق العنبر المعدني.

تم ابتكار عطر Acqua di Giò Profondo للرجال من قبل صانع العطور الرئيسي Alberto Morillas ، وهو مغلف في زجاجة رمزية من الزجاج المصنفر ، وكشف النقاب عنها باللون الأزرق الداكن الغامق شبه المعتم ، الذي يعكس أعماق البحر الذي يجسده.

يتوفر العطر بسعر يبدأ من 120 دولار.

من جيفونشي" جنتلمان إانتنس الجديد" النسخة الأكثر تركيزا

يفتتح البرغموت والريحان والهيل العطر بنضارة فورية ونقية لرائحة صيفية تطبع أثرا خالدا في الذهن بالرائحة المميزة والغنية، يتبعها في قلب العطر الأنيق، بزوغ رائحة وعبق السوسن الأزرق الناعم والذي يضفي لمسة من النعومة والغموض إلى العطر. ثم يتم تكثيف الرائحة من خلال قوة خشب الأرز ونعومة الكومارين الصناعي، عطر يجسد الرجل العصري والأناقة الخالدة من الدار الفرنسية العريقة.

يتوفر العطر ابتداء من 100 دولار.