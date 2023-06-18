مع اقتراب يوم الأب...أفكار هدايا من خط كلارنس للعناية بالبشرة للرجال ...

ياخذ منا التفكير في هدايا يوم وعيد الأب الكثير من الوقت وقد نقع في الحيرة من أمرنا لساعات وساعات طوال من التفكير لكن ماذا عن إهداء الأب المنتجات التي سيهتم ببشرته من خلالها؟.

ينشغل الكثير من الآباء والرجال في أعمالهم اليومية لذلك سيكون من المحبب تخصيص وقت لهم للعناية ببشرتهم وذلك من خلال خط العلامة الفرنسية كلارنس الخبيرة في منتجات العناية بالبشرة والذي أصدرت حديثا الخط الرجالي المتخصص في منتجات ما بعد الحلاقة ومنتجات الترطيب الهامة للرجل وإليكم دليل أفضل المنتجات وأسعارها.

من كلارنس "آفتر شيف إنيرجايزر"

استعد للحلاقة المثالية والمريحة بدون أي إزعاج. حيث تحتوي بخاخات ما بعد الحلاقة المنعشة من Clarins على مستخلصات برسلين وكينتيلا وبلو ألبين ثيسل للتنقية وتقليل التهيج والتخلص من الحرارة الناتجة عن حرق ماكينة الحلاقة.

منعش تمامًا وسيخلصك من الإزعاج الذي تتسبب به شفرات وماكينات الحلاقة وما تسببه من تهيج في البشرة. سيجعل الحلاقة أمرا ممتعا ومريحا.

متوفر بسعر 41 دينار أردني

مهدئ وملطف البشرة لما بعد الحلاقة

ساعد بشرتك على التعافي من الحلاقة وآثار استخدام الشفرات وماكينات الحلاقة التي تضر بالبشرة وخلاياها باستخدام بلسم خال من الكحول يستخدم بعد الحلاقة، والذي يريح البشرة وينعمها ويرطبها تماما ويمنع نشاط الخلايا المسؤولة عن التسبب في تهيج البشرة واحمرارها، بخلاصة رائعة وتركيبة غنية من نبات الرجلة، والكينتيللا، والشوك الألبي الأزرق لتهدئة الاحمرار والتهيج وحرق الحلاقة.

غير زيتي وغير حامض يتميز بقوام لطيف تمتصه البشرة بكل فعالية وراحة.

يتوفر المنتج بسعر 42 دينار أردني.

من كلارنس مضاد للتعرق "رول أون"

تتعامل العلامة الفرنسية العريقة كلارنس مع مشكلة التعرق من منظور علاجي للعناية بالبشرة حيث دائما ما توفر العلامة حلول مستوحاة من الطبيعة، لذا فإن هذ "الرول أون" يساعد في التحكم في العرق والرائحة الطبيعية للجسم لساعات مع احترام والأخذ بعين الإعتبار عملياته الطبيعية والتعرق الذي يحدث.

لكنه يوفر تحكما طويل الأمد في الرائحة بتركيبة خالية من الكحول وغير لزجة. وهل تعبت من فرط التعرق والرائحة المزعجة؟ إذا كان الأمر كذلك ، يجب أن تستخدم لفافة مزيل العرق الجديدة "رول أون" هذه مع لمسة من الصبار لحماية بشرتك.

يتوفر هذا المنتج بسعر 23 دينار أردني

كريم فائق الترطيب من كلارنس

جل فائق الترطيب غير لزج يرطب ويقوي بشرة الرجل بشكل مكثف. هذا المنتج مثالي لتهدئة الإحساس بالحرقان بسبب الحلاقة والتهيج الذي تسببه الشفرات والماكينات.

يمنح الوجه النضارة والمزيد من الترطيب والشعور ببشرة هادئة وباردة. يحتوي هذا الجل أيضًا على تأثير وقائي ضد أي عدوان خارجي محتمل بمضادات أكسدة ومواد طبيعية تحسن من خصائص البشرة الوقائية. يحتوي على ملمس جل خفيف للغاية ومناسب لجميع أنواع البشرة، بفضل تركيبته التي تمتصها البشرة أيضا بشكل سريع.

يتوفر بسعر 48 دينار أردني.

من كلارنس جل الحلاقة الجديد كليا

يتحول جل الحلاقة المنعش بعد تطبيقه على البشرة إلى رغوة كريمية تغطي وتنعم شعر اللحية. حيث تم اختبار واعتماد هذه التركيبة المهدئة والمرطبة من قبل الحلاقين الرئيسيين في العاصمة الفرنسية باريس في مختبرات ومعامل الشركة، مما يتيح لك حلاقة نظيفة ومريحة واحترافية في المنزل.

يساعد مركب New Grooming Phyto Complex الحصري من ClarinsMen مزيج من مستخلصات عشبة الجيمنيما وعشب البيسون المنشط وخلاصة براعم الكشمش الأسود العضوية المهدئةوالتي تعمل على حماية البشرة من حروق الحلاقة والشعر الناشئ والتهيج ، مما يجعل الوجه ناعمًا. مثالي للحفاظ على حلاقة دقيقة. مصنوع من 90٪ مكونات طبيعية.

يتوفر المنتج بسعر 28 دينار أردني.