قبل الزفاف الملكي..إطلالات الآنسة رجوة آل سيف في المناسبات الرسمية والحفلات

يتشوق الجميع لرؤية العروس السعودية المهندسة رجوة آل سيف خطيبة ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدالله الثاني غدا بالإطلالة الملكية التي سترتديها خلال الحفل الملكي الذي أصبح جل اهتمام العالم العربي في الوقت الحالي.

بعدة إطلالات أنيقة ارتدتها العروس خلال الفترة الماضية فإننا نتكهن بإطلالة خرافية تتخطى حدود الجمال والروعة خلال الساعات القليلة القادمة ولذلك، إليك أجمل الإطلالات التي ارتدتها الآنسة رجوة آل سيف خلال المناسبات والأعراس الرسمية وحفلات الحناء في الفترة الماضية.

أناقة ملكية خاطفة لـ رجوة آل سيف بالستايل التراثي

كان أول ظهور للآنسة رجوة آل سيف خلال خطوبتها من ولي العهد الأردني كفيلا بإبراز حسها الملكي الراقي، حيث خطفت السعودية رجوة آل سيف الأنظار بإطلالتها الشرقية الغنية بالتفاصيل الملكية والتي اختارتها لتعكس التراث العربي وجذورها السعودية.

أطلت بفستان حريري باللون الأخضر مع عباءة بيضاء مطرزة يدويا بالباييت (الترتر) والخرز اللامع باللون الذهبي بتطريزات راقية حسية أنيقة ملوكية في جزئها الأمامي والخلفي وهي من توقيع المصمّمة اللبنانية عايدة قوّاص، كما زين ظهر العباءة بتطريز ذهبي على شكل عصفورين يرمزان للعشق والحب، كما تميز الزي بحزام معدني عريض باللون الذهبي وغطاء للرأس بنفس لون الفستان، وعكست هذه الإطلالة حسها الراقي وذوقها الملكي المتفرد.

أناقة ملكية بلمسة أهل نجد من السعودية

أما خلال ليلة حناء سمو الأميرة إيمان فاختارت الآنسة رجوة آل سيف التزين بالثقافة النجدية، فكان ثوبها الأنيق حديث وسائل التواصل الاجتماعي حيث أنه أحد أقدم الأزياء النجدية من مدينة نجد في السعودية وكان أكثر من يرتديه نساء الحوطة قديما وهي منطقة من ضمن مدينة نجد السعودية، فجاء فستانها بتصميم فضفاض ومحتشم بأكمام طويلة متدلية الأطراف وملتصقة بالثوب، وجمع الفستان بين اللونين البرتقالي والفوشي والذهبي، وجاء مزينا بورود متناثرة كما توسطه القماش الشالكي والشهير في المملكة العربية السعودية كواحدًا من الأقمشة التراثية.

باللون الأصفر المفرح خطفت رجوة آل سيف الأنظار في العرس الملكي

إطلالة الآنسة رجوة آل سيف خلال حفل زفاف شقيقة خطيبها سمو الأمير الحسين بن عبدالله الأميرة إيمان الذي أقيم منذ أسابيع نالت نصيبا من الاهتمام عبر وسائل التواصل الاجتماعي بسبب رقتها وفخامة اختيارها، حيث أطلت بفستان طويل باللون الأصفر المشرق من توقيع العلامة Roksanda، تميز بتصميم محتشم وراقي وملوكي بقصة مستقيمة طويلة تصل لغاية الكاحل، أما الجزء العلوي فصمم بأسلوب متسع من أعلى الخصر يلف الذراعين على شكل أكمام مفتوحة تتدلى أطرافها خلف ظهرها على شكل وشاح طويل بنفس طول الفستان يتوسطه شق عالي، واعتمدت الآنسة رجوة آل سيف خطيبة ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدالله الثاني مع اطلالتها تسريحة الشعر المالس الذي تركته منسدلا خلف ظهرها وتزينت بأقراط متدلية، كما حملت حقيبة كلاتش ذهبية اللون من العلامة الإيطالية العريقة بوتيغا فينيتا

