قصيدة عن الحج 2022

أغلب الحجاج عادوا إلى بلادهم لتستقبلهم عائلاتهم وأصدقائهم بالتهاني والتبريكات بعد أدائهم مناسك الحج وعادة ما يتلقى الحجاج الكثير من كلمات التهاني والأشعار والقصائد، وفي هذا المقال سنتناول شعر عن الحج، قصائد مبكية عن الحج، ماذا قال الشعراء عن الحج؟ من كاتب قصيدة بيت الحرام؟ ماذا يوجد في داخل الكعبة المشرفة؟ كلمات عن الشوق للحج.

شعر عن الحج

ففي ربعهم لله بيت مبارك إليه قلوب الخلق تهوى وتهواه يطوف به الجاني فيغفر ذنبه ويسقط عنه جرمه وخطاياه.

فكم لذة كم فرحة لطوافه فلله ما أحلى الطواف وأهناه نطوف كأنا في الجنان نطوفها ولا هم لا غم فذاك نفيناه.

فوا شوقنا نحو الطواف وطيبه فذلك شوق لا يعبر معناه فمن لم يذقه لم يذق قط لذة فذقه تذق.

يا صاح ما قد أذقناه فوالله ما ننسى الحمى فقلوبنا هناك تركناها فيا كيف ننساه ترى رجعة

هل عودة لطوافنا وذاك الحمى قبل المنية نغشاه ووالله ما ننسى زمان مسيرنا إليه

وكل الركب قد لذ مسراه وقد نسيت أولادنا ونساؤنا وأموالنا فالقلب عنهم شغلناه

تراءت لنا أعلام وصل على اللوى فمن أجلها فالقلب عنهم لويناه جعلنا إله العرش نصب عيوننا

ومَنْ دونه خلف الظهور نبذناه وسرنا نشق البيد للبلد الذي بجهد وشق للنفوس بلغناه رجالاً وركبانا على كل ضامر

ومن كل ذي فج عميق أتيناه نخوض إليه البر والبحر والدجى ولا قاطع إلّا وعنه قطعناه ونطوي الفلا

من شدة الشوق للقا فتمسي الفلا تحكي سجلاً قطعناه ولا صدنا عن قصدنا فقد أهلنا ولا هجر جار أو حبيب

ألفناه وأموالنا مبذولة ونفوسنا ولم نبق شيئاً منهما ما بذلناه عرفنا الذي نبغي ونطلب فضله فهان علينا كل شيء

بذلناه فمن عرف المطلوب هانت شدائد عليه ويهوى كل ما فيه يلقاه فيا لو ترانا كنت تنظر عصبة حيارى

سكارى نحو مكة وُلاه فلله كم ليل قطعناه بالسرى وبر بسير اليعملات بريناه وكم من طريق مفزع في مسيرنا

سلكنا وواد بالمخاوف جزناه ولو قيل إن النار دون مزاركم دفعنا إليها والعذول دفعناه فمولى الموالي للزيارة

قد دعا أنقعد عنها والمزور هو الله ترادفت الأشواق واضطرم الحشا فمن ذا له صبر وتضرم أحشاه وأسرى بنا الحادي فأمعن في السرى وولى الكرى نوم الجفون نفيناه.

قصائد مبكية عن الحج

إليك إلهي قد أتيت مُلـَبياً *** فبارك إلهي حجـتـي ودعائياً

قصدتك مـضـطـراً وجئـتك باكياً *** وحاشاك ربي أن ترد بكائـيا

كفانـي فخراً أنـني لك عابـد *** فـيافـرحـتي إن صرت عبداً مواليـا

إلهـي فـأنـــت الله لا شــيء مـثله *** فأفـعم فــؤادي حكمـة ومعـانيا

أتـيـت بــلا زاد، وجودك مطعمي *** وما خاب من يهفو لجودك ساعيا

إلـيـك إلهي قـد حضرت مـؤملاً *** خلاص فؤادي مــن ذنوبي ملبيا

وكيف يرى الإنسـان فـي الأرض متعة *** وقد أصبح القدس الشريف ملاهياً

يـجوس بـه الأنذال من كل جانب *** وقد كان للأطهار قدساً وناديا

مـعالم إسراء، ومـهـبـط حكمـة *** وروضـة قـرآن تــعـطـر واديــا

ماذا قال الشعراء عن الحج؟

قال الشعراء عن الحج إنى ومن أحرم الحجيج له وموقف الهدى بعد والبدن، والبيت ذى الأبطح العتيق وما جلل من حر عصب ذى اليمن، والأشعث الطائف المهل وما بين الصفا والمقام والركن، وزمزم والجمار إذ رميت والجمرتين اللتين بالبطن، وما أقر الظباء بالبيت والورق إذا ما دعت على فنن.

من كاتب قصيدة بيت الحرام؟

كاتب قصيدة بيت الحرام حج ابن قيم الجوزية إلى بيت الله الحرام مرات، وكتب كتبه "مفتاح دار السعادة" بمكة المكرمة في أثناء جواره البيت الحرام. كما كتب في مكة أيضاً كتابه "تهذيب السنن"، ويعلق المؤلف على هذه الأبيات قائلا: هذا كلام نفيس في تعظيم البلد الحرام، لا يشبع المعاين للبيت الحرام؛ فهو يعاود نظره مرة بعد مرة، ولا يشبع منه لأن الشوق أعظم.

ماذا يوجد في داخل الكعبة المشرفة؟

يوجد في داخل الكعبة المشرفة تسعة أحجار من الرخام مكتوبة بخط الثلث بالحفر على الحجر إلا حجراً واحداً مكتوباً بالخط الكوفي البارز، وحروف الكلمات على هذه اللوحة تتكون من قطع من الرخام الملون الثمين، ملصقة بعضها إلى جانب بعض على قاعدة الخط الكوفي المربع، وكل هذه الأحجار مكتوبة بعد القرن السادس للهجرة.

كلمات عن الشوق للحج

حجاجنا الأفاضل لا تنسون الوقاية قبل أداء مناسك الحج للحفاظ على صحتكم وسلامتكم ولا تنسونه بدعائكم تقبل الله طاعتكم مقدمًا.

أقبلت أيام الحج وعيد الأضحى المبارك تقبل الله طاعاتكم ورد حجاجكم سالمين غانمين وكل عام وأنتم بخير.

إخواني الحجاج الكرام تقبل الله طاعتكم واحرصوا على أن لا تعدوا بعد الحج كما كنتم قبله بل كونوا خيرًا منكم قبل حجكم حفظكم الله.

تحية لمن غادرنا لأداء فريضة الحج تقبل الله حجهم ورزقنا وإياهم المغفرة وحفظهم في حلهم و ترحالهم.

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